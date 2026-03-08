Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ESPORTES

Brasil ganha mais 2 pódios e encerra Grand Prix de judô com 6 medalhas

Primeiro Grand Prix da temporada, o torneio na Áustria conta pontos no ranking mundial que classifica para a Olimpíada de Los Angeles 2028

Da redação (com informações da Agência Brasil)

08/03/2026 - 22h00
Após assegurar mais duas medalhas, o Brasil encerrou o Grand Prix de judô na Áustria neste domingo (8) com seis pódios.

Giovanna Santos faturou prata após revés contra a atual vice-campeã olímpica, a israelense Raz Hershko, na final da categoria acima dos 78 quilos.

Já Giovani Ferreira arrematou o bronze ao derrotar o húngaro Zsombor Veg no último embate dos 100 kg.

Primeiro Grand Prix da temporada, o torneio na Áustria conta pontos no ranking mundial que classifica para a Olimpíada de Los Angeles 2028.

Apenas os 17 melhores em cada categoria e gênero, até 17 de julho de 2028, garantirão vaga direta no megaevento olímpico.

A peso-pesado Giovanna Santos, a Gigi Santos, somou três vitórias para chegar a sua primeira final no circuito mundial organizado pela Federação Internacional de Judô (IJFm na sigla em inglês).

Antes a brasileira já fora bronze duas vezes em edições de Grand Prix – Áustria (2023) e Guadalajara (2025).

Na estreia hoje, Gigi Santos derrotou com um yuko Rochele Nunes – compatriota naturalizada portuguesa – e, na sequência, despachou Emma-Melis Aktas (Estônia) para a repescagem, também com yuko.

Na semifinal, a brasileira voltou a vencer, ao aplicar novo yuko contra a primeira adversária israelense do dia, Alma Mishiner. Depois,a brasileira brasileira travou um duelo equilibrado, mas deixou escapar o ouro no fim, ao levar uma chave de braço da israelense Hershko.

O segundo brasileiro a subir ao pódio hoje foi Giovani Ferreira, conhecido pelo apelido de Pezão. O brasileiro venceu três lutas seguidas na disputa dos 100 kg - o tcheco Frantisek Lhotzky, o eslovaco Peter Zilka e o português Jorge Fonseca, medalhista olímpico e ex-campeão mundial – antes de cair na semifial para o ucraniano Anton Savytskiy, que mais tarde foi campeão na categoria.

Na decisão do bronze, Pezão chegou a sofrer três yukos do húngaro Zsombor Veg, mas se recuperou a tempo de desferir um waza-ari (golpe com pontuação superior ao yuko) para garantir o bronze.

Outros dois brasileiros ficaram perto do pódio. Rafael Macedo jterminou em quinto lugar na categoria até 90 kg. Ele somou três lutas vitórias, antes de ser superado na semifinal pelo atual campeão , o georgiano Tato Grigalashvili.

Depois, na luta pelo bronze, Macedo foi superado pelo japonês Shunta Nakamura. Beatriz Freitas também encerrou o Grand Prix na quinta posição dos 78 kg. Venceu na estreia, caiu nas quartas, passou pela repescagem, mas sucumbiu na luta pelo bronze contra a eslovena Metka Lobnik.

O Brasil abriu o primeiro dia de Grand Prix, na última sexta-feira (8), com prata de Ronald Lima (-66kg) e o bronze de Gabriela Conceição (-52kg). No sábado, somou outros dois pódios, com ouro da carioca Rafaela Silva (- 63 kg) e bronze do gaúcho Daniel Cargnin (-73 kg).

O próximo compromisso do Brasil no circuito mundial será o Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), entre 20 e 22 de março.

