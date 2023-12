Esta será a 17ª agência da cooperativa no Brasil e a 3ª no Estado que integra uma instituição sólida no mercado com excelência em classificação de risco, mais de 12.500 cooperados - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Apostando na ascensão econômica de Mato Grosso do Sul, a cooperativa de crédito Uniprime Pioneira, com 27 anos de mercado, inaugurou uma agência no início da noite desta quinta-feira (7), em Campo Grande.

Além de outras duas agências no Estado, uma em Dourados e outra em Mundo Novo, o retorno da marca Uniprime para a Capital contou com a estruturação de um espaço requintado, escolha de profissionais capacitados e preparados para atender os cooperados e realizar bons negócios.

“Diante do potencial econômico sul-mato-grossense, acreditamos que a cooperativa tem muito espaço para continuar crescendo de forma sustentável e colaborar com os projetos e sonhos dos cooperados”, disse o presidente da cooperativa, Dr. Orley Campagnolo.

Segundo ele, Campo Grande é uma cidade moderna e pujante e a cooperativa chega para trazer atendimento de excelência aos novos cooperados. “Encontraremos aqui um público que aprecia muito o modo como nós procedemos e como fazemos negócios. Por tudo que construímos nestes 27 anos de história, estamos credenciados para enfrentar mais esse desafio”, destacou.

Retorno

Comandada pela singular Pioneira, a agência da Uniprime quer colaborar para realizar o sonho do sul-mato-grossense por meio de serviços e taxas distintas das outras encontradas no mercado.

À frente dessa unidade está o gerente Rodrigo Giacomelli, que avalia o momento como pontual e positivo para o retorno da marca. “A expectativa é extremamente positiva, haja vista que nos últimos meses entramos em contato com muitas pessoas que demonstraram grande interesse no retorno da Uniprime”, disse Rodrigo.

Diferenciais

Atendimento diferenciado, próximo e focado nas demandas dos cooperados são alguns dos diferenciais que podem atrair mais cooperados para a Uniprime.

Por ser uma cooperativa de crédito, oferta produtos e serviços como uma instituição financeira tradicional: abertura de conta, cartão de crédito, investimentos, empréstimos, consórcio, seguros, entre outros. Além disso, possui taxas competitivas e atrativas.

Apesar da grande expertise na área da saúde, outros ramos de negócios também são bem-vindos. “A Uniprime é uma cooperativa de livre admissão e projetamos em Mato Grosso do Sul um mercado amplo, não apenas na área da saúde”, explicou Giacomelli que acrescentou: “pessoas físicas ou jurídicas de qualquer ramo de atuação podem se tornar cooperados”.

Histórico

A Uniprime Pioneira é uma cooperativa sólida e focada no padrão de atendimento “prime”. Sua história iniciou em Toledo, no Paraná, com a união de médicos que visualizaram no modelo cooperativista uma alternativa promissora para fomentar e viabilizar projetos na área da saúde. Com o passar dos anos, abriu as portas para todas as profissões, tornando-se de livre admissão.

A nova agência está localizada no “coração de Campo Grande” nos altos da Avenida Afonso Pena, 4496.

Esta será a 17ª agência da cooperativa no Brasil e a 3ª no Estado que integra uma instituição sólida no mercado com excelência em classificação de risco, mais de 12.500 cooperados nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

