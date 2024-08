Botafogo é denunciado pela Conmebol por atos racistas de torcedor em jogo contra o Palmeiras

PARIS-2024

Atleta campo-grandense que conquistou dois ouros na última edição do Jogos, em Tóquio, é uma grande esperança brasileira de pódio na França; ele detém o recorde mundial no 1.500m e 5.000m

O campo-grandense Yeltsin Jacques, de 33 anos e vencedor de duas medalhas de ouro (1.500m e 5.000m) em Tóquio-2020, embarcou rumo à Paris, onde acontecerá a 17ª edição dos Jogos Paralímpicos. Ele é uma das maiores esperanças de pódio brasileiro na competição deste ano.

Nesta semana ele fez seu último treino em solo brasileiro antes do torneio, no Parque Ayrton Senna, na capital. Atualmente, Yeltsin é detentor dos recordes mundiais nas duas modalidades em que ele foi campeão paralímpico em 2021, o último deles conquistado neste ano, quando competiu no Mundial de atletismo, que aconteceu em Kobe (Japão), e faturou o ouro no 5.000m.

"Estamos indo para a maior competição do ciclo e eu quero agradecer e contar com a torcida de todo Mato Grosso do Sul. Pra mim é uma honra poder disputar mais uma vez os Jogos Paralímpicos e, agora, representar a nossa indústria. Vamos batalhar para trazer um pedacinho da Torre Eiffel na medalha", disse o atleta antes de embarcar.

Após os Jogos de Paris deste ano, que começa dia 28 de agosto e vai até dia 8 de setembro, ele volta a Campo Grande para apadrinhar a Corrida do Pantanal, que acontece no dia 22 do mês, que vai reunir 25 mil corredores de 17 estados brasileiros.

Biografia

Segundo consta no site oficial da Confederação Paralímpico Brasileiro (CPB), Yeltsin nasceu, em 1991, com baixa visão, mas seu começo não foi no atletismo. Em 2003, com apenas 12 anos, ele competiu no Campeonato Brasileiro de Judô e, posteriormente, chegou a praticar natação.

Porém, com 16 anos, ele se apaixonou pela corrida após ajudar um amigo, totalmente cego, a praticar a modalidade. Em 2007, se inscreveu na sua primeira competição oficial, a Paralimpíadas Escolares. Yeltsin corre na classe T11, para atletas com deficiência visual quase total, alguns deles têm a capacidade de identificar um objeto a 25cm, do qual todos competem com óculos escuros e com um guia.

Principais conquistas:

Prata nos 1.500m e bronze nos 800m no Mundial de 2013 na França;

Ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015;

Ouro nos 1.500m nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019;

Ouro nos 5.000m e nos 1.500m nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020;

Ouro nos 1.500m e bronze nos 5.000m no Mundial de Paris 2023;

Ouro nos 5.000m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023;

Ouro nos 5.000m no Mundial de Kobe 2024;

Ainda, em 2021, após conquistar os dois ouros em Tóquio, Yeltsin recebeu o prêmio "Surto Olímpico" de melhor atleta paralímpico masculino. Além disso, a medalha no 1.500m foi histórica, já que foi o 100º ouro brasileiro nos Jogos, com direito a recorde mundial, ao terminar a corrida no tempo de 3min57s60.

MS na Paralimpíadas

Além do Yeltsin, outros cinco atletas sul-mato-grossenses já estão com vagas garantidas em Paris. No dia 04 de julho, a CPB divulgou a primeira convocação para os Jogos e dois da canoagem estavam na lista: Débora Benevides, de Campo Grande, e Fernando Rufino, de Eldorado.

Uma semana depois, a segunda lista foi divulgada e quatro atletas estavam nela: Yeltsin Francisco Ortega Jacques e Gabriela Mendonça Ferreira, ambos de Campo Grande, e Paulo Henrique Andrade dos Reis, de Dourados, além da judoca criada na capital Érika Cheres Zoaga.

Além dos atletas acima, a professora de judô Anne Talitha Almeida Ferreira Silva foi chamada para ser auxiliar-técnica da delegação brasileira na competição. Faixa preta e profissional de educação física, ela trabalha desde 2006 com o treino de atletas paralímpicos na modalidade.