 

AUTOMOBILISMO

Pai e filho conquistam pódio na abertura da Copa Truck em Campo Grande

Felipe Giaffone conquista a corrida mais agitada da etapa, assume a liderança na PRO e vê seu "herdeiro", Nic, dominar com duas vitórias na Elite

08/03/2026 14h01

Tetracampeão ficou na segunda colocação na primeira corrida e dominou a segunda, assumindo a liderança da categoria PRO e vendo triunfo duplo do filho na Elite

Tetracampeão ficou na segunda colocação na primeira corrida e dominou a segunda, assumindo a liderança da categoria PRO e vendo triunfo duplo do filho na Elite Reprodução/Assecom Copa Truck Be8 BeVant

Em pistas sul-mato-grossenses, o desfecho da etapa que abriu a temporada da Copa Truck Be8 BeVant foi emocionante e teve pai e filho subindo ao pódio nas corridas disputadas neste domingo (08) no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande. 

Na divisão principal, a primeira corrida foi dominada por Leandro Totti, que não temeu nem mesmo o tempo fechado e com cara de chuva que começou a se formar já durante o alinhamento dos pilotos. A abertura da temporada foi feita com uma performance dominante por parte do corredor da equipe Vannucci Racing, que foi líder de ponta a ponta e ainda cravou a melhor volta. 

Logo abaixo dele veio Felipe Giaffone, nome esse inclusive prestes a vencer a corrida mais agitada da etapa que estava por vir. Logo nessa segunda largada do dia houve um acidente envolvendo inclusive o capotamento do piloto Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz). 

Além dele, o acidente envolveu Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz); Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen) e o vencedor da corrida anterior, Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), com todos saindo ilesos por conta própria dos próprios caminhões, bem como também Salustiano. 

Ainda antes de ser sinalizada a bandeira amarela para intervenção do safety-truck, o top três foi dominado por Pedro Perdoncini em segundo e Felipe Giaffone em terceiro, que já na relargada arrancou para cima dos concorrentes. 

Após deixar Perdoncini para trás, a disputa até às voltas finais foi acirrada entre dois dos nomes mais experientes do grid, com uma ultrapassagem do tetracampeão Felipe Giaffone, que começa a temporada 2026 na liderança da tabela de classificação do campeonato. Confira: 

Copa Truck Be8 BeVant (2026)

Etapa 1| Campo Grande (MS), Autódromo Internacional Orlando Moura
Super Truck PRO

Corrida 1, resultado final

  • 1º – Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 13 voltas em 28min09s204
  • 2º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 6s359
  • 3º – Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz), a 6s909
  • 4º – Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 10s359
  • 5º – Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco), a 11s272
  • 6º – Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen), a 18s430
  • 7º – Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), a 25s201
  • 8º – Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 26s958
  • 9º – Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 32s263
  • 10º – Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 32s956
  • 11º – Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 38s157
  • 12º – Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 44s238
  • 13º – Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 54s807
  • 14º – Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 1 volta
  • 15º – Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 16º – André Marques (Full Time/Mercedes-Benz), a 4 voltas
  • 17º – Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 4 voltas
  • 18º – Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 4 voltas

Não completaram
- Jaidson Zini (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 9 voltas
- Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), excluído

Corrida 2, resultado final

  • 1º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 8 voltas em 22min13s418
  • 2º – Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 0s397
  • 3º – Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 2s834
  • 4º – Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 3s054
  • 5º – Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 4s895
  • 6º – Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 7s501
  • 7º – Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 11s295
  • 8º – Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 12s270
  • 9º – Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 12s718
  • 10º – Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 21s190
  • 11º – Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s325
  • 12º – Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s326

Não completaram
- Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco)
- Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen)
- Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz)
- Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco)
- André Marques (Full Time/Mercedes-Benz)
- Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen)
- Jaidson Zini (DMais Motorsport/Mercedes-Benz)
- Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), excluído

Classificação do campeonato*
1º Felipe Giaffone, 40 pontos
2º Pedro Perdoncini, 30
3º Adalberto Jardim , 28
4º Leandro Totti , 25
5º Raphael Abbate, 20
6º Luiz Lopes, 20
7º Paulo Salustiano, 18
8º Beto Monteiro, 18
9º Danilo Dirani , 18
10º Evandro Camargo, 17
11º Bia Figueiredo , 15
12º Pedro Paulo Fernandes, 15
13º Danilo Alamini, 14
14º Felipe Tozzo, 13
15º Wellington Cirino , 11
16º Arthur Scherer, 5
17º Fabio Fogaça, 0
18º André Marques, 0
19º Thiago Rizzo, 0
20º Jaidson Zini, 0
*pontuação extraoficial

Tal pai, tal filho

Além da felicidade do tetracampeão, a família Giaffone ainda vibraria com as vitórias de Nicolas, o "Nic", que liderou os treinos livres, garantiu a pole position, a volta mais rápida da etapa e coroou seu domingo em Campo Grande com duas vitórias. 

