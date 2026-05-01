Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Copa Sul-Americana

Casa cheia: Recoleta x Santos esgotam ingressos para jogo na fronteira com MS

Jogo pela Copa Sul-Americana em Pedro Juan Caballero deve lotar o Estádio Río Parapití e atrair torcedores dos dois lados da fronteira

Welyson Lucas

01/05/2026 - 18h28
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Todos os ingressos para a partida entre Deportivo Recoleta e Santos, válida pela   4ª rodada da Copa Sul-Americana, já foram vendidos. O confronto está marcado para o dia 5 de maio, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Río Parapití, com capacidade para cerca de 25 mil torcedores.

A alta procura pelos ingressos evidencia a expectativa em torno do duelo internacional, especialmente pela presença do Santos, que mobiliza grande número de torcedores, dentro e também fora do Brasil.

Com a demanda aquecida, cambistas paraguaios já oferecem entradas por cerca de R$ 500, indicando escassez no mercado oficial. Os ingressos foram comercializados inicialmente, de forma oficial, por valores entre R$ 40 e R$ 198.

Embora o Recoleta tenha sede em Assunção, a diretoria optou por transferir a partida para Pedro Juan Caballero, cidade localizada na fronteira com Ponta Porã (MS).

A estratégia visa ampliar o público no estádio, atraindo torcedores sul-mato-grossenses e de estados vizinhos, como São Paulo e Paraná, além da significativa comunidade brasileira residente no Paraguai.

Inicialmente, o confronto estava previsto para o Estádio Defensores del Chaco, mas foi transferido após decisão confirmada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

A mudança ocorreu mesmo fora do prazo mínimo exigido pelo regulamento, que é de 15 dias para alterações de sede em jogos com distância superior a 50 quilômetros, caso de Assunção para Pedro Juan Caballero.

Por conta disso, o clube paraguaio foi penalizado com multa de 7 mil dólares.

Situação no grupo

Após três rodadas disputadas, o Santos ocupa a última colocação do grupo, com dois pontos. O Deportivo Recoleta soma três pontos. Já o Deportivo Cuenca, do Equador, aparece na vice-liderança, com quatro pontos, enquanto o San Lorenzo, da Argentina, lidera a chave, com cinco.

Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa uma fase eliminatória adicional contra equipes que terminam em terceiro lugar nos grupos da Copa Libertadores.

Desempenho

Brasil brilha no Mundial de Tênis de Mesa por equipes e avança ao mata-mata por antecedência

Seleção feminina foi a primeira a jogar no dia e não decepcionou, ganhando da República Checa por 3 a 1

29/04/2026 23h00

Compartilhar
Bruna

Bruna divulgação

Continue Lendo...

O Brasil precisou de apenas duas rodadas para se garantir no mata-mata do Mundial de Tênis de Mesa por equipes disputado em Londres, na Inglaterra. Nesta quarta-feira, um dia após largar com triunfos no masculino e no feminino, o País repetiu a dose e carimbou a vaga com uma jornada de antecedência.

A seleção feminina foi a primeira a jogar no dia e não decepcionou, ganhando da República Checa por 3 a 1 e já confirmando a primeira colocação do Grupo 5 - fizeram 3 a 0 na largada contra o Casaquistão, na véspera.

Bruna Takahashi atuou duas vezes, anotando 3 a 0 diante de Karin Grofova e de Veronika Polakova, que também foi superada por sua irmã, Giulia, por 3 a 1. A única derrota foi de Laura Watanake, que caiu por 3 a 1 diante de Hanka Kodet.

Logo após, foi a vez de o time masculino comandando por Hugo Calderano ir para a disputa diante da Hungria. Desta vez, com doses de sofrimento e a necessidade de cinco jogos para celebrar um triunfo apertado por 3 a 2.

Vindo de 3 a 1 diante de Porto Rico, o Brasil esperava uma disputa mais tranquila, mas os húngaros exigiram demais da equipe verde e amarela. Calderano ganhou seus dois jogos, contra David Szantos (3 a 0) e Csaba Andras (3 a 1), mas

Guilherme Teodoro e Leonardo Lizuka foram superados por Adam Szudi (3 a 2) e Csaba Andras (3 a 0), respectivamente, e veio a necessidade do confronto de desempate.

