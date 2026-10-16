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Quartas de final

Estadual Sub-17 entra na reta final neste sábado

Confrontos acontecem em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim

Alison Silva

Alison Silva

16/10/2026 - 17h00
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Com partidas em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim, o Estadual Sub-17 entra na reta final nesta sábado, confrontos válidos pelas quartas de final do certame. 

Três partidas acontecem às 15h, duas delas na Capital. Na Associação Médica, o FC Pantanal recebe o Instituto Aefa com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, em Dourados, por 3 a 1.

No Centro de Desenvolvimento do Futebol, jogam Operário FC e CE Naviraiense. A vantagem é dos operarianos que venceram o jogo de ida por 3 a 0.

No Estádio Aral Moreira, em Ponta Porã, os mandantes recebem o CA Colorado em busca de virada para avançar. No jogo de ida, os campo-grandenses venceram por 3 a 0. 

A rodada termina às 17h30, no Estádio André Borges. Por lá, o Coxim AC recebe o Náutico FC e precisa da vitória para chegar à semifinal. O time da Capital venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para avançar. 

 

Entra e sai

F-1 tem só 3 vagas em aberto para 2027 após anúncio de Rafa Câmara; veja como está o grid

A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls

15/10/2026 13h45

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Foto: Divulgação / Formula 3

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Nesta quinta-feira, 15, o grid da Fórmula 1 para 2027 ganhou uma cara nova, com a Haas anunciando a contratação de Rafa Câmara. Assim, com grande parte das equipes com seus pilotos definidos, restam apenas mais três vagas na principal categoria do automobilismo para a próxima temporada.

A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls. Atualmente, Liam Lawson e Arvid Lindblad guiam os carros do time e fazem um bom 2026. Enquanto o primeiro soma 75 pontos no Mundial, o segundo tem 38, deixando a equipe na 5ª colocação no Mundial de Construtores. Assim, devido ao bom desempenho, eles devem ser mantidos no posto para o ano que vem

A outra vaga é justamente na Haas, que, após anunciar Rafa Câmara, ainda não definiu seu outro piloto para a próxima temporada. Porém, Oliver Bearman é o favorito para a outra vaga. O inglês já vem guiando o carro norte-americano e tem agradado pela segunda temporada seguida, devendo ter seu vínculo mantido

ATÉ O MOMENTO, O GRID DA FÓRMULA 1 PARA 2027 TEM A SEGUINTE SITUAÇÃO:

Haas: Rafa Câmara

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Em 2027, Câmara vai substituir o francês Esteban Ocon. Atualmente o brasileiro disputa a F2, pela equipe Invicta Racing e lidera a competição com 207 pontos, restando duas etapas (quatro corridas) para a conclusão da temporada.

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Messi coloca brasileira entre as principais promessas do futebol

Giovanna Waksman atua nas categorias de base do Lyon e tem sido destaque da seleção brasileira nas competições inferiores

12/10/2026 22h00

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Giovanna Waksman, de 17 anos, foi incluída na lista do argentino

Giovanna Waksman, de 17 anos, foi incluída na lista do argentino Foto: Reprodução / Instagram

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Em uma campanha publicitária, o astro Lionel Messi elegeu dez jovens do futebol mundial para a próxima geração de craques e colocou uma representante do Brasil. A meia Giovanna Waksman, de 17 anos, foi incluída na lista do argentino. Outros nove jogadores do masculino e feminino foram lembrados pelo craque.

A jovem atua nas categorias de base do Lyon e tem sido destaque da seleção brasileira nas competições inferiores, como no Mundial Feminino Sub-17, realizado no ano passado, quando marcou três gols em quatro partidas. O Brasil acabou eliminado nas semifinais do torneio, diante da Coreia do Norte.

Giovanna nasceu no Rio de Janeiro e fez a maior parte de sua formação no Botafogo e era uma das grandes apostas de John Textor. O empresário norte-americano a levou para o FC Florida, dos Estados Unidos. Em março deste ano, foi anunciada pelo Lyon, e assinou até junho de 2028. O clube francês é um dos principais do futebol feminino no mundo.

A lista foi montada para a campanha ‘Messi+10’, da fabricante de roupas esportivas Adidas. Essa é a terceira temporada da iniciativa e outros brasileiros foram citados nas edições anteriores. Na primeira seleção, montada em 2015, o atacante Kenedy, ex-Fluminense e Chelsea, foi lembrado pelo astro. Dez anos depois foi a vez do volante Andrey Santos, atualmente no Manchester United.

Além da brasileira, o argentino elencou: Can Uzun, do Eintracht Frankfurt; Gilberto Mora, do Tijuana; Jesús Rodríguez; do Como; Kees Smit; do AZ Alkmaar; Max Dowman, do Arsenal; Tomás Aranda, do Boca Juniors; Zavier Gozo, do Crystal Palace; Chloe Sarwie, do Chelsea; e Lotta Wrede, do Hamburgo.

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