Aberta as inscrições para a 5ª Edição dos Jogos Escolares Paralímpicos em Campo Grande

Além do pódio máximo para Jade Barbosa no solo, houve chuva de pratas com Rebeca Andrade(barras assimétricas), Flávia Saraiva (trave) e Diogo Soares (barra fixa)

Distante menos de quatro meses da Olimpíada de Paris, o Brasil subiu quatro vezes ao pódio neste domingo (31), com um ouro e três pratas, na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Antalya (Turquia).

A carioca Jade Barbosa foi campeã no solo, após apresentar uma série ao som da canção “Baby One More Time”, de Britney Spears. Também houve chuva de pratas com Rebeca Andrade(barras assimétricas), Flávia Saraiva (trave) e Diogo Soares (barra fixa).

A competição vale pontos na corrida por vaga olímpica nos Jogos de Paris. Até o momento, apenas Diogo Soares e a equipe brasileira feminina (Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares) têm presença garantida nos Jogos.

Jade Barbosa has debuted her Olympic year Floor Exercise : the 32-year-old unveiled a spicy new #BritneySpears routine this weekend in Antalya to great effect, winning ahead of French stars Morgane Osyssek-Reimer and Melanie de Jesus dos Santos. #FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/siXj5hcGWZ — FIG (@gymnastics) March 31, 2024

No último dia de competições, Jade arrebatou o público em Antalya, ao garantir o ouro na apresentação no solo, com nota 13.833.

As francesas Morgane Osyssek-Remmer (13.667) e Mélanie de Jesus Santos (13.600) ficaram, respectivamente, com a prata e o bronze.

E teve Brasil em ação na finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia ! Com direito a medalha!



A Rebeca Andrade teve 14.067 nas assimétricas e assegurou a medalha de prata ! UHUUUL! Boa Rebeee!



Que venham as próximas finais!



… pic.twitter.com/1PMv8zfCKh — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 31, 2024

Antes, a campeã olímpica no salto, Rebeca Andrade, se destacou hoje nas barras assimétricas. Nascida em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, Rebeca conquistou a prata com a nota 14.067, ficando atrás da francesa Mélanie de Jesus dos Santos (14.567), que levou o ouro.

O bronze ficou com a britânica Georgia-Mae Fenton (13.767). A carioca Lorrane Oliveira também disputou a final, mas ficou fora do pódio com a nota 13.600.

Não à toa ela é finalista olímpica e mundial de trave, meus amores! FLAVINHA SARAIVA é o nome dela! Pega só a MEGA SÉRIE da Flávia na final da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia ! Com direito a MAIS UMA MEDALHA!



Com essa prova SUPER FIRME… pic.twitter.com/H80AnjT6LZ — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 31, 2024

A carioca Flavinha Saraiva também brilhou com prata na trave, com a nota 14.000. A campeã foi a chinesa Sun Xinyi (14.267) e a taiwanesa Yang Ko-Wen (13.300) levou o bronze.

Já com a vaga carimbada para Paris 2024, o paulista Diogo Soares foi vice-campeão nas barras fixas ao obter a nota 13.800. O ouro ficou com o espanhol Joel Plata (14.000) e o bronze com o turco Mert Efe Kilicer (13.700).

CHAVE DE PRATA pra encerrar os trabalhos de hoje, MEUS AMIGOS!!!! E dessa vez a medalha veio para o nosso atleta olímpico da GAM Diogo Soares ! Na final de barra fixa da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia o Diogo conquistou a segunda colocação!… pic.twitter.com/IYMsV85gqC — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 31, 2024

