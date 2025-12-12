Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IBGE

Volume de serviços dispara em MS e tem maior resultado do ano

O mês de outubro veio acompanhado do maior resultado do ano registrado pela Pesquisa Mensal de Serviços

Karina Varjão

Karina Varjão

12/12/2025 - 14h45
O volume da prestação de serviços teve alta de 6,3% na passagem de setembro para outubro em Mato Grosso do Sul. 

Os dados foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) apresentada nesta sexta-feira (12). 

Esse valor é o maior registrado no ano e a primeira alta no setor desde o mês de julho de 2025, apresentando queda e o menor valor registrado no mês de setembro, quando registrou queda de 8,1%. 

Na série sem ajuste sazonal, em comparação ao mês de outubro de 2024, o volume de serviços registrou alta de 8,4%. 

No indicador acumulado do ano, o volume mostrou aumento de 5,6% frente a igual período de 2024. 

Já o acumulado dos últimos 12 meses passou de 2,3% em setembro para 3,3% em outubro de 2025.

A nível nacional, 15 das 27 Unidades da Federação brasileira tiveram crescimento no volume de serviços em outubro de 2025, em comparação ao mês de setembro. 

Mato Grosso do Sul acompanhou nos resultados expressivos do mês, juntamente com o Rio de Janeiro (2,0%), Paraná (2,5%), Espírito Santo (4,6%) e Santa Catarina (1,15%). 

Por outro lado, em números de quedas, se destacaram as UFs de São Paulo (-0.6%), Rio Grande do Sul (-2.9%), Distrito Federal (-3,9%), Mato Grosso (-3,3%) e Minas Gerais (-0,4%). 

Brasil

Em todo o Brasil, o setor de serviços apresentou variação positiva de 0,3% em outubro, na comparação com o mês de setembro, atingindo o nono resultado positivo no ano, acumulando alta de 3,7% desde janeiro. 

Isso coloca o volume de serviços em um patamar maior que o alcançado antes da Pandemia, em fevereiro de 2020, chegando a 20,1%, atingindo o patamar da série histórica. 

Todas as cinco atividades tiveram alta, com destaque para o setor de transportes, de 1,0%, emplacando o terceiro resultado positivo seguido, com um ganho acumulado de 2,4%, renovando o ápice da série histórica. 

O destaque ficou por conta do transporte aéreo e rodoviário de cargas. 

"O aéreo tem crescido por conta do maior número de passageiros transportados, o que se reflete em maiores receitas para as companhias aéreas. E o aumento das receitas das empresas de transporte rodoviário de cargas cresce, em grande medida, por conta dos fretes realizados para o escoamento da produção agrícola, que terá safra recorde neste ano, e de entregas oriundas do comércio eletrônico", explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Os avanços dos demais setores de serviços foram:

  • Informação e comunicação (0,3%), mesmo com uma redução no ritmo de expansão frente ao mês passado, que foi de 1,2%;
  • Outros serviços (0,5%), que tiveram o quarto avanço seguido, com ganho acumulado de 3,4%;
  • Profissionais e administrativo (0,1%); e 
  • Prestados às famílias (0,1%). 

"Os serviços de TI, dentro do setor de informação e comunicação, têm sido bastante demandados no pós-pandemia por conta da necessidade de digitalização das empresas. Com aumentos continuados por serviços de armazenamento de dados em nuvem, desenvolvimento e licenciamento de aplicativos, consultoria em tecnologia da informação, tratamento de dados e suporte técnico em TI", avalia o gerente da pesquisa.

O índice de atividades turísticas cresceu 0,8% no mês de outubro, acumulando ganho de 2,1% de três resultados positivos. 

Com isso, esse segmento se encontra 12,7% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 1,0% abaixo do ápice da série histórica em dezembro de 2024. 

A nível nacional, 13 estados acompanharam o crescimento da atividade turística, se destacando o Rio de Janeiro (3,1%), Rio Grande do Sul (4,5%), Paraná (2,4%) e Santa Catarina (3,5%). 

Liderando as perdas, se destacaram São Paulo (-0,1%), Amazonas (-0,7%) e Goiás (-0,5%). 


 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1151, quinta-feira (11/12): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/12/2025 10h20

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1151 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 2.607,36)
  • 5 acertos - 1.338 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 16.003 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Junho - 45.149 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1151 são:

  • 21 - 06 - 31 - 03 - 18 - 22 - 24
  • Mês da sorte: 06 - junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1152

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1152. O valor da premiação está estimado em R$ 950 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6900, quinta-feira (11/12): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/12/2025 10h17

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6900 da Quina na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 54 apostas ganhadoras, (R$ 5.306,58)
  • 3 acertos - 3.415 apostas ganhadoras, (R$ 79,91)
  • 2 acertos - 68.426 apostas ganhadoras, (R$ 3,98)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6900 são:

  • 34 - 58 - 36 - 33 - 10

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6905

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 12 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6905. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

