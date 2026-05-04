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Pantanal vence fora de casa e avança no Brasileiro Feminino A3

As pantaneiras conseguem a classificação em sua primeira participação na competição

João Pedro Zequini

04/05/2026 - 11h00
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No último sábado, dia 2, a equipe feminina do Pantanal escreveu mais um capítulo na histórica campanha que vem fazendo até aqui no Brasileirão Feminino A3.

Em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos, o time pantaneiro superou o Cresspom (DF) por 2 a 0. 

A classificação reforçou o empenho e a constância do time na competição, que em seis partidas somou apenas uma derrota e saiu invicto jogando em casa, fazendo com que o Jacques da Luz se torne uma fortaleza para o time. 

A partida disputada no Distrito Federal, diante da equipe do Cresspom, foi resolvida ainda no primeiro tempo. 

O primeiro gol das pantaneiras foi marcado por Carol Valle, logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio do time da casa, Carol recebeu ainda no campo de defesa e disparou em direção ao gol adversário e só parou quando empurrou a bola para o fundo das redes. 

O segundo gol saiu no apagar das luzes da primeira etapa, após bom lançamento, a camisa 11, Deise, recebeu livre na ponta esquerda, avançou para dentro da área e tocou para o meio, onde a bola achou Emanuelle livre para empurrar a bola para o gol. Ampliando a vantagem pantaneira para 2 a 0. 

Com a vitória o time sul-mato-grossense chegou a 11 pontos, mesma pontuação que o Planalto (GO), que ficou à frente por causa dos critérios de desempate. 

O adversário do Pantanal na próxima fase é o time do Peñarol do Amazonas, que se classificou em primeiro lugar do grupo A e terminou a primeira fase, com 5 vitórias e 1 derrota. 

A partida de ida está prevista para acontecer no sábado, dia 16, e vai ser disputada em Campo Grande no Estádio Jacques da Luz. Já a partida de volta acontecerá no Amazonas, com mando da equipe do Peñarol, dia 30 de maio.
 

FEBRE

Álbum da Copa agita campo-grandenses mesmo com preço "nas alturas"

Com 980 figurinhas e aumento acima da inflação, fãs terão que gastar mais de R$ 1 mil para completar edição deste ano

03/05/2026 16h00

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Versões do álbum da Copa do Mundo variam de R$ 24,90 a R$ 74,90

Versões do álbum da Copa do Mundo variam de R$ 24,90 a R$ 74,90 Foto: Arquivo

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Lançado na última quinta-feira (30), o álbum da Copa do Mundo de 2026 está agitando os colecionadores de Campo Grande e deixa bancas “suando” para dar conta da alta demanda, mesmo com aumento acima da inflação em comparação com a edição anterior, em 2022.

Produzido e distribuído pela editora americana Panini desde 1970, o álbum é um dos itens mais esperados pelos colecionadores em ano de Copa do Mundo, consolidando-se como um dos maiores fenômenos de colecionismo no Brasil. Por essa edição ser a primeira com 48 seleções participantes, este é o maior álbum lançado pela empresa referente à competição, sendo necessárias 980 figurinhas para completar a coleção.

Acompanhado disso, a Panini também resolveu reajustar o preço dos itens, estabelecendo o valor de R$ 7,00 por pacote contendo sete cromos cada, ou seja, R$ 1,00 por figurinha. Em 2022, o pacote custava R$ 4,00, com cada envelope contendo cinco cromos (R$ 0,80 cada figura). 

O preço do próprio álbum também aumentou. Em 2022, a versão brochura (capa mole) custava R$ 12,90, enquanto a versão de capa dura custava R$ 44,90. Para a edição deste ano, a editora definiu a brochura em R$ 24,90 e o capa dura em R$ 74,90.

Em suma, em um cenário de muito otimismo, mesmo que o colecionador consiga completar o álbum trocando todas as figurinhas, sem ficar com nenhuma delas repetida, o preço total ainda ultrapassa R$ 1 mil. Na última Copa do Mundo, o custo era de R$ 550.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação acumulada no Brasil entre 2022 e 2025 ficou em cerca de 21%. Já o novo valor para completar o álbum de figurinhas teve um aumento de 81% se comparado à última Copa, o que representa um aumento bem acima da inflação no período.

Contudo, isso não significa que os colecionadores “pularam do barco”. Em conversa com Daniel Magalhães, proprietário da Banca Modular, que existe desde 2001 na Capital, ele revelou que os números são semelhantes aos da Copa do Mundo anterior e que muita gente ainda deve iniciar o álbum em breve, visto que o período de início de mês também deve favorecer isso.

