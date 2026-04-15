Bayern desencanta em mata-mata contra Real em jogaço e desafia campeão PSG na semi da Champions

Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos

15/04/2026 - 23h00
Em um espetáculo de futebol, o Bayern de Munique desencantou em mata-matas diante do Real Madrid após ficar no caminho diante dos oponentes nos três últimos encontros (tinha 8 a 5 contra).

Em duelo vistoso e elétrico, no qual ficou três vezes atrás do marcador no Allianz Arena, os bávaros buscaram gigante virada nos minutos finais, por 4 a 3, com gols de Luis Díaz aos 43 e Olise, aos 49 do segundo tempo, e avançaram à semifinal com novo triunfo, após vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.

Depois de ser eliminado nos mata-matas das edições de 2016/17, 2017/18 e 2023/24 para os merengues, o Bayern de Munique finalmente saiu ganhador diante dos rivais, o que não ocorria desde 2011/12, quando passou com 3 a 1 nas penalidades.

Em busca do heptacampeonato, terá nas semifinais o atual campeão e embalado Paris Saint-Germain, com confrontos nos dias 28 ou 29 de abril, na França, e 5 ou 6 de maio na Alemanha.

Pavlovic, Kane (50º gol na temporada), Luis Díaz e Olise anotaram os gols bávaros, frustrando uma noite perfeita de Arda Güler, autor de dois gols e que também contou com bola nas redes de Mbappé.

GOL RELÂMPAGO E PRIMEIRA ETAPA GIGANTE

Confronto mais comum na história da Champions League, Bayern de Munique e Real Madrid entraram em campo para o 30º encontro na competição. E com os alemães em desvantagem de 12 vitórias contra 13 dos merengues e outros quatro empates.

Além deste embate das quartas de final, eles já haviam se encarado nas semifinais de 2023/24, 2017/18, 2013/14, 2011/12, 2000/01, 1999/2000, 1986/87 e 1975/76, além de outras três quartas em 2016/17, 2001/02 e 1987/88, e nas oitavas de 2006/07 e 2003/04. O Real Madrid tinha oito avanços, diante de cinco dos bávaros. Ainda se encontraram na fase de grupos em 2000 com um triunfo para cada.

Antes de a bola rolar, foi prestado um minuto de silêncio na Allianz Arena para José Emílio Santamaría, ex-zagueiro e ídolo do Real Madrid. Alguns torcedores alemães não respeitaram o momento, para desagrado de Mbappé, que balançou a cabeça reprovando a atitude.

O árbitro apitou o início da definição e o Real Madrid precisou de somente 36 segundos para deixar o confronto igual com presente de Neuer para Arda Güler. O goleiro errou o passe e deu nos pés do jovem turco, que acertou no ângulo, de primeira.

O Real Madrid começou em cima, parecia à vontade e perto de ampliar, mas o Bayern precisou de um ataque para reagir, com Pavlovic deixando tudo igual aos seis, escorando de cabeça a cobrança de escanteio de Kimmich. Desta vez, foi Lunin quem falhou, pulando para dentro do gol.

Mbappé teve chance de recolocar os merengues na frente, mas acabou desarmado por Laimer na hora de finalizar. Lunin se redimiu da falha do gol ao espalmar a batida colocada de Kimmich. O nome da primeira etapa, contudo, era Arda Güler, que fez nova pintura, desta vez cobrando falta no ângulo e nova falha de Neuer - o turco ainda não havia anotado na Champions e desencantou logo nas quartas.

Mais uma vez o Real Madrid teve pouco tempo para celebrar. Em lance no qual o Bayern reclamou de duas penalidades, a jogada seguiu e a bola caiu nos pés de Harry Kane na área. O artilheiro inglês girou com qualidade e deixou tudo igual. Antes do intervalo, entretanto, Mbappé aproveitou a assistência de Vini Júnior para anotar o terceiro. Irritado, Vincent Kompany pediu cabeça no lugar para seus comandados.

SEGUNDA ETAPA ABERTA E GOLS DECISIVOS NO FIM

As equipes voltaram do descanso dispostas a buscar o gol da vaga direta, sem necessidade de prorrogação. O Bayern com o time todo postado no ataque, mas com o Real Madrid também encaixando suas escapadas com perigo. Mbappé, cara a cara, viu Neuer espalmar de braço direito seu voleio em defesa espetacular.

Lunin também mostrou suas qualidades ao esticar a mão para evitar que a batida de Olise terminasse nas redes. Com o passar do tempo, o Real Madrid optou apenas por se defender, perigosamente chamando os alemães para seu campo. Para piorar, Camavinga levou o segundo amarelo e o consequente vermelho - o volante entrou na segunda etapa para reforçar a marcação.

Com um jogador a mais, o Bayern foi todo ao ataque na busca do gol da igualdade e da vaga e Luis Díaz acertou um chutaço de fora da área, aos 43 minutos da etapa final, para garantir o alívio e a grande festa dos bávaros. Ainda deu tempo de Olise, aos 49, decretar a virada. Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos.

Contrato novo

Gabriel Bontempo renova com o Santos até o fim de 2030: 'Espero retribuir dentro de campo'

Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030

13/04/2026 23h00

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Para muitos torcedores do Santos, o talentoso e multifuncional meio-campista Gabriel Bontempo tem de ser titular da equipe. O jovem menino da Vila de 21 anos, porém, quer a´penas "ajudar dentro de campo" e não tem pressa. Mas, o clube reconheceu toda sua contribuição nesta ainda curta trajetória de profissional e anunciou nesta segunda=feira a renovação de contrato pelas próximas quatro temporadas.

"Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030. Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Peixe assinou nesta segunda-feira (13) a ampliação do vínculo com o jovem de 21 anos", oficializou o clube.

O acordo anterior da joia santista era válido até o fim de 2028 e Bontempo ganhou uma compensação salarial. Polivalente, o segundo volante é um jogador de bom passe, arrancadas e facilidade em chegar à frente e anotar gols. E tratado com carinho e na expectativa de belo futuro.

"Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria", comemorou o garoto. "Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo", afirmou

Mineiro de Uberaba, Gabriel Bontempo está no clube desde 2016, foi destaque por todas as divisões de acesso e faz sua segunda temporada no profissional do Santos. Em 53 apresentações na equipe, foram quatro gols anotados e três assistências.

Com Cuca, Bontempo já começou como titular, mas o treinador vem alternando bastante a formação com tantas opções no meio-campo: Oliva, Zé Rafael, Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Menino e Gustavo Henrique são os concorrentes do Menino da Vila na luta por apenas duas vagas entre os titulares.

Ivinhema vence e continua líder, enquanto Operário empata novamente pela Série D

O Galo da Capital empatou em 0 a 0, já o Azulão do Vale bateu o Uberlândia por 2 a 1

13/04/2026 10h41

Ivinhema vence fora de casa e se isola na liderança do Grupo 11

Ivinhema vence fora de casa e se isola na liderança do Grupo 11 Foto: Welton Neves/@weltonneves_fotografo

O final de semana foi marcado por mais uma rodada do Brasileirão Série D, os representantes do Mato Grosso do Sul seguem fazendo bonito e ainda estão invictos na competição. Jogando fora de casa, tanto Ivinhema quanto o Operário, pontuaram nesta rodada. 

Jogando à mais de 800 quilômetros de casa, o Azulão do Vale foi até Uberlândia para enfrentar o time local e confirmou o bom momento que vive. 

O palco da partida foi o Parque do Sabiá, casa do Uberlândia e os mandantes foram surpreendidos pelo estreante Ivinhema, que fez uma partida sólida e segura, e venceu por 2 a 1. 

Apesar da vitória, a primeira grande chance da partida foi do time da casa, que logo aos dois minutos da etapa inicial, acertou uma bola no travessão do gol defendido pelo goleiro Neto. O Ivinhema reagiu e aos 24 minutos, após cobrança de falta na área, Selson abre o placar no Parque do Sabiá. 

O Uberlândia buscava o empate a qualquer custo e aos 31 minutos da etapa inicial, acertou mais uma bola na trave do time do Ivinhema, assustando o time do Azulão. 

A segunda etapa começou com ambos os times propondo o jogo, o Uberlândia buscava o empate, enquanto o Ivinhema almejava ampliar sua vantagem. Aos 17 minutos, adivinhem só? Mais uma bola no travessão do Ivinhema e na sequência o goleiro Neto, faz uma ótima defesa na cobrança de falta do Uberlândia, para manter o time à frente. 

O Ivinhema começou a gostar mais do jogo e antes de ampliar o placar teve duas chances claras desperdiçadas, cara a cara com o goleiro adversário. 

Mas aos 32 minutos da etapa complementar, Luan Robert faz um belo gol de “chuatamento”, pois ao tentar o cruzamento para o companheiro de equipe que estava livre do outro lado a bola fez um linda curva, enganando o goleiro adversário e morrendo no fundo das redes.  2 a 0 Ivinhema e vitória praticamente encaminhada. 

No final do segundo Max Muller ainda diminuiu de cabeça para os donos da casa, mas não foi suficiente, final de jogo 2 a 1 para Ivinhema, que é líder isolado do grupo 11 com 6 pontos. 

O próximo desafio do Azulão é o segundo colocado do grupo, o Betim, o jogo acontece no domingo dia 19, às 17h (horário de MS), no Estádio Saraivão. 

Já o Operário que também entrou em campo neste fim de semana pela Série D, vive um momento um pouco diferente com relação ao conterrâneo na competição nacional, enquanto o Ivinhema lidera e segue com 100% de aproveitamento, o Galo ainda não venceu e amarga dois empates em dois jogos. 

Na partida do último do domingo (12), a equipe operariana, foi até a cidade Catalão no interior de Goiás enfrentar o time do CRAC, em partida válida pela segunda rodada da Série D.

O jogo foi 0 a 0, mas se engana quem acha que não teria emoção, logo no início da partida, a equipe goiana acerta a trave da meta defendida por Luíz Felipe. O time da casa pressionava mais e chegava com mais perigo ao gol do Operário, mas sem efetividade e os clubes foram para o intervalo com o placar zerado. 

O segundo tempo começa de forma mais truncada, com algumas faltas duras que obrigou a árbitra da partida distribuir alguns cartões amarelos, para não perder o controle da partida. 

Em boa parte da segunda etapa o jogo foi morno, com as equipes não conseguindo criar chances claras de gol. O destaque maior da partida foi o goleiro Luiz Felipe, que fez ótimas defesas, para salvar o Galo da Capital da derrota. 

A partida terminou 0 a 0, placar ruim para ambas as equipes que após duas rodadas ainda não venceram na competição. Para o Operário o sinal de alerta é ainda maior, pois chega ao terceiro jogo seguido sem vitória, mas ainda se mantém na zona de classificação para a próxima fase. 

O Operário vive uma maratona de jogos, quinta-feira (16) o time encara a equipe do Primavera-MT pela Copa Verde e no domingo (19) volta à campo novamente pela Série D, desta vez enfrentando o lanterna do grupo a ABEAT Ouvidorense, em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS. 
 

