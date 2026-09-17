Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Surpresa

Badosa leva susto de argentina, mas vira com apoio de brasileiros e vai às quartas do SP Open

A torcida brasileira abraçou a rivalidade com a Argentina e deu um baita empurrão em Badosa

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/09/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Paula Badosa precisou suar mais do que o imaginado para avançar à terceira rodada do SP Open, nesta quinta-feira. Principal favorita do WTA a nível WTA 250, a espanhola perdeu o primeiro set para a argentina Jazmin Ortenzi, mas conseguiu a virada, empurrada por apoio das arquibancadas brasileiras, avançando com 4/6, 6/2 e 6/2.

Apenas a 160ª do mundo, Ortenzi entrou na quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, tentando aprontar diante da ex-número 2 do mundo e conseguiu parte de sua missão, ao sair de um 1 a 4 para 6 a 4, com cinco pontos seguidos no primeiro set.

A alegria da argentina parou por aí. A torcida brasileira abraçou a rivalidade com a Argentina e deu um baita empurrão em Badosa, que se mostrou soberana nos dois sets a seguir, abraçada pela torcida local.

A espanhola não se intimidou com a quebra no primeiro game do segundo set, devolveu a seguir e logo virou para 4 a 1. Aproveitando novo break, fechou com 6 a 2 na primeira oportunidade, levando a definição para o terceira set.

Mais concentrada, Badosa logo abriu 2 a 0. Em set no qual permitiu uma quebra, mas pontuou no serviço de Ortenzi em três oportunidades, repetiu a parcial anterior, definindo novamente na primeira chance.

Em disputa apenas de estrangeiras após queda de todas as cinco representantes brasileiras, Badosa terá pela frente nesta sexta-feira a norte-americana Mary Stoiana, 116ª do mundo, e que se garantiu entre as oito melhores ao superar a tcheca Dominika Salkova por 7/6 (7/5) e 6/1.

Terceira favorita no Parque Villa-Lobos, Solana Sierra foi outra tenista argentina eliminada no dia, com derrota em sets diretos para a holandesa Suzan Lamens, parciais de 6/3 e 6/2. Já a francesa Anna Blinkova, cabeça de chave 4, não decepcionou. Ela bateu a tcheca Vendula Valdmannova com 6/3 e 6/0.

Caminho

Zé Roberto confirma saída da seleção após LA2028 e abre caminho para Fofão: 'Realizar um sonho'

Na ocasião, o técnico ainda confirmou que este ciclo será o seu último no comando da seleção brasileira feminina de vôlei

14/09/2026 13h00

Compartilhar

Foto: Getty Images

Continue Lendo...

Neste domingo, 13, a seleção feminina de vôlei confirmou o favoritismo e venceu a Argentina no Sul-Americano, garantindo não só o título do torneio mas uma vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. O vitorioso treinador Zé Roberto Guimarães confirmou em entrevista ao canal olympics que planeja encerrar seu comando após a Olimpíada.

"Não é só ser a décima Olimpíada, o mais importante é representar meu país. Isso era um sonho de criança, um sonho que eu sempre quis na minha vida, de jogar na seleção nacional. Fui cortado, voltei, mas eu tinha muito isso de querer colaborar com o time, vestir a camisa do meu país. Encontrar o público, essa representação que vimos aqui, 220 milhões de pessoas", afirmou emocionado o treinador.

Na ocasião, o técnico ainda confirmou que este ciclo será o seu último no comando da seleção brasileira feminina de vôlei.

"Eu encerro minha participação na seleção em 2028. Gostaria de encerrar bem e fazer tudo possível pra gente chegar no pódio. Temos dois anos pra trabalhar forte, tentar os resultados e também no Mundial do ano que vem."

Zé Roberto é o único treinador brasileiro presente em três ouros Olímpicos, em 1992 com a seleção masculina, e o bicampeonato com a feminina em 2008 e 2012.

A decisão de deixar o cargo abriria portas para uma ex-atleta comandada sua: a levantadora Fofão, ouro em Pequim 2008.

Em maio deste ano, Fofão foi anunciada como auxiliar técnica da equipe, tornou-se a primeira mulher a comandar uma seleção brasileira na modalidade. Com histórico de já ter atuado como coordenadora técnica nas categorias de base, a medalhista olímpica revelou em entrevista à FIVB a importância do convite.

