Vereador sugere abrir auditoria federal para investigar contas da Fiems

O vereador Landmark (PT) sugeriu durante a sessão ordinária da Câmara dos Vereadores nesta quinta-feira (26) a abertura de uma auditoria federal para investigar as movimentações dentro da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Para o vereador, a federação possui muitas movimentações grandes, envolvendo, inclusive, dinheiro federal. Em polêmicas recentes, o Ministério Público Estadual (MPMS) instaurou inquérito civil para investigar possíveis irregularidades em contratos firmados entre as empresas Inovaseg Comercial de Equipamentos e Serviços Ltda. e a Souza Alves & Cia Ltda com a Fiems.

"Tem uma investigação em andamento dentro da Fiems, algumas operações acontecendo, contratos que somam alguns milhões, e é necessário essa casa ter uma atenção grande. A Fiems tem parceiros, tem dinheiro federal e é necessário termos uma auditoria federal para auditar as contas no Mato Grosso do Sul", afirmou Landmark durante a sessão.

As duas empresas alvos da ação são dos mesmos sócios, Diogo de Souza Alves e Evanildo Albuquerque da Rosa, ou seja, são do mesmo grupo econômico. Essa proximidade entre eles aumentou as suspeitas do MP, instigando à investigação.

"Ainda é início da investigação, e a denúncia inicial envolve possível participação de duas empresas do mesmo grupo econômico em licitações da Fiems", disse uma fonte ao Correio do Estado.

A mesma fonte disse que, por enquanto, a Fiems não é alvo da investigação, apenas os contratos com essas empresas.

Contudo, reforça que a investigação também vai apurar se houve algum direcionamento no momento da licitação ou até a participação de algum dos membros ou diretores da federação com o objetivo de facilitar a concorrência.

Investigação

Os contratos firmados entre as empresas e a Fiems superam o valor de R$ 1,8 milhão.

No levantamento feito pela reportagem, foi encontrado um contrato firmado entre a Fiems e a empresa Souza Alves & Cia com início em dezembro de 2022 e término em dezembro de 2023, sob valor de R$ 405.736,30.

O contrato tinha como objetivo "compra de materiais de expediente" e teve como contratante o Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul (Sesi-MS), que faz parte do sistema Fiems.

Foi identificado mais um contrato com a empresa, desta vez no valor de R$ 514.799,95, com objeto "registro de preços para fornecimento futuro e eventual de materiais elétricos, para atender às necessidades das Unidades Operacionais do Senai-MS".

As investigações irão apurar se houve irregularidade no momento da licitação, causando favoritismo ou direcionamento ou até mesmo a participação de algum membro ou diretor da federação com o objetivo de facilitar a concorrência.

Curiosamente, a Souza Alves & Cia tem mais dois contratos com o mesmo objeto, sob preço de R$ 352.999,98.

Já com a Inovaseg, a reportagem encontrou três contratos que, somados, ultrapassam a casa dos R$ 500 mil. O maior deles é avaliado em R$ 405 mil e o segundo é de aproximadamente R$ 98 mil, ambos com o mesmo objeto dos contratos firmados com a Souza Alves & Cia.

Também foram identificados contratos menores envolvendo as duas empresas, avaliados entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.



*Colaborou Felipe Machado