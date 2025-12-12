Volume de serviços dispara em MS e tem maior resultado do ano

Volume de serviços dispara em MS - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O volume da prestação de serviços teve alta de 6,3% na passagem de setembro para outubro em Mato Grosso do Sul.

Os dados foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) apresentada nesta sexta-feira (12).

Esse valor é o maior registrado no ano e a primeira alta no setor desde o mês de julho de 2025, apresentando queda e o menor valor registrado no mês de setembro, quando registrou queda de 8,1%.

Na série sem ajuste sazonal, em comparação ao mês de outubro de 2024, o volume de serviços registrou alta de 8,4%.

No indicador acumulado do ano, o volume mostrou aumento de 5,6% frente a igual período de 2024.

Já o acumulado dos últimos 12 meses passou de 2,3% em setembro para 3,3% em outubro de 2025.

A nível nacional, 15 das 27 Unidades da Federação brasileira tiveram crescimento no volume de serviços em outubro de 2025, em comparação ao mês de setembro.

Mato Grosso do Sul acompanhou nos resultados expressivos do mês, juntamente com o Rio de Janeiro (2,0%), Paraná (2,5%), Espírito Santo (4,6%) e Santa Catarina (1,15%).

Por outro lado, em números de quedas, se destacaram as UFs de São Paulo (-0.6%), Rio Grande do Sul (-2.9%), Distrito Federal (-3,9%), Mato Grosso (-3,3%) e Minas Gerais (-0,4%).

Brasil

Em todo o Brasil, o setor de serviços apresentou variação positiva de 0,3% em outubro, na comparação com o mês de setembro, atingindo o nono resultado positivo no ano, acumulando alta de 3,7% desde janeiro.

Isso coloca o volume de serviços em um patamar maior que o alcançado antes da Pandemia, em fevereiro de 2020, chegando a 20,1%, atingindo o patamar da série histórica.

Todas as cinco atividades tiveram alta, com destaque para o setor de transportes, de 1,0%, emplacando o terceiro resultado positivo seguido, com um ganho acumulado de 2,4%, renovando o ápice da série histórica.

O destaque ficou por conta do transporte aéreo e rodoviário de cargas.

"O aéreo tem crescido por conta do maior número de passageiros transportados, o que se reflete em maiores receitas para as companhias aéreas. E o aumento das receitas das empresas de transporte rodoviário de cargas cresce, em grande medida, por conta dos fretes realizados para o escoamento da produção agrícola, que terá safra recorde neste ano, e de entregas oriundas do comércio eletrônico", explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Os avanços dos demais setores de serviços foram:

Informação e comunicação (0,3%), mesmo com uma redução no ritmo de expansão frente ao mês passado, que foi de 1,2%;

Outros serviços (0,5%), que tiveram o quarto avanço seguido, com ganho acumulado de 3,4%;

Profissionais e administrativo (0,1%); e

Prestados às famílias (0,1%).

"Os serviços de TI, dentro do setor de informação e comunicação, têm sido bastante demandados no pós-pandemia por conta da necessidade de digitalização das empresas. Com aumentos continuados por serviços de armazenamento de dados em nuvem, desenvolvimento e licenciamento de aplicativos, consultoria em tecnologia da informação, tratamento de dados e suporte técnico em TI", avalia o gerente da pesquisa.

O índice de atividades turísticas cresceu 0,8% no mês de outubro, acumulando ganho de 2,1% de três resultados positivos.

Com isso, esse segmento se encontra 12,7% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 1,0% abaixo do ápice da série histórica em dezembro de 2024.

A nível nacional, 13 estados acompanharam o crescimento da atividade turística, se destacando o Rio de Janeiro (3,1%), Rio Grande do Sul (4,5%), Paraná (2,4%) e Santa Catarina (3,5%).

Liderando as perdas, se destacaram São Paulo (-0,1%), Amazonas (-0,7%) e Goiás (-0,5%).



