Atleta de MS é preterido por gigantes do futebol inglês

Uma das principais revelações do futebol brasileiro em 2026, o zagueiro sul-mato-grossense Arthur Dias despertou o interesse de diversos clubes europeus. Tottenham e Arsenal, da Inglaterra, estão entre os clubes interessados no jogador do Athletico Paranaense.
De acordo com o Terra, o Athletico Paranaense recusou, em setembro, uma proposta de € 21 milhões por 80% dos direitos de Arthur Dias. Segundo apuração da Agência RTI Esporte, a oferta foi apresentada pelo Tottenham.
Athletico pede cerca de € 30 milhões por Arthur Dias
A diretoria rubro-negra recusou a oferta e estabeleceu um valor próximo de € 30 milhões para negociar o zagueiro, de 19 anos. Caso a venda seja concretizada por esse valor, Arthur Dias se tornará a maior venda da história do clube paranaense.
Além do Tottenham, o Arsenal também demonstrou interesse na contratação de Arthur Dias. O interesse aumentou após a Data Fifa, quando o zagueiro recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.
Na ocasião, o atleta entrou no final do segundo jogo contra a Austrália e foi titular no duelo contra a Índia, no qual atuou por 61 minutos.
Antes mesmo da convocação, Arthur Dias já havia despertado o interesse do Barcelona. Em abril, o clube espanhol enviou um olheiro ao Brasil para acompanhar de perto o zagueiro.
Com a convocação para a Seleção Brasileira, o interesse dos clubes europeus por Arthur Dias aumentou.
Segundo o site paranaense UmDois Esportes, durante a Data Fifa, o número de clubes interessados chegou a 10. Todos fazem parte das principais ligas europeias. Veja a lista:
- Tottenham — Inglaterra
- Newcastle — Inglaterra
- Nottingham Forest — Inglaterra
- Brentford — Inglaterra
- Atlético de Madrid — Espanha
- Atalanta — Itália
- Como — Itália
- Benfica — Portugal
- RB Leipzig — Alemanha
- Bayer Leverkusen — Alemanha