Com apenas 21 anos, a primeira corrida da Super Truck Elite foi vencida sem maiores sustos, com o forte acidente envolvendo os pilotos da PRO tornando a segunda prova mais tranquila para a categoria debaixo. 

Antes da bandeira amarela, a liderança dessa classe estava nas mãos do piloto Hugo Cibien, seguido de Maicon Roncen e Daniel Kelemen, com o primeiro desses pilotos sendo superado por Vinícius Palma logo após a largada. 

Nesse novo desenho, Nic Giaffone vinha uma oitava colocação no grid para um terceiro lugar, logo ultrapassando  Roncen e Vinícius Palma para abrir a temporada com duas vitórias. 

Etapa 1, Campo Grande (MS), Autódromo Internacional Orlando Moura
Super Truck Elite

Corrida 1, resultado final

  • 1º – Nicolas Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 13 voltas em 28min44s158
  • 2º – Ricardo Alvarez (R9 Competições/Volkswagen), a 5s888
  • 3º – Jô Augusto Dias (Full Time/Mercedes-Benz), a 12s971
  • 4º – Mauricio Arias (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 13s511
  • 5º – Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 19s561
  • 6º – Maicon Roncen (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 23s536
  • 7º – Daniel Kelemen (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 40s411
  • 8º – Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 52s317
  • 9º – Thaline Chicoski (Cavaleiro Sports/Iveco), a 53s166
  • 10º – Márcio Giordano (FF Motorsport/Mercedes-Benz), a 1min00s387
  • 11º – Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 3 voltas
  • 12º – Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 3 voltas
  • 13º – Juca Bala (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 4 voltas

Não completaram
- Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), a 12 voltas
- Rafa Lopes (R9 Competições/Volkswagen), excluído

Corrida 2, resultado final

  • 1º – Nicolas Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 8 voltas em 22min36s256
  • 2º – Ricardo Alvarez (R9 Competições/Volkswagen), a 1s268
  • 3º – Maicon Roncen (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 3s622
  • 4º – Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 5s192
  • 5º – Jô Augusto Dias (Full Time/Mercedes-Benz), a 9s289
  • 6º – Daniel Kelemen (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 13s180
  • 7º – Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 13s605
  • 8º – Juca Bala (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 17s227
  • 9º – Thaline Chicoski (Cavaleiro Sports/Iveco), a 31s080
  • 10º – Márcio Giordano (FF Motorsport/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 11º – Mauricio Arias (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 12º – Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 2 voltas

Não completaram
- Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 3 voltas
- Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), não largou
- Rafa Lopes (R9 Competições/Volkswagen), não largou

Classificação do campeonato*
1º Nicolas Giaffone , 45 pontos
2º Ricardo Alvarez, 36
3º Jô Augusto Dias, 29
4º Maicon Roncen, 28
5º Vinícius Palma, 24
6º Hugo Cibien, 24
7º Daniel Kelemen, 23
8º Mauricio Arias, 21
9º Thaline Chicoski, 18
10º Márcio Giordano, 16
11º Juca Bala, 15
12º Kleber Eletric, 13
13º Diogo Moscato, 8
14º Rafa Lopes , 0
15º Djalma Pivetta, 0
*pontuação extraoficial

Considerada a maior categoria de caminhões do mundo, a Copa Truck traz o biocombustível Be8 BeVant como uma grande novidade para a temporada 2026, fornecido pela Be8, nova parceira e dona dos naming rights da competição.

