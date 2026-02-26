Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

caixa preta

Vereador sugere abrir auditoria federal para investigar contas da Fiems

O MPMS instaurou inquérito para investigar movimentações da federação e duas empresas da Capital

Karina Varjão

Karina Varjão

26/02/2026 - 16h00
O vereador Landmark (PT) sugeriu durante a sessão ordinária da Câmara dos Vereadores nesta quinta-feira (26) a abertura de uma auditoria federal para investigar as movimentações dentro da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems). 

Para o vereador, a federação possui muitas movimentações grandes, envolvendo, inclusive, dinheiro federal. Em polêmicas recentes, o Ministério Público Estadual (MPMS) instaurou inquérito civil para investigar possíveis irregularidades em contratos firmados entre as empresas Inovaseg Comercial de Equipamentos e Serviços Ltda. e a Souza Alves & Cia Ltda com a Fiems. 

"Tem uma investigação em andamento dentro da Fiems, algumas operações acontecendo, contratos que somam alguns milhões, e é necessário essa casa ter uma atenção grande. A Fiems tem parceiros, tem dinheiro federal e é necessário termos uma auditoria federal para auditar as contas no Mato Grosso do Sul", afirmou Landmark durante a sessão. 

As duas empresas alvos da ação são dos mesmos sócios, Diogo de Souza Alves e Evanildo Albuquerque da Rosa, ou seja, são do mesmo grupo econômico. Essa proximidade entre eles aumentou as suspeitas do MP, instigando à investigação. 

"Ainda é início da investigação, e a denúncia inicial envolve possível participação de duas empresas do mesmo grupo econômico em licitações da Fiems", disse uma fonte ao Correio do Estado.

A mesma fonte disse que, por enquanto, a Fiems não é alvo da investigação, apenas os contratos com essas empresas.

Contudo, reforça que a investigação também vai apurar se houve algum direcionamento no momento da licitação ou até a participação de algum dos membros ou diretores da federação com o objetivo de facilitar a concorrência.

Investigação

Os contratos firmados entre as empresas e a Fiems superam o valor de R$ 1,8 milhão

No levantamento feito pela reportagem, foi encontrado um contrato firmado entre a Fiems e a empresa Souza Alves & Cia com início em dezembro de 2022 e término em dezembro de 2023, sob valor de R$ 405.736,30.

O contrato tinha como objetivo "compra de materiais de expediente" e teve como contratante o Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul (Sesi-MS), que faz parte do sistema Fiems.

Foi identificado mais um contrato com a empresa, desta vez no valor de R$ 514.799,95, com objeto "registro de preços para fornecimento futuro e eventual de materiais elétricos, para atender às necessidades das Unidades Operacionais do Senai-MS".

As investigações irão apurar se houve irregularidade no momento da licitação, causando favoritismo ou direcionamento ou até mesmo a participação de algum membro ou diretor da federação com o objetivo de facilitar a concorrência.

Curiosamente, a Souza Alves & Cia tem mais dois contratos com o mesmo objeto, sob preço de R$ 352.999,98.

Já com a Inovaseg, a reportagem encontrou três contratos que, somados, ultrapassam a casa dos R$ 500 mil. O maior deles é avaliado em R$ 405 mil e o segundo é de aproximadamente R$ 98 mil, ambos com o mesmo objeto dos contratos firmados com a Souza Alves & Cia.

Também foram identificados contratos menores envolvendo as duas empresas, avaliados entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. 
 

*Colaborou Felipe Machado

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 815, quarta-feira (25/02): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/02/2026 08h30

Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 815 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,6 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 14.427,22)
  • 5 acertos - 117 apostas ganhadoras, (R$ 352,31)
  • 4 acertos - 557 apostas ganhadoras, (R$ 74,00)
  • 3 acertos - 5.258 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 815 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 5
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 7
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 5 
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 816

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 27 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 816. O valor da premiação está estimado em R$ 2,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2929, quarta-feira (25/02): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/02/2026 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2929 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 15.801,08)
  • 4 acertos - 479 apostas ganhadoras, (R$ 150,80)
  • 3 acertos-  9.780 apostas ganhadoras, (R$ 3,69)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 69.524,77)
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 14.220,98)
  • 4 acertos - 578 apostas ganhadoras, (R$ 124,97)
  • 3 acertos - 11.826 apostas ganhadoras, (R$ 3,05)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2929 são:

Primeiro sorteio

  • 20 - 01 - 27 - 34 - 24 - 47

Segundo sorteio

  • 43 - 28 - 44 - 33 - 21 - 24

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2930

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 27 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2930. O valor da premiação está estimado em R$ 2,9 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

