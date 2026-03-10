Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

PRATA HISTÓRICA

Brasil conquista medalha inédita em Paralimpíadas de Inverno

No pódio, Cristian Ribera traz primeira medalha paralímpica do Brasil na história dos Jogos de Inverno

Noysle Carvalho

10/03/2026 - 12h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante a manhã desta terça-feira (10), Cristian Ribera realizou mais um feito histórico para o Brasil em Jogos de Inverno. Colocando o país novamente em um pódio na gelada Itália, o atleta paralímpico conquistou a medalha de prata na prova de esqui Cross-Country Sprint na categoria sitting, pelos Jogos Paralímpicos Milano Cortina 2026.

Em 15 edições da competição, essa é a primeira vez que um atleta de toda a América do Sul sobe ao pódio e também a primeira medalha paralímpica de Cristian.

Com apenas 23 anos, o atleta rondonense é o atual campeão mundial na modalidade Sprint e conquistou o Globo de Cristal, prêmio ao melhor esquiador durante a Copa do Mundo da última temporada.

Cristian fez o percurso da prova no tempo de 2min29s6 e liderou a maior parte do trajeto, mas perdeu na última etapa por sete décimos atrás do tempo do chinês Liu Zixu, que ficou com o ouro. O terceiro lugar foi para o cazaquistanês, Yerbol Khamitov, três décimos depois do brasileiro.

A modalidade de Cross-Country preza pela velocidade e a categoria sitting é para atletas com deficiência nos membros inferiores, em que realizam a prova com um equipamento adaptado, chamado sit-ski, composto por um assento fixado sobre os esquis.

Na mesma categoria, mas entre as mulheres, a atleta Aline Rocha campeã mundial do Sprint em 2023 também participou e brilhou. Com 3min21s cravados, a atleta ficou na quinta posição e registrou o melhor resultado feminino do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Outros representantes brasileiros se despediram na fase classificatória, pois apenas os 12 primeiros avançam para a semifinal. Na modalidade Sprint categoria sitting a atleta Elena Sena ficou na 16ª colocação, enquanto Guilherme Rocha e Robelson Lula com o 18º e 20º lugar.

O Brasil ainda teve seu primeiro representante na categoria standing - em pé -, com Wellington da Silva, que encerrou a competição com a 19ª colocação.

Com dois representantes, no time masculino e feminino, o Brasil volta as pistas na quarta-feira (11). Cristian Ribera disputa a prova dos 10 quilômetros no sitting e no standing, enquanto Aline Rocha disputa na prova sitting de 10 quilômetros.

 

Esqui Cross-Country

Formato mais antigo de esquiar, o esqui cross-country nasceu no norte da Europa pela necessidade de se deslocar por longas distâncias em áreas com neve e virou esporte no fim do século 19.

Em Milano Cortina, a prova de Esqui Cross-Country na categoria sitting aconteceu na pista Tesero Cross-Country Stadium Val di Fiemme.

>> Serviço

Brasil na pista pelo esqui Cross-Country

Data: amanhã - 11.03
Horário: as corridas iniciam a partir das 5h45 no horário de Brasília.

Assine o Correio do Estado

ESPORTES

Brasil ganha mais 2 pódios e encerra Grand Prix de judô com 6 medalhas

Primeiro Grand Prix da temporada, o torneio na Áustria conta pontos no ranking mundial que classifica para a Olimpíada de Los Angeles 2028

08/03/2026 22h00

Compartilhar
Giovanna Santos e Giovani Ferreira garantiram mais duas medalhas para o Brasil

Giovanna Santos e Giovani Ferreira garantiram mais duas medalhas para o Brasil Reprodução/Maicon Maia/CBJ

Continue Lendo...

Após assegurar mais duas medalhas, o Brasil encerrou o Grand Prix de judô na Áustria neste domingo (8) com seis pódios.

Giovanna Santos faturou prata após revés contra a atual vice-campeã olímpica, a israelense Raz Hershko, na final da categoria acima dos 78 quilos.

Já Giovani Ferreira arrematou o bronze ao derrotar o húngaro Zsombor Veg no último embate dos 100 kg.

Primeiro Grand Prix da temporada, o torneio na Áustria conta pontos no ranking mundial que classifica para a Olimpíada de Los Angeles 2028.

Apenas os 17 melhores em cada categoria e gênero, até 17 de julho de 2028, garantirão vaga direta no megaevento olímpico.

A peso-pesado Giovanna Santos, a Gigi Santos, somou três vitórias para chegar a sua primeira final no circuito mundial organizado pela Federação Internacional de Judô (IJFm na sigla em inglês).

Antes a brasileira já fora bronze duas vezes em edições de Grand Prix – Áustria (2023) e Guadalajara (2025).

Na estreia hoje, Gigi Santos derrotou com um yuko Rochele Nunes – compatriota naturalizada portuguesa – e, na sequência, despachou Emma-Melis Aktas (Estônia) para a repescagem, também com yuko.

Na semifinal, a brasileira voltou a vencer, ao aplicar novo yuko contra a primeira adversária israelense do dia, Alma Mishiner. Depois,a brasileira brasileira travou um duelo equilibrado, mas deixou escapar o ouro no fim, ao levar uma chave de braço da israelense Hershko.

O segundo brasileiro a subir ao pódio hoje foi Giovani Ferreira, conhecido pelo apelido de Pezão. O brasileiro venceu três lutas seguidas na disputa dos 100 kg - o tcheco Frantisek Lhotzky, o eslovaco Peter Zilka e o português Jorge Fonseca, medalhista olímpico e ex-campeão mundial – antes de cair na semifial para o ucraniano Anton Savytskiy, que mais tarde foi campeão na categoria.