Lizuka foi o escolhido para decidir diante de David Szantos e buscou um triunfo maiúsculo, por 3 a 2, após perder os dois primeiros games. Fechou com 11 a 8, garantindo a vaga brasileira, que nesta quinta encara o frágil Casaquistão para confirmar a liderança do Grupo 4.

Assine o Correio do Estado 

CONMEBOL SUL-AMERICANA

Dois atletas de MS ajudam São Paulo a conquistar empate na Colômbia

Após quatro meses sem entrar em campo, Carlos Coronel fez estreia sem tomar gols e garantiu mais um ponto na competição para o clube

29/04/2026 10h20

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

Em noite de Copa Sul-Americana, dois atletas sul-mato-grossenses ajudaram o São Paulo a garantir o empate fora de casa em jogo válido pela terceira rodada do Grupo C, contra o Millonarios Fútbol Club. O jogo aconteceu no El Campín, em Bogotá e o goleiro murtinhense Carlos Coronel fez a sua estreia após mais de quatro meses de contração.

Na Colômbia, o time brasileiro optou por uma escalação alternativa. O técnico Roger Machado poupou sete jogadores, entre eles o goleiro titular Rafael, que abriu espaço para o sul-mato-grossense estrear pelo time. Em um jogo sem gols, as defesas de Coronel foram destaque na partida.

Além dele, o douradense Ferreirinha, ponta-esquerda e jogador importante no campeonato brasileiro foi poupado no início, mas também entrou no jogo aos 56 minutos, já no segundo tempo.

Sem muito destaque, o São Paulo finalizou nove vezes, com apenas dois chutes no gol. Apesar da pouca intensidade, o time conseguiu segurar o empate e segue invicto na competição liderando o grupo, com 7 pontos.

Apesar de não vencer, e também pela escolha não habitual dos jogadores, o treinador falou à imprensa que ficou satisfeito com a atuação do time em campo. “Pelas circunstâncias do jogo e dentro do contexto de uma competição sul-americana, levando em conta também a altitude de Bogotá, foi importante conquistarmos esse ponto fora de casa”.

Grupo C

O São Paulo está no grupo C da Copa Sul-Americana e lidera com 7 pontos: 2 vitórias e 1 empate. Logo atrás, em segundo, o time chileno O'Higgins aparece com 6 pontos. Em terceiro o clube colombiano Millonarios, com 4 pontos, e em último o urugaio Boston River, sem nenhum ponto e acumulando três derrotas.

Os próximos jogos do grupo C serão válidos pela quarta rodada, com confrontos entre:

  • O'Higgins x São Paulo - El Teniente
  • Boston River x Millonarios - Centenario

Estreia do murtinhense

Natural de Porto Murtinho, município de Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai, Carlos Coronel atua como goleiro da Seleção Paraguaia e veio construir carreira no futebol brasileiro após participação no time norte-americano New York Red Bulls (MLS) durante os últimos três anos.

Contratado como reforço do São Paulo no início de 2026, o goleiro ainda não havia entrado em campo pelo clube brasileiro e estreou na competição Sul-Americana na noite de ontem (28), contra o clube colombiano Millonarios.

Com cenas inusitadas de rodopios durante o jogo, mas sem levar gol, o murtinhense disse ao final da partida que foi um momento especial estrear com a camisa do São Paulo.

“É um clube com muita história, então é uma felicidade imensa. Minha família e todo mundo sabe que eu estava esperando ansioso por essa estreia. Feliz também de não ter tomado gol e ajudado a equipe. Acho que a equipe se entregou muito. Então é parabenizar todo mundo e valorizar esse ponto que é muito importante”.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Circo Balão Mágico estreia nesta quinta (30) com a presença de Simony
Campo grande

/ 2 dias

Circo Balão Mágico estreia nesta quinta (30) com a presença de Simony

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7014, quinta-feira (30/04)
LOTERIAS

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7014, quinta-feira (30/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2918, quarta-feira (29/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2918, quarta-feira (29/04)

4

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Dia do Trabalhador
1º DE MAIO

/ 2 dias

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Dia do Trabalhador

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3674, de quinta-feira (23/04)
LOTERIAS

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3674, de quinta-feira (23/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 3 dias

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê