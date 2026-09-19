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Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis

Orlando Luz e Rafael Matos carimbam vaga no Rio de Janeiro

Agência Brasil

19/09/2026 - 22h00
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A dupla brasileira de Orlando Luz e Rafael Matos confirmou o favoritismo diante dos suíços Jakub Paul e Dominic Stricker, venceu por 2 sets a 0, e fez o terceiro ponto da equipe brasileira. Com o resultado, o time nacional fez 3 a 0 nl duelo contra os europeus e avançou no Grupo Mundial 1 da Copa Davis. As parciais do jogo no Rio de Janeiro foram 7/6(1) 6/2 após 1h45 de encontro.

As outras vitórias foram de João Fonseca e Gustavo Heide em simples, na sexta-feira.

Com o resultado, o Brasil está classificado para os Qualifers, e tem chances de brigar por vaga na fase final na temporada 2027.

Surpresa

Badosa leva susto de argentina, mas vira com apoio de brasileiros e vai às quartas do SP Open

A torcida brasileira abraçou a rivalidade com a Argentina e deu um baita empurrão em Badosa

17/09/2026 23h00

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Foto: Reprodução

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Paula Badosa precisou suar mais do que o imaginado para avançar à terceira rodada do SP Open, nesta quinta-feira. Principal favorita do WTA a nível WTA 250, a espanhola perdeu o primeiro set para a argentina Jazmin Ortenzi, mas conseguiu a virada, empurrada por apoio das arquibancadas brasileiras, avançando com 4/6, 6/2 e 6/2.

Apenas a 160ª do mundo, Ortenzi entrou na quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, tentando aprontar diante da ex-número 2 do mundo e conseguiu parte de sua missão, ao sair de um 1 a 4 para 6 a 4, com cinco pontos seguidos no primeiro set.

A alegria da argentina parou por aí. A torcida brasileira abraçou a rivalidade com a Argentina e deu um baita empurrão em Badosa, que se mostrou soberana nos dois sets a seguir, abraçada pela torcida local.

A espanhola não se intimidou com a quebra no primeiro game do segundo set, devolveu a seguir e logo virou para 4 a 1. Aproveitando novo break, fechou com 6 a 2 na primeira oportunidade, levando a definição para o terceira set.

Mais concentrada, Badosa logo abriu 2 a 0. Em set no qual permitiu uma quebra, mas pontuou no serviço de Ortenzi em três oportunidades, repetiu a parcial anterior, definindo novamente na primeira chance.

Em disputa apenas de estrangeiras após queda de todas as cinco representantes brasileiras, Badosa terá pela frente nesta sexta-feira a norte-americana Mary Stoiana, 116ª do mundo, e que se garantiu entre as oito melhores ao superar a tcheca Dominika Salkova por 7/6 (7/5) e 6/1.

Terceira favorita no Parque Villa-Lobos, Solana Sierra foi outra tenista argentina eliminada no dia, com derrota em sets diretos para a holandesa Suzan Lamens, parciais de 6/3 e 6/2. Já a francesa Anna Blinkova, cabeça de chave 4, não decepcionou. Ela bateu a tcheca Vendula Valdmannova com 6/3 e 6/0.

Estreia

Martinelli, do Fluminense, é convocado para amistosos da seleção na vaga de João Pedro

Jogador chega para ocupar a vaga do atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por motivo de contusão

16/09/2026 13h30

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Martinelli

Martinelli Foto: Reprodução

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O volante Martinelli, do Fluminense, foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os próximos amistosos que a seleção brasileira vai realizar contra a Austrália e a Índia nesta quarta-feira. O jogador chega para ocupar a vaga do atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por motivo de contusão

Esta é a primeira vez que o meio-campista do time carioca é chamado integrar a equipe nacional. Aos 24 anos, e revelado nas categorias de base da equipe tricolor, ele vinha sendo um dos destaque do time na atual temporada.

Em alta no futebol inglês (foi eleito o jogador do mês de agosto da Premier League), João Pedro se machucou no compromisso deste sábado, contra o Hull City. Durante a partida, ele machucou o joelho, mas seguiu até o final do confronto em campo mesmo com dores.

O centroavante vira ausência na seleção após ter ficado fora da Copa do Mundo. Na ocasião, ele acabou sendo preterido no setor ofensivo por Ancelotti, que optou por convocar Endrick, Igor Thiago, Neymar, Vini Jr, Rayan, Matheus Cunha, Raphinha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.

Esta é a primeira convocação de Carlo Ancelotti após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo que foi realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Em um trabalho de renovação visando o mundial de 2030, o treinador começa a apostar em nomes que não tiveram oportunidades com a camisa amarela.

Nesta programação de amistosos, o Brasil vai entrar em campo três vezes e vai encarar a Austrália em dois jogos: o primeiro duelo acontece no dia 25 de setembro, em Townsville, e o segundo encontro acontecerá quatro dias depois, em Brisbane.

No início de outubro, no dia 3, a equipe comandada por Ancelloti terá pela frente a Índia, no Salt Lake Stadium, na cidade de Calcutá. O jogo vai marcar o primeiro embate entre as duas seleções em toda a história.

 

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