Brasil conquista medalha inédita em Paralimpíadas de Inverno

Durante a manhã desta terça-feira (10), Cristian Ribera realizou mais um feito histórico para o Brasil em Jogos de Inverno. Colocando o país novamente em um pódio na gelada Itália, o atleta paralímpico conquistou a medalha de prata na prova de esqui Cross-Country Sprint na categoria sitting, pelos Jogos Paralímpicos Milano Cortina 2026.

Em 15 edições da competição, essa é a primeira vez que um atleta de toda a América do Sul sobe ao pódio e também a primeira medalha paralímpica de Cristian.

Com apenas 23 anos, o atleta rondonense é o atual campeão mundial na modalidade Sprint e conquistou o Globo de Cristal, prêmio ao melhor esquiador durante a Copa do Mundo da última temporada.

Cristian fez o percurso da prova no tempo de 2min29s6 e liderou a maior parte do trajeto, mas perdeu na última etapa por sete décimos atrás do tempo do chinês Liu Zixu, que ficou com o ouro. O terceiro lugar foi para o cazaquistanês, Yerbol Khamitov, três décimos depois do brasileiro.

A modalidade de Cross-Country preza pela velocidade e a categoria sitting é para atletas com deficiência nos membros inferiores, em que realizam a prova com um equipamento adaptado, chamado sit-ski, composto por um assento fixado sobre os esquis.

Na mesma categoria, mas entre as mulheres, a atleta Aline Rocha campeã mundial do Sprint em 2023 também participou e brilhou. Com 3min21s cravados, a atleta ficou na quinta posição e registrou o melhor resultado feminino do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Outros representantes brasileiros se despediram na fase classificatória, pois apenas os 12 primeiros avançam para a semifinal. Na modalidade Sprint categoria sitting a atleta Elena Sena ficou na 16ª colocação, enquanto Guilherme Rocha e Robelson Lula com o 18º e 20º lugar.

O Brasil ainda teve seu primeiro representante na categoria standing - em pé -, com Wellington da Silva, que encerrou a competição com a 19ª colocação.

Com dois representantes, no time masculino e feminino, o Brasil volta as pistas na quarta-feira (11). Cristian Ribera disputa a prova dos 10 quilômetros no sitting e no standing, enquanto Aline Rocha disputa na prova sitting de 10 quilômetros.

Esqui Cross-Country

Formato mais antigo de esquiar, o esqui cross-country nasceu no norte da Europa pela necessidade de se deslocar por longas distâncias em áreas com neve e virou esporte no fim do século 19.

Em Milano Cortina, a prova de Esqui Cross-Country na categoria sitting aconteceu na pista Tesero Cross-Country Stadium Val di Fiemme.

>> Serviço

Brasil na pista pelo esqui Cross-Country

Data: amanhã - 11.03

Horário: as corridas iniciam a partir das 5h45 no horário de Brasília.

