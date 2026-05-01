Casa cheia: Recoleta x Santos esgotam ingressos para jogo na fronteira com MS

Jogo pela Copa Sul-Americana em Pedro Juan Caballero deve lotar o Estádio Río Parapití e atrair torcedores dos dois lados da fronteira - Divulgação

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Todos os ingressos para a partida entre Deportivo Recoleta e Santos, válida pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, já foram vendidos. O confronto está marcado para o dia 5 de maio, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Río Parapití, com capacidade para cerca de 25 mil torcedores.

A alta procura pelos ingressos evidencia a expectativa em torno do duelo internacional, especialmente pela presença do Santos, que mobiliza grande número de torcedores, dentro e também fora do Brasil.

Com a demanda aquecida, cambistas paraguaios já oferecem entradas por cerca de R$ 500, indicando escassez no mercado oficial. Os ingressos foram comercializados inicialmente, de forma oficial, por valores entre R$ 40 e R$ 198.

Embora o Recoleta tenha sede em Assunção, a diretoria optou por transferir a partida para Pedro Juan Caballero, cidade localizada na fronteira com Ponta Porã (MS).

A estratégia visa ampliar o público no estádio, atraindo torcedores sul-mato-grossenses e de estados vizinhos, como São Paulo e Paraná, além da significativa comunidade brasileira residente no Paraguai.

Inicialmente, o confronto estava previsto para o Estádio Defensores del Chaco, mas foi transferido após decisão confirmada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

A mudança ocorreu mesmo fora do prazo mínimo exigido pelo regulamento, que é de 15 dias para alterações de sede em jogos com distância superior a 50 quilômetros, caso de Assunção para Pedro Juan Caballero.

Por conta disso, o clube paraguaio foi penalizado com multa de 7 mil dólares.

Situação no grupo

Após três rodadas disputadas, o Santos ocupa a última colocação do grupo, com dois pontos. O Deportivo Recoleta soma três pontos. Já o Deportivo Cuenca, do Equador, aparece na vice-liderança, com quatro pontos, enquanto o San Lorenzo, da Argentina, lidera a chave, com cinco.

Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa uma fase eliminatória adicional contra equipes que terminam em terceiro lugar nos grupos da Copa Libertadores.