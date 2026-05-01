Botafogo tem dívida de R$ 1,1 bilhão só pela contratação de jogadores; total chega a R$ 2 bi

Empate amargo

Com a eliminação o Operário se mantém vivo apenas na disputa do Brasileirão Série D

Em partida válida pela última rodada da fase grupos da Copa Verde, na última quarta-feira (29), o Operário foi até a cidade de Paranoá no Distrito Federal para enfrentar o Capital e em uma partida com um final emocionante, mas que acabou com ambas as equipes eliminadas.

A partida era importante para ambas as equipes, pois visavam a classificação e os demais resultados da rodada estavam favoráveis, principalmente para a equipe do Operário, que em determinado momento chegou a liderar o grupo e estava se classificando momentaneamente.

O JOGO

A partida começou com o Operário surpreendendo os donos da casa, logo aos nove minutos da primeira etapa. Após bela jogada pela ponta esquerda, Danilinho recebeu livre dentro da área e desviou a bola para dentro do gol.

Abrindo o placar, dando esperança para a torcida operariana, que com o resultado de momento o time estava se classificando.

Mas o bom momento do Galo da Capital ficou reservado à esse gol, após isso a partida foi de domínio completo do Capital, que buscava o gol a todo custo, e fez com que o goleiro Luiz Felipe trabalhasse bastante, seja em bolas paradas ou em jogadas trabalhadas pelas pontas.

O gol de empate do time da casa veio no apagar das luzes do primeiro tempo, aos 53 minutos, último lance da primeira etapa.

Após lateral cobrado na área a bola foi desviada e caiu nos pés de Deysinho, que deu um leve toque na saída do goleiro e deixou tudo igual no placar.

No intervalo a tabela de classificação se encontrava da mesma forma que iniciou os jogos, com as três partidas terminando a primeira etapa empatados, ou seja, naquele momento não havia mudança de posição na tabela.

E no momento os classificados eram o Araguaína que estava segurando o empate com o Vila Nova e o Rio Branco que empatava com o Primavera fora de casa.

Restando apenas 45 minutos para definir os classificados a atenção era máxima dentro e fora de campo, pois qualquer gol em uma partida poderia mudar completamente o rumo da tabela.

O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro tempo, o time do Distrito Federal tinha mais a bola e propunha mais o jogo e consequentemente levava mais perigo à meta defendida por Luiz Felipe, que continuou fazendo boas defesas e salvando o Operário.

O Operário teve seus raros momentos de ataque no segundo tempo, já nos acréscimos o time quase desempata a partida, após cruzamento rasteiro na área, Alex Choco fez de tudo para chegar a tempo, mas não conseguiu desviar a bola e o Galo perdeu uma boa oportunidade.

Na sequência do lance aos 49 minutos da etapa complementar Cesinha faz boa tabela, recebe fora da grande área e arrisca o chute rasteiro no canto direito do goleiro do Operário, fazendo um belo gol para virar a partida e colocar o Capital à frente do placar.

O jogo ainda teve mais emoção, aos 51 minutos da segunda etapa, Luisinho toca para que recebe na entrada da grande área e bate cruzado, para empatar a partida. Mas o gol de nada adiantou, com os resultados dos outros jogos o Operário acabou eliminado da competição.

A classificação final contou com uma reviravolta surpreendente, o Vila Nova, que se classificou em primeiro do grupo, garantiu a liderança aos 49 minutos da segunda etapa, quando virou a partida para cima do Araguaína.

Completando os classificados, em segundo lugar ficou a equipe do Rio Branco-ES, que fez seu dever e segurou o empate fora de casa e ainda contou com a ajuda dos outros resultados.

COMO FICA

Os confrontos da próxima fase já estão definidos, pois de acordo com o regulamento da competição, o líder do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e vice e versa.

Então dessa forma, na semifinal os duelos serão, Vila Nova contra o também goiano Anápolis e o Rio Branco enfrentará a equipe do Gama do Distrito Federal, que liderou o grupo B.

BOLA PRA FRENTE

Com a eliminação, o Operário pode focar 100% de sua atenção no Brasileirão da Série D, onde o clube vive momento delicado, pois ainda não venceu na competição e se encontra fora da zona de classificação.

O próximo compromisso do Galo da Capital é justamente pela competição nacional, onde na ocasião o clube vai até Minas Gerais para enfrentar o líder do grupo Uberlândia, que possui nove pontos em quatro partidas.

A partida acontece no sábado (2), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. A bola rola às 17h, horário de Brasília.

