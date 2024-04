Atlético-MG recebe o Criciúma em busca da 1ª vitória no Campeonato Brasileiro

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Criciúma, nesta quarta-feira, às 20 horas, na Arena MRV, pela segunda rodada. Os dois times somaram um ponto em suas estreias. Mesmo com um a menos desde o fim do primeiro tempo, os mineiros seguraram o empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena. Já os catarinenses, em casa, ficaram no 1 a 1 com o Juventude.

O clima mudou no Atlético-MG desde a troca da comissão técnica. Escolhido para substituir Luiz Felipe Scolari, o argentino Gabriel Milito ainda não perdeu: são três vitórias e dois empates. Além disso, o técnico foi campeão mineiro e tem 100% na Libertadores.

Assim como vem fazendo desde a sua chegada, Gabriel Milito não vai repetir a escalação. Nem poderia. Expulso no fim do primeiro tempo da partida contra o Corinthians, o volante Battaglia cumpre suspensão automática.

"São trocas por muitos motivos. Tem a ver com o adversário, a rotação, com todo o resto, a sequência de partidas que vamos ter São várias situações que analisamos para iniciar com uma equipe Não gosto dessas palavras (titulares e reservas). É a dinâmica que vamos construir", explicou o treinador.

Sem o artilheiro Renato Kayzer, que teve o retorno pedido pelo Fortaleza depois da estreia contra o Juventude, o técnico Claudio Tencati deve montar o Criciúma com outro esquema tático: sai o 4-4-2 e entra o 4-5-1.

Na nova formação, Arthur Caíke seria o único atacante. Já o experiente Éder iria para o banco de reservas com a entrada do peruano Trauco na lateral esquerda, fazendo uma ‘dobradinha’ com Marcelo Hermes. Outra novidade é o retorno do zagueiro Wilker Ángel, liberado pelo departamento médico após ser desfalque na estreia por causa de uma lesão na panturrilha.

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG X CRICIÚMA

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

CRICIÚMA - Alisson; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel, Miguel Trauco; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caike (Eder). Técnico: Claudio Tencati.

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

HORÁRIO - 20h (de Brasília)

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).