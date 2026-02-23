Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

LIBERTADORES

2 de Mayo entra em campo amanhã para garantir classificação

Com empate no jogo de ida, o time precisa da vitória para se classificar e continuar na competição em busca da vaga na primeira vez na Libertadores

Noysle Carvalho

23/02/2026 - 11h00
O time de Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, entra em campo amanhã, às 20h30 no horário de Mato Grosso do Sul, para enfrentar o Sporting Cristal em confronto válido pelo jogo de volta da segunda fase de pré-eliminatórias da Conmebol Libertadores 2026.

Sem vantagem para nenhum dos times, a classificação está em aberto e promete um jogo animado no Estádio Miguel Grau, em Bellavista, no Peru. Anteriormente no jogo de ida ocorrido na semana passada, o confronto foi na casa do 2 de Mayo, no Estádio Monumental Rio Parapiti, na cidade fronteiriça com Mato Grosso do Sul.

Com empate de 2 a 2 no primeiro jogo, dessa vez o 'Galo Norteño' precisa da vitória, e em caso de mais um empate, a decisão vai para os pênaltis e aumenta a tensão das equipes e torcedores que sonham com a classificação.

Essa é a primeira vez que o clube paraguaio está na competição e trouxe a união de brasileiros e paraguaios na torcida para que a história do time se prolongue na Libertadores.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estavam em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificaram para a próxima fase: 2 de Mayo, Deportivo Táchira e o Juventud.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que os dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 13 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

*Saiba

Os clubes brasileiros, Bahia e Botafogo perderam no primeiro jogo disputados na última quarta-feira (18), ambos por 1 a 0. Agora, os times precisam da vitória ou conseguir um empate para levar a decisão para os pênaltis e seguir na competição.

O Bahia enfrentou o Club Deportivo O'Higgins e volta a enfrentar os chilenos na próxima quarta-feira (25), às 18h em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já o Botafogo perdeu para o Club Atlético Nacioal Potosí, e também tem a oportunidade de virar o jogo em casa, no Estádio Nilton Santos, às 20h30.

olimpíadas

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos

22/02/2026 18h00

Foto: Instagram @jogosolimpicos

O Brasil terminou na 19ª posição no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, marcando a melhor campanha de sua história na competição.

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico, graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen, que brilhou no esqui alpino e subiu ao lugar mais alto do pódio.

A conquista de Braathen não apenas quebrou um tabu, como também colocou o Brasil no quadro geral de medalhas ao lado de outras nações que tradicionalmente aparecem na lista de pontuadores.

No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos.

Neste domingo, a histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento, a partir de 16h30 (de Brasília).

Futebol

Naviraiense empata com o Operário, mas garante classificação para a semifinal do Estadual

Líder do campeonato, Naviraiense aguarda agora pelo adversário da próxima fase, que poderá ser Operário ou Bataguassu, que se enfrentam no próximo domingo

22/02/2026 17h56

Partida entre Naviraiense e Operário terminou em 0 a 0

Partida entre Naviraiense e Operário terminou em 0 a 0 Foto: Reprodução

A disputa pela liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol teve um confronto direto neste domingo (22), em jogo entre o Naviraiense e Operário, primeiro e segundo no ranking, respectivamente. Com um ponto de diferença, a equipe que vencesse ficaria a frente da tabela. O jogo, no entanto, terminou empatado em 0 a 0 e assegurou ao Naviraiense a primeira colocação e a classificação para a próxima fase.

A partida começou às 16h, no Estádio Virotão, em Naviraí, pela oitava rodada do Estadual.

O primeiro tempo teve chances de gol para as duas equipes, mas sem conversão. Já o segundo tempo começou mais morno, mas também houve lances que levaram risco ao adversário para ambos os times. A partida, no entanto, terminou sem gols.

Com o resultado, ambos os times somaram 1 ponto cada, mantendo a diferença que já existia antes da bola rolar.

Desta forma, o Naviraiense segue na liderança do Estadual, com 15 pontos, seguido pelo Operário, que soma 14.

Na terceira colocação vem o Bataguassu, que venceu o Costa Rica por 2 a 0 neste sábado (21) e tem 12 pontos.

O Naviraiense também assegurou a vaga na semifinal, pois na próxima rodada só poderia ser ultrapassado pelo Operário ou Bataguassu, mas ambos se enfrentam e apenas um pode ter ponto suficiente para ultrapassar o atual líder. Como são classificados os dois primeiros, qualquer resultado deixa o Naviraiense dentro da zona de classificação.

Pela oitava rodada, também jogaram no sábado o Corumbaense e Dourados, terminando em 2 a 0 para o Corumbaense.

Neste domingo, além de Operário e Naviraiense, há confronto entre Aquidauana e Pantanal e Ivinhema e Águia Negra, em partidas que ainda estão em andamento.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

