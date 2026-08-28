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Brasil garante 3 bronzes na abertura do Grand Slam de judô na Suíça

Etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo

Agência Brasil

28/08/2026 - 22h00
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O judô brasileiro arrematou três medalhas de bronze no Grand Slam de Lausanne (Suíça) nesta sexta-feira (28), abertura da competição. Além de subirem ao pódio, os atletas Clarice Ribeiro (categoria até 48 quilos), Michel Augusto (-60 kg) e Rafaela Rodrigues (- 52kg) somaram pontos 500 cada um no ranking mundial classificatório para a Olimpíada de Los Angeles 2028. A etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo (30), com transmissão ao vivo no site Judo TV.

A amazonense Clarice Ribeiro, de 18 anos, faturou sua primeira medalha em Grand Slam da carreira ao derrotar a multimedalhista portuguesa Catarina Costa, 11 anos mais velha. Na luta final pelo bronze, Clarice levou a melhor ao desferir um yuko sobre a adversária, logo no início do combate.

Antes da disputa do bronze, Clarice somou três vitórias consecutivas: bateu a japonesa Yua Mori na estreia; derrotou a chilen Mary Dee Vargas nas oitavas e nas quartas superou a chinesa Wenna Zhuang, atual número 3 do mundo. No entanto, na semifinal, a amazonense sofreu revés por ippon da russa Marina Vorobeva.

O segundo brasileiro a subir ao pódio nesta sexta (28) em Lausanne foi o paulista Michel Augusto, recém-campeão do Grand Prix de Lima. O paulista de 21 anos assegurou o bronze nos 60 kg após um difícil embate com o atual campeão asiático Ruslan Poltorastskii (Bahrein). Michel garantiu a vitória ao encaixar um yuko sobre o adversário no golden score (tempo extra de luta).

Na estreia, o judoca paulista bateu o belga Oliver Naert e depois, nas oitavas, venceu o israelense Yehonatan Veksler.  Na luta seguinte, nas quartas, Michel perdeu para o sul-coreano Harim Lee e caiu para a repescagem. Na luta para seguir vivo na competição, o brasileiro reencontrou um velho conhecido: o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico. Diferentemente da final do ano passado no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), quando o francês levou o título, nesta sexta foi o paulista que derrotou Mkheidze com imobilização no golden score. A vitória garantiu o paulista na briga pelo bronze.

A sexta (28) também foi de comemoração para a santista Rafaela Rodrigues, de 19 anos. Assim como a compatriota Clarice, a judoca subiu hoje pela primeira vez na carreira ao pódio de um Grand Slam. No combate pelo bronze, Rafaela venceu a uzbeque Sugdiyona Rafkatova, após sete minutos de golden score.

Antes, Rafaela superou a holandesa Naomi Van Krevel na estreia e, nas oitavas, ganhou da russa Karina Efimova. A brasileira cravou a terceira vitória do dia nas quartas, contra a japonesa Rin Takeuchi,  campeã em junho do Grand Prix de Qingdao (China). No entanto, na semifinal, Rafaela sofreu revés para francesa Blandine Pont – medalhista este não no Grand Slam de Tbilisi e Cazaquistão – e caiu para a disputa do bronze.

confusão na final

Fifa libera e Argentina cumprirá punições da Copa do Mundo em amistosos

Confusão com jogadores espanhóis na final da Copa reneu suspensão de três jogadores por diversos jogos e multa

27/08/2026 23h00

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Argentina foi punida por confusão na final da Copa do Mundo

Argentina foi punida por confusão na final da Copa do Mundo Foto: Reprodução

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A Associação de Futebol Argentino (AFA) não questionou a Fifa por causa das duras punições recebidas após confusão de seus jogadores com espanhóis na final da Copa do Mundo. Mas entrou com um recurso para que as penalidades fossem cumpridas também em jogos amistosos e comemorou o aval positivo da entidade nesta quinta-feira.

Por causa da confusão, três jogadores foram suspensos por diversos jogos. Leandro Paredes recebeu pena de 10 partidas após agredir Gavi, além de uma multa de R$ 466,7 mil. Já Molina terá de se ausentar em sete compromissos da seleção, além de multa idêntica. Por sua vez, Almada tem de cumprir um jogo e pagar R$ 155 mil.

"A Associação de Futebol Argentino enviou um pedido formal à Fifa para que as sanções impostas aos seus jogadores durante a final da Copa do Mundo de 2026, bem como à própria associação, possam ser cumpridas em jogos amistosos de classe "A" e/ou jogos oficiais, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Com base na solicitação apresentada pela AFA, a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu aprovar o pedido, em conformidade com as normas vigentes", comemorou a AFA.

No caso da seleção, a punição é de um jogo com somente 50% da capacidade das arquibancadas. A Fifa fez um adendo de que os outros 50% até poderiam ser utilizados, desde que por grupos comunitários, como fam´lias, estudantes ou organizações. A AFA ainda recebeu duras punições financeiras.

"Não obstante, a Associação de Futebol Argentino, em defesa de seus direitos e dos de seus jogadores, aguarda a fundamentação das decisões para interpor os recursos cabíveis junto à Comissão de Apelação da Fifa, tendo o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) como eventual última instância", completou, já revelando que pedirá a autenticidade das decisões no TAS.

Corrida

Alison dos Santos bate recorde mundial dos 400m com barreiras em Zurique

Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, há quase um mês

27/08/2026 15h45

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Alison dos Santos, Piu.

Alison dos Santos, Piu. Foto: Wagner Carmo/CBAt

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O atletismo brasileiro acaba de conhecer um novo recordista mundial. Alison dos Santos bateu o tempo de Karsten Warholm nos 400 metros com barreiras, antigo detentor da marca. A façanha foi alcançada na etapa de Zurique da Diamond League, circuito global do atletismo de elite, nesta quinta-feira (27).

O atleta brasileiro fez 45s80, ficando aproximadamente 14 milésimos abaixo do recorde anterior, que pertencia ao norueguês desde 2021. Na época, atingido na final olímpica dos Jogos de Tóquio em que Piu ficou com a medalha de Bronze.

Ao vencer a prova, o atleta conquistou seu quinto título na Diamond League de 2026. O brasileiro ficou em primeiro nas etapas de Shaoxing e Xiamen, na China, em Oslo, na Noruega, e na Silésia, na Polônia.

Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, há quase um mês, quando registrou 46s48. A marca era sua melhor na temporada até a prova desta quinta-feira.

Outro destaque em Zurique foi Matheus Lima. O brasileiro conseguiu o seu melhor tempo da carreira, 47s57.

VEJA O RESULTADO GERAL DA PROVA

Alison dos Santos (BRA) - 45s80

Karsten Warholm (NOR) - 46s69

Ezequiel Nathaniel (NGR) - 47s50

Matheus Lima (BRA) - 47s57

Abderrahman Samba (QAT) - 47s77

Matic Ian Gucek (SLO) - 47s80

Dany Brand (SUI) - 48s92

Chris Robinson (EUA) - 51s41

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