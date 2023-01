Bicampeão mundial da PBR, peão de MS volta a competir neste fim de semana

Preparação

Apenas quatro jogadores vencedores do Sul-Mato-Grossense em 2022 permaneceram no clube para a temporada deste ano

Com alguns atletas remanescentes do título do ano passado, o Operário já se prepara para o início do Campeonato Estadual de 2023 Gerson Oliveira

Atual vencedor do Campeonato Sul-mato-grossense, o Operário se prepara para temporada com quatro competições, tendo elenco renovado.

Desde o dia 12 de dezembro realizando treinamentos no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, o Galo manteve no comando o técnico Celso Rodrigues, que levou o clube às conquistas do Estadual de 2018 e 2022.

Segundo o treinador, a permanência dele à frente do elenco é importante para dar sequência a um trabalho vencedor.

“Nada mais é importante para um clube que a sequência de trabalho. Sou grato pela confiança da diretoria na minha permanência. É difícil manter o desempenho após título, mas, com pés nos chãos e a mesma maneira de ser, vamos ter uma equipe competitiva”, declarou Celso.

Além do treinador, o Operário manteve novamente no elenco os volantes Fernandinho, há quatro temporadas no Galo, bicampeão Estadual, e o Adriano Ardaia, além do zagueiro Marcos Danilo, e o atacante Irapuan.

O clube está se preparando nesta semana para disputar o primeiro amistoso de pré-temporada, quando enfrentará o xará Operário Atlético Clube, neste domingo, na cidade de Caarapó.

Novo contratado do Galo, o volante Abuda, ex-jogador do Vasco e da Chapecoense, acredita que a mesclagem de jovens e experientes jogadores tem tudo para contribuir com o desempenho da equipe no Estadual.

“Estou muito feliz e motivado, estamos sendo privilegiados de representar o Estado e esta camisa [do Operário] que é pesada nas competições nacionais, e eu creio que jogador que quer jogar em alto nível tem de aguentar a pressão”, disse.

Pressão do torcedor Operariano que o volante Fernandinho conhece e se identifica com o clima da torcida no estádio. “Eu me sinto em casa aqui, me identifico e lido muito bem com a pressão e carinho do torcedor, é gratificante estar de volta”, explicou.

MONTAGEM DO ELENCO

Questionado sobre a renovação do elenco, com poucos jogadores campeões no ano anterior, o técnico Celso Rodrigues explicou em entrevista a montagem do elenco.

“O número de atletas campeões em 2022 era para ser maior, porém alguns jogadores receberam outras propostas e outros foram impedidos por lesão. Nós iríamos trazer menos atletas. Mas buscamos no mercado jogadores com experiência, minutagem e qualidade”.

Abuda, o zagueiro Rafael Morisco e mais quatro jogadores que são reforços do time já trabalharam com o técnico Celso Rodrigues em clubes de Santa Catarina.

“O elenco foi montado com a cara dele [técnico Celso], do jeito que ele pediu, e isso facilita muito para ter um grupo entrosado, com a permanência do treinador, e eu creio que vai dar muito certo”, declarou o volante Adriano Ardaia.

“A gente procura montar uma equipe com perfil vencedor e competitivo igual ao Operário, com atletas experientes nos campeonatos brasileiros da primeira a quarta divisão. Buscamos os jogadores que já trabalharam comigo, porque facilita o trabalho, já temos conhecimento sobre eles e o elenco tem um entrosamento criado”, informou Rodrigues.

MANTER O TRABALHO

Segundo o volante Fernandinho, o ano de 2023 para o Operário deve ser em busca da afirmação do clube no cenário nacional do futebol.

“Eu creio que esta temporada vai ser de afirmação para nós. Temos a Copa do Brasil com visibilidade muito boa, e a Série D. Neste primeiro semestre, temos na cabeça a defesa do título”.

O jogador experiente no clube, porém, sabe que o caminho não será fácil.

“Eu passo para os meninos que, quando eles entrarem na atmosfera de jogo, a gente vai ser cobrado do início ao fim, vai ser sempre para vencer e ser campeão. Vamos assumir esta responsabilidade para nós”.

Remanescente do elenco campeão, Adriano Ardaia reitera que a pressão estará toda no Operário nesta temporada.

“A primeira coisa que o professor [Celso Rodrigues] falou para nós é que devemos defender este título[Estadual]. A pressão vai ser maior, mas o Operário conseguiu montar um elenco muito qualificado, e, com certeza, vamos em busca deste objetivo”, afirmou.

ELENCO DO OPERÁRIO

A equipe completa do Operário para a disputa do Estadual 2023 tem 28 atletas, sendo eles:

Goleiros - Samuel Deuner, Gianluca Zanette e Vitor Prada

Zagueiros - Marcio Luiz, Felipe Chaves, Marcos Danilo, Rafael Morisco e Jadson Moreira

Laterais - Raphael Pereira, Jackson Santos, André Luiz, Alex Travassos e Guilherme

Volantes - Andrei Alba, Diogo Fogliato, Abuda, Fernandinho e Adriano

Meias - Leomir Soares, João Bonani, Guilherme Paro

Atacantes - Irapuan, Tony Junior, Emerson Sato, diego Paulista e Kaique Maciel

Centroavantes - Lucas Carvalho e Alfredo Martins.

A Comissão Técnica é formada pelo treinador Celso Rodrigues, auxiliar técnico Rogério Trentin, preparador de goleiros Gege Luiz e preparador físico Rodrigo Alves.

CAMPANHA EM 2022

O décimo segundo título do Operário Futebol Clube no Campeonato Sul-mato-grossense foi conquistado após série invicta do Galo, na fase hexagonal final. Nas últimas 10 rodadas, o Operário venceu seis e empatou duas.

Saiba: A estreia do Operário no Campeonato Sul-mato-grossense será no dia 22 de janeiro, contra a equipe do Coxim, no estádio André Borges. O Galo vai jogar sua primeira partida na Capital no dia 5 de fevereiro, contra o Costa Rica, em estádio a definir, podendo ser no Morenão ou no Jacques da Luz (dependerá de entrega da reforma).

O time de Campo Grande será o único representante de Mato Grosso do Sul nas competições nacionais, as quais tem direito à vaga em 2023. Sendo elas a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série D e Copa Verde.