De tecnologia brasileira e produzida em solo nacional, a inovação elimina 99% dos gases de efeito estufa, consolidando-se como uma alternativa inédita e eficaz para a descarbonização do transporte pesado e urbano.
**(Com assessoria)

Medalhistas

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria

Carioca Rafaela Silva conquistou o segundo título da atual temporada na categoria até 63 quilos

08/03/2026 12h15

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria Foto/ CBJ

O judô brasileiro subiu ao pódio duas vezes neste sábado (7), segundo dia do Grand Prix da Áustria, e chegou a quatro medalhas na competição. A carioca Rafaela Silva conquistou o segundo título da atual temporada na categoria até 63 quilos, ao derrotar na final a atleta Laura Fazilu (Kosovo). No início de fevereiro, Rafaela já fora campeã no Grand Slam de Paris.

Quem também subiu ao pódio hoje foi o gaúcho Daniel Cargnin com medalha de bronze nos 73 kg. Na final, Cargnin superou o compatriota Guilherme de Oliveira. Outro cinco brasileiros (atletas citados ao fim do texto) competem neste domingo (8), a partir das 6h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online no canal do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube,

Atual número 7 do mundo, Rafaela Silva somou mais 700 no ranking mundial com a conquista de hoje e deve subir para o top 5 pela primeira vez.

A carioca enfileirou três vitórias seguidas antes da final. Derrotou na estreia a italiana Raffaela Ciano com um ippon – o golpe foi eleito o mais bonito deste sábado (7) pela Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês). Na sequência, ela eliminou a búlgara Yoana Manova com um yuko e um ippon. Depois, nas semifinais, a brasileira superou a espanhola Laura Vázquez Fernández com dois waza-ari.
“Estou muito feliz com o meu desempenho.

Sigo confiando no meu processo, no meu trabalho e na minha evolução. Estou muito feliz de me firmar no top 10, porque é muito importante cada passo para se aproximar da vaga olímpica. Eu não fui cabeça-de-chave na maioria das competições do ano passado, então eu não peguei lutas tão boas para poder avançar, mas esse ano estou trabalhando para fazer o meu papel e seguir assim, o que vai ser muito importante visando o Campeonato Mundial”, analisou Rafa Silva, referindo-se à principal competição do ano, de 4 a 11 de outubro, em Baku (Azerbaijão_ no Campeonato Mundial Sênior, em Baku (Azerbaijão).

A campanha de Cargnin até faturar o bronze começou com vitória por yuko na estreia contra o austríaco Alexander Kaserer na categoria até 73 kg. Depois, o gaúcho superou o japonês Ryusei Arakawa com um ippon e, na sequência derrotou o cipriota Kyprianos Andreou com um waza-ari. No entanto, nas semifinais, o brasileiro perdeu para o britânico Ethan Nairne, que depois se sagraria campeão, ao sofrer um yuko durante golden score (tempo extra). A luta 100% brasileira pelo bronze, Cargnin competiu com Guilherme Oliveira, de 21 anos, que vencera quatro de cinco combates deste sábado (7).

“O Guilherme é um atleta que tem muito coração na luta, é muito parecido comigo. Então, eu estou muito feliz por estar sempre avançando, sempre aprendendo. Com medalha ou não, eu sempre aprendo alguma coisa na competição. Acho que é um processo importante rumo a Los Angeles. Eu saí com a medalha daqui, mas também com ensinamentos”, disse Cargnin, que arrematou a quarta medalha das últimas cinco que disputou em competições internacionais.

As primeiros pódios do Brasil no Grand Prix da Áustria saíram na sexta (6), com a prata de Ronald Lima (-66kg) e o bronze de Gabriela Conceição (-52kg).

Neste domingo (8), último dia do torneio, o Brasil vai em busca de mais medalhas com Beatriz Freitas (-78kg) e Giovanna Santos (+78kg), Rafael Macedo (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg). As lutas preliminares (classificatórias) começam a partir de 6h (horário de Brasília), e as finais valendo medalhas estão programadas para às 13h.

