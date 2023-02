Al-Hilal marca três, vai à final do Mundial e frustra flamenguistas em MS

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com dois gols de Al-Dawsari, o Al-Hilal, campeão saudita, eliminou o Flamengo nesta terça-feira (7), e adiou o sonhado confronto entre os rubro-negros com o poderoso Real Madrid (que ainda não estreou na competição).

Esperançosos pela vitória, os flamenguistas da Raça Rubro Negra-MS, torcida organizada do Flamengo, mudaram suas rotinas de trabalho e até mesmo contrariaram familiares em virtude do confronto, disputado às 15h (de MS).

Membro da torcida desde 2009, o campo-grandense Weverton Souza Lopes, “abandonou” o trabalho e foi até à sede da torcida,localizada na Vila Carvalho.

“Avisei ‘a banca’ que hoje não trabalharia, abandonei todo mundo", disse ao Correio do Estado. Autônomo, ele é um dos torcedores que empurraram a torcida rubro-negra junto de instrumentos e muito barulho.

Do mesmo modo, Bruno Souza*, destacou que estava em horário de serviço e mesmo assim, optou pelo Flamengo. “Estou em horário de trabalho agora. Sou membro da torcida há 22 anos, e meus familiares não gostam disso. Se minha esposa se souber que eu tô aqui vai me matar (risos)”, destacou.

Sócia-proprietária de um Pet Shop na região da Mata do Jacinto, Juliana Sguario (22) disse que brigou com a mãe, também dona do negócio, para ver o jogo.

“Avisei que deixaria todo o pessoal e ela para ver o Flamengo. Quando ela ouviu, me perguntou se era o Flamengo quem colocaria comida em casa. Disse que não, mas que veria o jogo de qualquer forma”, disse a veterinária.

Trabalhador terceirizado de uma prestadora de serviços em saúde, Harmon Domingues (28) estava de folga, entretanto, chegou do trabalho às 6h da manhã do confronto. “Mesmo que seja minha folga, deixei o trabalho no fim da manhã e estou aqui, tudo para ver o Flamengo”, frisou.

Com o sonho adiado, o Flamengo disputa o terceiro lugar do mundial às 11h30 de MS contra o derrotado de Real Madrid e Al-Ahly, do Egito.

Confronto

Apreensivos desde o início, os flamenguistas viram Salem Al-Dawsari marcar de pênalti logo aos 3 minutos de jogo, em pênalti cometido por Matheuzinho.

Os cartões amarelos de Gerson e Gabigol, respectivamente aos 15 e aos 17 da primeira etapa só enervaram os rubro-negros. Os ânimos se acalmaram após o gol de Pedro, aos vinte.

Daí em diante, o jogo permaneceu truncado e sem grandes chances até o último minuto do primeiro tempo, quando Gerson pisou no adversário e o árbitro István Kovács, romeno, além de colocar a bola na marca da cal, o expulsou de campo com o segundo amarelo, logo após consultar o arbitro de vídeo. Al-Dawsari na bola, gol e vantagem saudita.

Na volta do intervalo, os rubro-negros não aprovaram as trocas de Arrascaeta e Léo Pereira. Com um a menos, Eric Pulgar e Fabricio Bruno buscaram mudar os prognósticos da partida, que se complicaram aos 25 da etapa complementar, onde Vietto ampliou para 3 a 1 para o Al-Hilal.

No fim, Pedro descontou após bola rebatida, tento que não alterou o rumo do jogo. Final de Jogo. Al-Hilal 3 x 2 Flamengo.

*nome fictício

Assine o Correio do Estado