2 de Mayo entra em campo amanhã para garantir classificação

O time de Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, entra em campo amanhã, às 20h30 no horário de Mato Grosso do Sul, para enfrentar o Sporting Cristal em confronto válido pelo jogo de volta da segunda fase de pré-eliminatórias da Conmebol Libertadores 2026.

Sem vantagem para nenhum dos times, a classificação está em aberto e promete um jogo animado no Estádio Miguel Grau, em Bellavista, no Peru. Anteriormente no jogo de ida ocorrido na semana passada, o confronto foi na casa do 2 de Mayo, no Estádio Monumental Rio Parapiti, na cidade fronteiriça com Mato Grosso do Sul.

Com empate de 2 a 2 no primeiro jogo, dessa vez o 'Galo Norteño' precisa da vitória, e em caso de mais um empate, a decisão vai para os pênaltis e aumenta a tensão das equipes e torcedores que sonham com a classificação.

Essa é a primeira vez que o clube paraguaio está na competição e trouxe a união de brasileiros e paraguaios na torcida para que a história do time se prolongue na Libertadores.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase

04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estavam em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificaram para a próxima fase: 2 de Mayo, Deportivo Táchira e o Juventud.

2ª fase

19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que os dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase

04 a 13 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

* Saiba

Os clubes brasileiros, Bahia e Botafogo perderam no primeiro jogo disputados na última quarta-feira (18), ambos por 1 a 0. Agora, os times precisam da vitória ou conseguir um empate para levar a decisão para os pênaltis e seguir na competição.

O Bahia enfrentou o Club Deportivo O'Higgins e volta a enfrentar os chilenos na próxima quarta-feira (25), às 18h em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já o Botafogo perdeu para o Club Atlético Nacioal Potosí, e também tem a oportunidade de virar o jogo em casa, no Estádio Nilton Santos, às 20h30.

