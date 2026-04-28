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Valor do diesel começa a cair no anel viário de Campo Grande

A variação no combustível chegou a quase 6% entre o dia 10 de abril e o dia 23

Karina Varjão

Karina Varjão

28/04/2026 - 14h00
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Uma pesquisa de monitoramento de preços realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul mostrou que o preço do óleo diesel apresentou redução no mês de abril nos principais postos localizados nas saídas de Campo Grande. 

Os dados foram coletados nos dias 10 e 23 de abril de 2026 nos estabelecimentos no anel viário da Capital. 

Considerando os maiores valores encontrados no período, a redução chegou a quase 6% até a última pesquisa. 

O litro do diesel s10 caiu 5,93% nas bombas de abastecimento, saindo de R$ 7,59 para R$ 7,14. É possível encontrar o combustível no valor de R$ 6,89. 

Já o litro do diesel s500, a variação chegou a 5,38% entre os maiores valores, passando de R$ 7,29 para R$ 6,94 para pagamentos à vista e de R$ 7,44 para R$ 7,04 no pagamento em crédito. 

Entre os menores preços do combustível, é possível encontrar o litro por até R$ 6,79, independente do pagamento, variação de 2,86% no período. 

A pesquisa considera preços de seis postos situados em regiões estratégicas do anel viário de Campo Grande, localizados nas saídas para Sidrolândia, Três Lagoas, Corumbá e Coxim. 

Estratégias

O monitoramento faz parte de estratégias para conter a alta de valores decorrente dos conflitos no Oriente Médio, além de avaliar os efeitos das medidas anunciadas pelo governo para conter a alta dos preços dos combustíveis no Brasil. 

O governo federal já havia ofertado subsídios de até R$ 1,20 por litro na importação, dividido entre a União e os estados (R$ 0,60 cada), além de um incentivo fiscal adicional de R$ 0,32 por litro criado no mês de março. Também houve isenção de tributos fiscais, como o PIS/Cofins sobre o diodiesel. 

A guerra no Oriente Médio impacta de forma significativa os preços dos derivados de petróleo em todo o mundo. No Brasil, cerca de 30% do diesel consumido é importado e precificado diretamente no mercado internacional.

A alta no mercado internacional acompanha a incerteza sobre a abertura do Estreito de Ormuz e o cessar-fogo na guerra entre Estados Unidos e Irã.

Nas refinarias da Petrobras, o diesel abriu com defasagem de 37% na última segunda-feira (27), conforme a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Já a gasolina registra defasagem de 58%.


 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2950, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/04/2026 08h18

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2950 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras, (R$ 4.424,96)
  • 4 acertos - 554 apostas ganhadoras, (R$ 109,53)
  • 3 acertos - 10.308 apostas ganhadoras, (R$ 2,94)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 7.964,91)
  • 4 acertos - 404 apostas ganhadoras, (R$ 150,21)
  • 3 acertos - 8.859 apostas ganhadoras, (R$ 3,42)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2950 são:

Primeiro sorteio: 49 - 02 - 26 - 12 - 09 - 48

Segundo sorteio: 30 - 47 - 28 - 49 - 05 - 42

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2951

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2951. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2917, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/04/2026 08h15

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2917 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.511.468,01)
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 63.688,15)
  • 18 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 2.132,41)
  • 17 acertos - 541 apostas ganhadoras, (R$ 220,73)
  • 16 acertos - 2988 apostas ganhadoras, (R$ 39,96)
  • 15 acertos - 12608 apostas ganhadoras, (R$ 9,47)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 95.532,25)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2917 são:

  • 99 - 85 - 51 - 03 - 04 - 20 - 31 - 09 - 27 - 95 - 90 - 42 - 44 - 98 - 07 - 17 - 47 - 05 - 23 - 65

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2918

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2918. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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