“Creio que a cada ano tem mais gente colecionando, desde famílias que vão passando a tradição adiante, desde crianças que começam pelo estímulo dos outros amiguinhos na escola, ou adultos que conquistaram poder aquisitivo e aderem a hobbies mais custosos”, disse à reportagem.

Acerca dos novos valores, ele disse que o aumento já era esperado pelos colecionadores e que achou boa a ideia de conter mais figurinhas por envelope. “Como o álbum é maior, achei uma ideia inteligente o envelope vir com mais figurinhas. Pouquíssimas pessoas reclamaram do novo valor, porque nos três últimos anos os envelopes de álbum de futebol já custam R$ 1,00 por cromo. Os colecionadores não foram surpreendidos”, analisou.

Geovani Vegas, dono da Banca Elite, que conta com 22 anos de mercado, também disse que o aumento no preço foi pouco comentado pelos clientes. Porém, ele cita que a nova política da Panini em distribuir o álbum para tipos de estabelecimentos diferentes resultou em uma menor movimentação na banca este ano.

“Como a Panini fez questão de enfiar figurinhas em tudo quanto é canto, como padarias, lotéricas, lojas de ferramentas, mercados em geral e ainda receberam os produtos dois dias antes do que nas bancas, o início foi menor que a passada”, pontuou.

O jornaleiro ainda fala que a tradição deve superar o aumento dos preços nas próximas edições, especialmente em ano de Copa do Mundo. “Pessoal gosta demais. Eu vendia para guris, que agora são pais, e vendo para seus filhos. Isso é muito gostoso”, comentou.

Curiosidade

Pela primeira vez em quatro edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

A Panini já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

A página é preenchida pelos seguintes jogadores:

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

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Seríe D

Operário perde mais uma e se complica na Série D do Brasileiro

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança

03/05/2026 15h27

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Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança Foto: Felipesurto/Operário FC

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O Operário-MS segue sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro e se complica na briga por classificação. Neste sábado (2), pela quinta rodada da fase de grupos, o Galo foi derrotado pelo Uberlândia-MG por 2 a 1, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense permanece com apenas três pontos, somando três empates e duas derrotas, e divide a lanterna do Grupo A11. Já o Uberlândia chegou aos 12 pontos e se mantém na liderança da chave, embalado pela terceira vitória consecutiva.

O time mineiro abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque puxado por Evanderson, que encontrou Kayke na área para finalizar e fazer 1 a 0. O Operário tentou reagir, mas não conseguiu igualar o marcador antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Galo voltou mais ofensivo e chegou ao empate logo no início. Luizinho fez boa jogada individual, sofreu pênalti e converteu com segurança, deixando tudo igual. 

Apesar da reação, o Operário voltou a sofrer com a pressão dos donos da casa. O Uberlândia criou mais oportunidades e foi premiado aos 38 minutos, quando Da Silva apareceu livre na área para cabecear e marcar o gol da vitória.

Nos minutos finais, o time campo-grandense ainda tentou buscar o empate, mas encontrou dificuldades na criação e não conseguiu evitar mais um resultado negativo na competição.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada. O confronto está marcado para sábado (9), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, onde o Operário tentará conquistar a primeira vitória na Série D.

Ivinhema

Pelo mesmo grupo e rodada, o Ivinhema empatou fora de casa em 1 a 1 com o Abecat (GO). O gol do Azulão saiu aos 18 minutos do segundo tempo, enquanto o empate do time goiano veio aos 27 minutos, marcado por Dionatan.

Com o resultado, o Ivinhema somou um ponto e manteve a segunda colocação, pelo menos até a realização da partida entre CRAC (GO) e Betim (MG), que se enfrentam neste domingo, às 16h, em Catalão (GO).

O Ivinhema volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Abecat (GO) no Estádio Saraivão, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Situação do Grupo

O Grupo A11, composto por seis equipes, tem o Uberlândia como líder, com 12 pontos, seguido pelo Ivinhema, na segunda colocação, com 10 pontos. O Betim (MG) aparece em terceiro, com 7 pontos, e, na quarta posição, está o CRAC (GO).

Fora da zona de classificação, o Operário soma 3 pontos. Na lanterna está o Abecat (GO), com 2 pontos.

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderançaClassificação do Grupo A11 Série D 2026 5ª rodada


 

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