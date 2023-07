Volkswagen enfrenta dificuldade para distribuir carros acumulados nos pátios

Após colocar carros em todos os cantos da fábrica de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), a Volkswagen enfrenta um desafio logístico: conseguir caminhões-cegonha para distribuir a produção Brasil afora.

"Teremos um esquema especial para distribuição, que demanda um volume muito grande de cegonheiros, mas está difícil", disse à Folha Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Segundo o executivo, o problema ocorre devido ao volume de carros acumulados e à disputa entre diferentes montadoras pelos serviços de transporte. Com a retomada das vendas para empresas, novos negócios estão sendo fechados em grandes volumes.

"O programa do governo foi positivo para pessoas físicas, que estão comprando mais, e a Volkswagen vai subir seu marketshare [participação de mercado] por causa disso. Mas houve esse descompasso em relação às vendas corporativas, que são 50% do mercado", afirmou o executivo.

Possobom se refere ao período em que as vendas diretas pararam à espera do anúncio do governo. Como a primeira rodada do programa de descontos ficou restrita a pessoas físicas, as vendas para frotistas, que incluem as locadoras, permaneceram travadas.

À Folha, a Volkswagen confirmou que houve uma queda de 31% nas comercializações para pessoas jurídicas na comparação entre o acumulado nas três primeiras semanas de maio e de junho.

Possobom ressalta que a parada nas fábricas se deve não ao desinteresse do público, mas à necessidade de adequar os estoques ao período em que as vendas para empresas estacionaram.

"A Volkswagen estava muito bem, com vendas altas do Polo e do T-Cross, que lideraram o mercado. Mas tivemos que dar uma segurada nas fábricas para poder equilibrar o estoque."

O desafio agora é conseguir os caminhões para esvaziar os pátios, que também estão cheios em Taubaté (interior de São Paulo) e em São José dos Pinhais (PR).

O CEO da Volkswagen disse que não tem ocorrido sobrepreço no valor do frete. A dificuldade está em conseguir cegonhas disponíveis para o transportar um volume tão grande de automóveis.

