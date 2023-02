Atleta de MS conquista vaga na seleção brasileira de taekwondo

Vitória Pinheiro Bitencourt, 13 anos, se tornou atleta titular da seleção brasileira após conquistar medalhas de ouro no Grand Slam e na Seletiva Nacional Aberta 2023 neste mês de fevereiro. A seletiva abre as portas para a atleta ingressar nos torneios mundiais de taekwondo.

Disputada na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 12 deste mês, a competição contou com cerca de 200 atletas inscritos para a seletiva nacional aberta, na qual apenas o vencedor ganha a vaga para a disputa do Grand Slam – evento final fechado para formação da seleção nacional de taekwondo.

Vitória Bitencourt precisou ganhar três lutas para se sagrar vencedora da categoria cadete -44 kg. Enfrentou pelo caminho as atletas Laura de Souza, de Goiás, Sophia Rodrigues, do Rio de Janeiro, na semifinal, e Isabele Carmem, de Santa Catarina, na grande final.

Para Vitória, a conquista mostra que tudo é possível. “Nunca esperei ter essa oportunidade na vida, então é tudo muito novo e bem bacana de se experimentar”, resume.

A atleta começou no esporte por hobby há três anos, quando tinha apenas 11 anos, e, conforme foi treinando na academia Equipe Fábio Costa de Taekwondo, começou a se interessar pela modalidade.

“Eu nunca entrei no taekwondo com intenção de competir, fui treinando e gostando do esporte. Me apaixonei pelos campeonatos e hoje em dia vivo nas competições fora de Mato Grosso do Sul, tudo isso graças ao meu mestre Fábio e à minha mãe [Carmem Espinosa Pinheiro], que sempre me deram apoio”, afirma a atleta.

Vitória ainda acrescenta que o interesse no esporte de luta veio por conta do desafio de quebrar paradigmas da sociedade.

“Antes eu fazia natação e acabei saindo por não me identificar com o esporte. Me interessei pelo taekwondo porque falam que menina não serve para luta, ou que é coisa de menino, então quis mostrar que menina também pode lutar, tanto que hoje em dia faço parte da seleção brasileira”, destaca Vitória.

A medalha de ouro na seletiva classificou a atleta de 13 anos para duas competições mundiais, o Pan-Americano Cadete, na República Dominicana, nos dias 22 e 23 de abril, e o Campeonato Mundial de Taekwondo, na Bósnia, em outubro.

“Será a primeira vez que vou disputar uma competição mundial, e minha expectativa está positiva, até porque na academia trabalhamos e treinamos forte para isso”, declara Vitória.

DESEMPENHO DE MS

Além do ouro de Vitória Bitencourt, a delegação de Mato Grosso do Sul conquistou mais quatro medalhas na seletiva. Jheferson Glaciel Ribas da Silva saiu com a vaga na seleção, conquistando o ouro na categoria cadete masculino até 57 kg.

Assim como Vitória, o atleta, que também é da categoria cadete, estará na disputa do Pan-Americano e do Campeonato Mundial de Taekwondo.

Luiz Felipe de Almeida Aquino se tornou reserva da seleção brasileira, terminando a competição com a medalha de prata na categoria adulto masculino até 58 kg.

Os atletas Carlos Henrique Estival Alvarenga (cadete até 65 kg) e Lucas Vieira Kanashiro (juvenil até 45 kg) venceram a disputa do terceiro lugar, ficando com medalhas de bronze.

A delegação de Mato Grosso do Sul esteve presente com pelo menos sete atletas na seletiva nacional, com os técnicos Fábio Costa e Robson Carvalho.

PALCO INTERNACIONAL

Nesta semana, o atleta Luiz Aquino, 18 anos, e o mestre Fábio Costa viajam para representar o Brasil e o estado de Mato Grosso do Sul em duas competições internacionais.

O primeiro evento será o Canada Open, realizado nos dias 24 e 25, no Canada Place – Centro de Convenções, em Vancouver, no Canadá. A competição soma para o atleta 20 pontos no ranking mundial, sendo classificado como um evento G-2 de taekwondo.

Na semana seguinte, Luiz e o mestre Fábio estarão presentes no US Open, entre 3 e 5 de março, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento também é classificado como G-2, somando mais 20 pontos no ranking mundial.

Segundo o mestre Fábio Costa, presidente da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul, é uma meta alcançada colocar atletas do Estado na seleção brasileira da modalidade.

“Os atletas na seleção brasileira são importantes para atingirmos os nossos objetivos de disputar grandes competições, como o Campeonato Mundial e a Olimpíada”, declara Fábio.

Tanto o atleta como o técnico vêm trabalhando desde o ano passado para trazer importantes resultados para o Brasil nos eventos internacionais.

Das cinco competições disputadas fora do País (de julho a novembro de 2022), Luiz Aquino conquistou quatro medalhas, em viagens para Costa Rica, Estados Unidos, Brasil e Bósnia e Herzegovina.

Uma das conquistas garantiu para o atleta uma vaga direta para o Pan-Americano de 2024. Luiz está entre os 50 mais bem classificados do mundo na categoria adulto até 58kg.

Saiba: Além da conquista deste mês no Grand Slam, Vitória acumula medalhas de ouro em competições de nível nacional e estadual.

Ela ocupou o lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro, na seletiva escolar e na Copa do Brasil de 2022.Vitória já conquistou o ouro do Estadual de Taekwondo em duas oportunidades, 2021 e 2022, e o primeiro lugar na Copa Centro-Oeste em 2022.

Assine o Correio do Estado