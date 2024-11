Bárbara e Carol anunciam fim da parceria no vôlei de praia após 3 anos

PROJEÇÃO

Na noite desta segunda-feira (4), o Timão venceu o arquirrival por 2x0 e viu distância em relação ao Z4 aumentar a seis rodadas do fim do campeonato

No considerado “jogo de seis pontos”, o Corinthians bateu o arquirrival Palmeiras por 2x0 e trouxe alívio aos torcedores na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto, o Timão contou também com falhas individuais de Caio Paulista e Weverton para sair do confronto vitorioso.

Com o resultado positivo, o alvinegro paulista abriu quatro pontos em relação ao primeiro time dentro do Z4 a seis rodadas do fim da competição. Segundo projeção feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMG), a chance de rebaixamento do Corinthians diminuiu para apenas 6,9% e adversários como Fluminense, Athletico-PR, Bragantino e Juventude tiveram suas probabilidades de irem à segunda divisão aumentadas. Confira a chance de rebaixamento dos clubes (em destaque os times com um ou dois jogos a menos):

Atlético-GO (99,95%);

Cuiabá (98,2%);

Juventude (63,1%);

Bragantino (44,1%);

Athletico-PR (42%);

Fluminense (16%);

Criciúma (15,5%);

Vitória (9,9%);

Corinthians (6,9%);

Grêmio (3,9%);

Atlético-MG (0,44%);

Vasco da Gama (0,019%);

Cruzeiro (0,013%);

A vitória do Corinthians também influenciou a briga pela outra ponta da tabela, já que a derrota do Palmeiras abre caminho para o Botafogo aumentar a vantagem na liderança. Mesmo sem ter entrado em campo ainda, a chance de título do clube carioca aumentou para 73,3%, enquanto o alviverde paulista viu sua probabilidade de ser campeão diminuir para 17,6%. Fortaleza também está na briga, com 8%. Flamengo, Internacional e São Paulo têm chances menores do que 1%.

Rodada rolando...

A 32ª rodada do Brasileirão começou na sexta-feira (1º) e, como já reportado pelo Correio do Estado, irá se estender até está quarta-feira (6), por conta de ajuste do calendário da competição por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já que haverá uma paralisação em breve no campeonato devido a Data FIFA de novembro. Jogos desta rodada (em destaque os jogos que já ocorreram):

Fluminense 2 x 2 Grêmio - Sexta (1/11) / 20h / Maracanã

Bragantino 0 x 0 Cuiabá - Sábado (02/11) / 15h / Nabi Abi Chedid

Athletico-PR 1 x 2 Vitória - Sábado (02/11) / 17h30 / Ligga Arena

Juventude 0 x 3 Fortaleza - Sábado (02/11) / 17h30 / Alfredo Jaconi

Corinthians 2 x 0 Palmeiras - Segunda (04/11) / 19h / Neo Química Arena

Internacional x Criciúma - Terça (05/11) / 20h30 / Beira-Rio

Bahia x São Paulo - Terça (05/11) / 21h30 / Arena Fonte Nova

Botafogo x Vasco da Gama - Terça (05/11) / 20h30 / Nilton Santos (Engenhão)

Cruzeiro x Flamengo - Quarta (06/11) / 20h / Independência

Atlético-GO x Atlético-MG - Quarta (06/11) / 20h / Antônio Accioly

Como foi o jogo

Corinthians e Palmeiras foram para o clássico em momentos completamente diferentes, mas com o mesmo objetivo: a vitória. No caso do lado preto e branco, um triunfo diante do maior rival significaria distanciamento da zona de rebaixamento, sonho com vaga na próxima Copa Sul-Americana e um sinal de luz no fim do túnel para os torcedores após eliminações amargas nas copas.

Já para o lado verde e branco, a vitória colocaria pressão no Botafogo, atual líder, para o clássico desta terça-feira (5) contra o Vasco, afundaria ainda mais o arquirrival na luta contra a degola e manteria o tabu de três anos sem perder um derby. E o início do jogo foi como se imaginava, com o Palmeiras tomando as ações e empilhando chances perdidas, dando trabalho para a defesa corinthiana e exigindo defesas ótimas do goleiro Hugo Souza.

Com o passar do tempo, o time de Abel Ferreira sentiu o ímpeto do começo e cansou, o que deu oportunidades para o Corinthians também ter algumas chances, através de contra-ataques. Aos 40 minutos do 1º tempo, Félix Torres rouba a bola na intermediária, toca para Yuri, que cruza sem perigo, mas Caio Paulista corta mal, a bola sobra para Matheuzinho, que ajeita para um chute limpo de Rodrigo Garro no canto esquerdo de Weverton. Placar aberto e explosão na Neo Química Arena.

No segundo tempo, os times voltaram com posturas muito parecidas com o início da primeira etapa. O Palmeiras novamente criou boas chances de gol, mas parou na defesa corinthiana bem postada, que armou outra aula de contra-ataque em disparada de Rodrigo Garro pela direita, dando passe longo para Yuri, que aproveitou vacilo do goleiro palmeirense para ampliar o placar. O camisa 9 chegou aos 25 gols na temporada e vive sua melhor fase com a camisa do Timão.

Assim ficou até o final, que ainda teve gritos de “olé” da torcida e muita comemoração pelo resultado. O Corinthians não vencia o Palmeiras desde setembro de 2021, quando bateu o rival por 2x1, com dois gols de Roger Guedes.

Classificação atual (até 05/11)

Classificação atual do Campeonato Brasileiro 2024 - Fonte: CBF