Na decisão do bronze, Pezão chegou a sofrer três yukos do húngaro Zsombor Veg, mas se recuperou a tempo de desferir um waza-ari (golpe com pontuação superior ao yuko) para garantir o bronze.

Outros dois brasileiros ficaram perto do pódio. Rafael Macedo jterminou em quinto lugar na categoria até 90 kg. Ele somou três lutas vitórias, antes de ser superado na semifinal pelo atual campeão , o georgiano Tato Grigalashvili.

Depois, na luta pelo bronze, Macedo foi superado pelo japonês Shunta Nakamura. Beatriz Freitas também encerrou o Grand Prix na quinta posição dos 78 kg. Venceu na estreia, caiu nas quartas, passou pela repescagem, mas sucumbiu na luta pelo bronze contra a eslovena Metka Lobnik.

O Brasil abriu o primeiro dia de Grand Prix, na última sexta-feira (8), com prata de Ronald Lima (-66kg) e o bronze de Gabriela Conceição (-52kg). No sábado, somou outros dois pódios, com ouro da carioca Rafaela Silva (- 63 kg) e bronze do gaúcho Daniel Cargnin (-73 kg).

O próximo compromisso do Brasil no circuito mundial será o Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), entre 20 e 22 de março.

 

Assine o Correio do Estado

FUTEBOL

Bataguassu sai na frente enquanto DAC e Corumbaense seguram 0 a 0 em jogos de ida

Quatro equipes disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que já tem Operário e Naviraiense classificados à espera desses resultados

08/03/2026 19h00

Compartilhar
No

No "Douradão", o time da casa empatou com o Corumbaense deixando tudo igual para o jogo de volta na decisão por uma vaga na semifinal Reprodução/GE-MS/Globo

Continue Lendo...

Distante aproximadamente 225 quilômetros da Capital, a segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, disputada no Estádio Frédis Saldivar, o "Douradão", terminou em um empate entre a equipe da casa e clube do Corumbaense, com ambos os times deixando tudo igual para o jogo de volta na decisão por uma vaga na semifinal, enquanto o Bataguassu já saiu na frente do confronto contra a equipe do Ivinhema nos dois jogos deste domingo (08). 

Vale lembrar que a equipe douradense só conseguiu uma classificação para essa segunda etapa do campeonato na última rodada da primeira fase, em uma disputa direta com o CRA, após um jogo emocionante que começou com o clube do DAC perdendo por 3 a 1, empatando e garantindo a vaga nos últimos minutos. 

Do outro lado, o atual adversário, Corumbaense, conseguiu avançar para essa segunda fase após superar por dois gols a zero a equipe do Costa Rica. No primeiro confronto o alvinegro conhecido como "Carijó da Avenida" venceu em casa a equipe douradense por dois a zero. 

Naviraiense e Operário aguardam agora na semifinal os resultados entre Ivinhema e Bataguassu e do confronto entre Corumbaense e a equipe do DAC, que disputam uma vaga nos jogos de volta que acontecem, respectivamente, na quarta-feira (11) e no próximo sábado (14).

Domingo de bola

Com os dois gols da partida que terminou em 1 a 1 entre DAC e Corumbaense acontecendo na primeira etapa, no segundo tempo o time douradense enfrentou mais dificuldade, apesar de ter encontrado a força para buscar o empate após sair atrás no placar. 

Já aos 17 do primeiro tempo o atacante Rincon abriu o placar para a equipe do Corumbaense fora de casa, porém o DAC buscou o empate com golpe de Flaviano ainda aos 25 minutos da primeira etapa. 

No segundo tempo o DAC encontrou mais dificuldade, inclusive para triangular, fazer a transição da bola ou mesmo atacar a equipe adversária. Nesse segundo período aconteceu um jogo mais estudado, com uma menor intensidade na velocidade da partida, que terminou empatada. 

Além dessa partida, no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o "Pereirão" em Bataguassu, o "Tucunaré" - como é conhecido o time do município -, recebeu o time do Ivinhema e, contando com o apoio da torcida da casa, garantiu a vitória sobre o popular "Azulão".

Ainda no primeiro tempo Luizão abriu o placar para o time da casa, com um escanteio cobrado pelo camisa 10 Samuel aos 34 minutos da primeira etapa, em uma bola cabeceada na grande área por Luizão.   

Confortável com o resultado, o "Tucunaré" de Bataguassu segurou o time de Ivinhema durante os primeiros 45 minutos sem maiores preocupações. 

Aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio no campo de defesa do adversário rendeu um cruzamento que encobriu o goleiro, restando para Alex Choco contornar o marcador e apenas empurrar a bola para dentro e ampliar o placar. 

Depois de uma reposição do time de Bataguassu, uma bola espirrada pela zaga sobrou no campo de ataque do Ivinhema nos pés do camisa 10 Wendel, que abriu na direita com o atacante Tiuí que encaixou no contrapé do goleiro Mandela e diminuiu a vantagem nesse primeiro jogo de ida. 

A partir desse momento o Ivinhema até pressionou mais a equipe adversária, até os minutos finais de jogo, porém, apesar da pressão do Ivinhema com o seu primeiro gol, o tempo hábil não foi suficiente para o Azulão empatar, com o Tucunaré de Bataguassu saindo na frente neste primeiro jogo de ida pelas quartas de final. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3631, segunda-feira (09/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3631, segunda-feira (09/03)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio

3

Frigorífico de vice-presidente da Fiems dá novo calote em credores
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

Frigorífico de vice-presidente da Fiems dá novo calote em credores

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2897, segunda-feira (09/03)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2897, segunda-feira (09/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 4 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 5 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário