Boneco de Vini Jr enforcado aparece em ponte de Madri

Esportes

Apenas a Inter de Limeira, a Ferroviária, a Portuguesa e o São Bernardo são times que não faturam com esse ramo

O Campeonato Paulista de 2023 não fugiu à regra do futebol brasileiro nos últimos anos e se vê praticamente dominado por ações de marketing de casas de aposta. Dos 16 clubes da competição, 12 têm patrocínio deste ramo seja na camisa ou em outros tipos de parceria, o que significa 75% dos competidores.



Apenas a Inter de Limeira, a Ferroviária, a Portuguesa e o São Bernardo são times que não faturam com esse ramo. O próprio torneio fechou recentemente um acordo com o Esportes da Sorte, em um acordo que vai colocar a empresa em mais de cem partidas da competição em diferentes modos de ativação.



"Enxergamos o Paulistão como o expoente máximo dentre os estaduais de nosso país, tanto em termos de visibilidade, como em qualidade de evento futebolístico. Fomentar o maior campeonato estadual do esporte mais querido entre os brasileiros faz total sentido para o Esportes da Sorte", afirmou Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.



Todos os grandes clubes do futebol paulista contam com patrocínios de empresas do ramo de apostas esportivas. O Corinthians, maior vencedor da história da competição, e o Santos, clube com o maior número de artilheiros do Paulista, possuem o incentivo da Pixbet. Palmeiras e São Paulo, últimos dois campeões do torneio, têm os apoios de Betfair e Sportsbet.io, respectivamente, sendo esse último patrocinador máster.



"As casas de apostas têm investido em peso no futebol, uma vez que essas parcerias geram resultados positivos para ambas as partes. Os clubes recebem uma verba importante e, por outro lado, as empresas do ramo conquistam um espaço de grande relevância, com repercussão até fora do país. Com o atual sucesso desses acordos, acredito que a quantidade dos patrocínios entre as companhias e os times só deve crescer", diz Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.



O fenômeno de crescimento das empresas de apostas esportivas no futebol extrapola o estado de São Paulo e atinge todo o país. Na última edição do Campeonato Brasileiro, todos os 20 clubes que participaram do torneio possuíam acordos comerciais com companhias do ramo e apenas o Palmeiras não contava com exposições no uniforme de jogo.



"As casas de apostas têm investido centenas de milhões de reais no futebol brasileiro. Esse investimento é importante para os clubes e as competições, afinal se bem empregado em uma boa gestão, todos serão favorecidos", afirma Fábio Wolff, sócio-proprietário da Wolff Sports, que intermediou parcerias como a do Ituano com a Betfast.io e como a do Santos com a Pixbet.



Para a temporada 2023, duas competições organizadas pela CBF contam com parcerias da Betano. Nesta semana, a entidade máxima do futebol brasileiro anunciou a casa de apostas como patrocinadora da Supercopa do Brasil. Além disso, a Copa do Brasil deste ano teve naming rights vendidos para a companhia.





PATROCÍNIOS DE CASAS DE APOSTAS NO CAMPEONATO PAULISTA



Paulista - Esportes da Sorte, Betnacional, Betano, e Parimatch

Grupo A: Botafogo-SP - Estrela Bet; Bragantino - mrJack.bet; Inter de Limeira - nenhum; e Santos - Pixbet

Grupo B: São Paulo - Sportsbet.io; Mirassol - Bet7K; Água Santa - Esportiva.bet; e Guarani - Esportes da Sorte

Grupo C: Corinthians - pixbet; Ferroviária - nenhum; Ituano - Betfast.io; e São Bento - betnacional

Grupo D: Palmeiras - Betfair; Portuguesa - nenhum; Santo André - Esportiva.bet; e São Bernardo - nenhum

Assine o Correio do Estado.