Estadual Sub-17 entra na reta final neste sábado

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Com partidas em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim, o Estadual Sub-17 entra na reta final nesta sábado, confrontos válidos pelas quartas de final do certame.

Três partidas acontecem às 15h, duas delas na Capital. Na Associação Médica, o FC Pantanal recebe o Instituto Aefa com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, em Dourados, por 3 a 1.

No Centro de Desenvolvimento do Futebol, jogam Operário FC e CE Naviraiense. A vantagem é dos operarianos que venceram o jogo de ida por 3 a 0.

No Estádio Aral Moreira, em Ponta Porã, os mandantes recebem o CA Colorado em busca de virada para avançar. No jogo de ida, os campo-grandenses venceram por 3 a 0.

A rodada termina às 17h30, no Estádio André Borges. Por lá, o Coxim AC recebe o Náutico FC e precisa da vitória para chegar à semifinal. O time da Capital venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para avançar.