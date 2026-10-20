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Desejo Europeu

Atleta de MS é preterido por gigantes do futebol inglês

O zagueiro Arthur Dias recebeu propostas sondagens de Arsenal e Tottenham, e é monitorado por outros clubes do futebol europeu

João Pedro Zequini

20/10/2026 - 10h20
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Uma das principais revelações do futebol brasileiro em 2026, o zagueiro sul-mato-grossense Arthur Dias despertou o interesse de diversos clubes europeus. Tottenham e Arsenal, da Inglaterra, estão entre os clubes interessados no jogador do Athletico Paranaense.

De acordo com o Terra, o Athletico Paranaense recusou, em setembro, uma proposta de € 21 milhões por 80% dos direitos de Arthur Dias. Segundo apuração da Agência RTI Esporte, a oferta foi apresentada pelo Tottenham.

Athletico pede cerca de € 30 milhões por Arthur Dias

A diretoria rubro-negra recusou a oferta e estabeleceu um valor próximo de € 30 milhões para negociar o zagueiro, de 19 anos. Caso a venda seja concretizada por esse valor, Arthur Dias se tornará a maior venda da história do clube paranaense.

Além do Tottenham, o Arsenal também demonstrou interesse na contratação de Arthur Dias. O interesse aumentou após a Data Fifa, quando o zagueiro recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Na ocasião, o atleta entrou no final do segundo jogo contra a Austrália e foi titular no duelo contra a Índia, no qual atuou por 61 minutos.

Antes mesmo da convocação, Arthur Dias já havia despertado o interesse do Barcelona. Em abril, o clube espanhol enviou um olheiro ao Brasil para acompanhar de perto o zagueiro.

Com a convocação para a Seleção Brasileira, o interesse dos clubes europeus por Arthur Dias aumentou.

Segundo o site paranaense UmDois Esportes, durante a Data Fifa, o número de clubes interessados chegou a 10. Todos fazem parte das principais ligas europeias. Veja a lista:

  •  Tottenham — Inglaterra
  •  Newcastle — Inglaterra
  •  Nottingham Forest — Inglaterra
  •  Brentford — Inglaterra
  •  Atlético de Madrid — Espanha
  •  Atalanta — Itália
  •  Como — Itália
  •  Benfica — Portugal
  •  RB Leipzig — Alemanha
  •  Bayer Leverkusen — Alemanha
     

Quartas de final

Estadual Sub-17 entra na reta final neste sábado

Confrontos acontecem em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim

16/10/2026 17h00

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Foto: Mario Nakano / FFMS

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Com partidas em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim, o Estadual Sub-17 entra na reta final nesta sábado, confrontos válidos pelas quartas de final do certame. 

Três partidas acontecem às 15h, duas delas na Capital. Na Associação Médica, o FC Pantanal recebe o Instituto Aefa com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, em Dourados, por 3 a 1.

No Centro de Desenvolvimento do Futebol, jogam Operário FC e CE Naviraiense. A vantagem é dos operarianos que venceram o jogo de ida por 3 a 0.

No Estádio Aral Moreira, em Ponta Porã, os mandantes recebem o CA Colorado em busca de virada para avançar. No jogo de ida, os campo-grandenses venceram por 3 a 0. 

A rodada termina às 17h30, no Estádio André Borges. Por lá, o Coxim AC recebe o Náutico FC e precisa da vitória para chegar à semifinal. O time da Capital venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para avançar. 

 

Vitória

Corinthians abre Libertadores Feminina com vitória sobre Colo-Colo

Campeãs das últimas três edições, Brabas miram 7º título do torneio

15/10/2026 23h00

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Foto: Rebeca Reis / Conmebol

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Corinthians iniciou com vitória a caminhada em busca do sétimo título - o quarto consecutivo - da Libertadores Feminina, que está sendo disputada em Quito (Equador). Nesta quinta-feira (15), as Brabas derrotaram o Colo-Colo (Chile) por 2 a 0 no Estádio Casa Blanca, pelo Grupo A da competição. Foi o primeiro jogo desde o vice do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, há 12 dias.

O próximo compromisso do Timão será neste domingo (18), às 21h (horário de Brasília), contra o Caracas, novamente no Casa Blanca. O time venezuelano, porém, ainda não chegou ao Equador e relatou dificuldades para aprovação dos vistos das atletas para entrada no país.

A Confederação Sul-Americana (Conmebol) adiou a estreia do Caracas, contra o colombiano Santa Fe, que seria nesta quinta (15), para meia-noite de sábado (17), no Casa Blanca. Questionada pela Agência Brasil, a assessoria de imprensa da entidade sul-americana informou que a partida diante do Corinthians não teve alterações e que a previsão de chegada das venezuelanas é na manhã desta sexta-feira (16).

A técnica Emily Lima poupou algumas titulares habituais das Brabas para a estreia. Após defenderem a seleção brasileira nos amistosos contra a Argentina, a volante Duda Sampaio e a atacante Jhonson iniciaram o jogo no banco de reservas, assim como a meia Gabi Zanotti. O trio deu lugar, respectivamente, a Dayana Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro.

As alvinegras se lançaram a frente e abriram o marcador cedo. Aos quatro minutos, Andressa Alves evitou a perda da posse na intermediária e lançou Vic Albuquerque. A atacante ganhou da zagueira Ángela Clavijo na velocidade e bateu da entrada da área, no canto da goleira Ryann Torrero.

O time chileno, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, tentou a reação com lançamentos buscando Yenny Acuña pela esquerda, às costas de Thaís Regina. Aos 12, ela driblou a zagueira, mas o chute, cruzado, saiu rente à trave. Sete minutos depois, a atacante invadiu a área e finalizou na saída de Lelê, mas a goleira corintiana fez ótima defesa.

À medida que a primeira etapa transcorreu, as equipes acumularam erros. As jogadoras sentiram o peso dos 2.850 metros de altitude de Quito e encontraram dificuldades para encaixar os passes decisivos.


O Corinthians voltou do intervalo com três mudanças. Entraram Duda Sampaio e as atacantes Ivana Fuso e Jaqueline nos lugares, respectivamente, de Letícia Monteiro, Gi Fernandes (que é lateral-direita) e Belén Aquino. Aos 18 minutos, Emily ainda colocou Ariel Godoi, mais uma jogadora de ataque, na vaga de Dayana Rodríguez.

Mesmo com tantas trocas, foi necessário um pênalti para que o Corinthians, enfim, desencantasse. Aos 20 minutos, Jaqueline foi derrubada na área pela lateral Anaís Cifuentes. Após nada assinalar em campo, a árbitra equatoriana Jennifer Canchingre reviu o lance no vídeo e marcou a infração. A própria atacante - outra do Timão que estava com a seleção brasileira - cobrou e ampliou o placar.

O segundo gol deu às Brabas a tranquilidade para administrar o resultado positivo. Ainda houve tempo para a volante Ana Vitória entrar em campo no lugar de Andressa Alves, em troca para reforçar a marcação alvinegra nos minutos finais e garantir os três pontos.

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