"Quando Zé me convidou, pensei que isso nunca tinha acontecido antes. Uma mulher na comissão técnica. Como eu já conhecia a comissão e também tinha trabalhado com eles como atleta, sabia que seria importante para eu aprender, entender como tudo funciona e ver o outro lado que eu não conhecia. Ao mesmo tempo, sabia que a seleção nacional certamente precisaria do meu apoio e da minha ajuda em uma função diferente, não como treinadora, mas a partir dessa outra perspectiva", revela a auxiliar técnica

"Acredito sinceramente que isso é muito positivo, pois incentiva mais treinadoras a pensarem grande, a buscarem outros objetivos em vez de permanecerem apenas em programas de base ou como assistentes técnicas", conclui.

Mas Fofão ainda possui a ambição maior de, no futuro, ser a treinadora da seleção.

"No futuro, acredito que isso significaria a realização de um sonho. Acho que todos gostariam de ver uma mulher um dia liderando uma seleção feminina. Não acho que isso já tenha acontecido, especialmente no Brasil. Nunca tivemos essa oportunidade."

Além do ouro, Fofão ainda possui um lugar no Hall da Fama do Vôlei e um legado de participação em cinco Jogos Olímpicos.

ESPORTE

Campo Grande recebe medalhistas olímpicos para discutir formação esportiva

Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026 ocorrerá nas 27 capitais do Brasil até o fim de 2028

14/09/2026 12h15

Compartilhar
André Heller e Magic Paula integram o Comitê Brasil de Clubes

André Heller e Magic Paula integram o Comitê Brasil de Clubes Montagem

Continue Lendo...

No dia 21 de outubro, Campo Grande recebe o ex-jogador André Heller, campeão olímpico, em 2004, e mundial de voleibol, e a também campeã mundial e medalhista olímpica de basquetebol, em 1996, Magic Paula. Ambos integram o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e participarão do Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026.

O evento reunirá representantes de clubes, federações, confederações, ligas, associações e gestores públicos para discutir a formação de atletas e políticas públicas para o esporte sul-mato-grossense. A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) será responsável pela realização, em parceria com o CBC. O fórum integra um circuito nacional que passará pelas 27 capitais brasileiras até o final de 2028.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 9 de outubro. As vagas são limitadas e os interessados em participar do evento devem se inscrever através deste link (clique aqui). A programação será realizada das 8h30 às 15h30, no Gran Murano Buffet, com palestras, painéis e almoço de networking.

A Funesp será representada pelo diretor-presidente, Maicon Mommad, que participa como palestrante com o tema “A formação esportiva e as políticas públicas de esporte no município de Campo Grande/MS”.

“Para a Funesp, fazer parte desse evento é muito importante porque a gente consegue, juntamente com o CBC, fomentar os clubes da capital para que possam ter melhores estruturas para ofertar aos seus atletas condições de treino, participação em eventos. Isso fortalece a política pública do esporte do município. Representa também colocar o Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso do Sul, nesse cenário, das grandes competições, da formação de grandes clubes e atletas. Campo Grande fica muito feliz em receber esse evento e com certeza será de grande valia”, afirmou o diretor-presidente.

A programação inclui ainda palestra sobre a atuação do CBC no cenário nacional, painel sobre história e legado do esporte, discussão sobre políticas esportivas para entidades públicas e privadas e apresentação do Programa de Formação de Atletas do CBC.

Serviço

Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026

  • Data: 21 de outubro
  • Horário: 8h30 às 15h30
  • Local: Gran Murano Buffet – Avenida Mato Grosso, nº 5.046
  • Inscrições: gratuitas, com vagas limitadas. Para participar, realize a inscrição clicando aqui até 9 de outubro.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3781, de quarta-feira (16/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3781, de quarta-feira (16/09): veja o rateio

2

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas
PROJETO SUCURIÚ

/ 2 dias

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas

3

PM aposentado morre após ser baleado por tenente dentro do quartel em MS
PONTA PORÃ

/ 15 horas

PM aposentado morre após ser baleado por tenente dentro do quartel em MS

4

Emendas Pix para MS têm desperdício e superfaturamento, diz CGU
Auditoria

/ 20 horas

Emendas Pix para MS têm desperdício e superfaturamento, diz CGU

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7119, quarta-feira (16/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7119, quarta-feira (16/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 4 segundos

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 2 dias

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?