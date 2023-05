Brasil garante bronzes com Rafael Silva e Bia Souza no Mundial de judô

Na bronca

Na bronca com o treinador Celso Rodrigues, torcida operariana deixa estádio com sensação de que equipe poderia entregar mais dentro de campo

Sem marcar no Brasileirão, o Operário conquistou um novo empate pela série D, desta vez diante do XV de Piracicaba.

Sem grandes aspirações de ambos os times, a bronca da torcida recaiu sobre os ombros do treinador Celso Rodrigues, que conduziu o grupo operariano em meio aos gritos de cobrança dos torcedores que compareceram ao Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

Estreando diante de seu torcedor, aos poucos o Operário começou a dominar as ações da partida. Com um início muito estudado, o Galo chegou com perigo somente aos 30', quando Johnny recebeu belo passe de Gean e finalizou em cima de Oliveira, goleiro da equipe piracicabana.

Cinco minutos mais tarde, aos 34', Gean, de falta, arriscou sem perigo ao goleiro adversário. As estocadas do Galo empurraram torcedores e torcedoras que embalaram o alvinegro quando Lucas Hulk achou um belo passe para Coruja, parado novamente por Oliveira.

A finalização do atacante operariano gerou a chance mais clara de gol entre os sul-mato-grossenses, quando no lance seguinte, o zagueiro Victor Caetano subiu mais do que a zaga da equipe paulista e de cabeça, carimbou a trave adversária.

Perigoso ofensivamente, o Operário chegou em outras duas oportunidades com Coruja, ao passo que os adversários, pouco criativos em toda a primeira etapa, finalizaram já nos instantes finais de primeiro tempo em um bom chute de Vitor Braga, defendido por Samuel.

Na volta da segunda etapa, a dinâmica da partida se manteve a mesma do primeiro tempo. Com uma retomada de bastante marcação entre ambos os times, os visitantes foram os mais incisivos e quase marcaram com Grigor, aos 20 da etapa complementar.

Sem muita criatividade no centro de campo, sul-mato-grossenses e paulistas se revezavam entre lançamentos para área e jogadas em velocidade pelas pontas, todas sem grande efetividade.

Na bronca com o treinador Celso Rodrigues, os torcedores operarianos começaram a gritar pelo meio-campista Igor Vilela, que entrou aos 21' do segundo tempo. Ao lado de Fernandinho, o garoto buscou algumas articulações pelo centro do gramado, acompanhado de perto pelos volantes adversários. Já no fim , com mudanças por atacado em ambos os times, Operário e XV partiram para o "abafa", entretanto não conseguiram balançar as redes.

Com boas oportunidades na primeira etapa, o centroavante Johnny disse que o gol é questão de tempo, e que a torcida operariana tem todos os requisitos para cobrar melhorias do time em campo.

“A torcida tem total direito de cobrar, querer show todo jogo. A gente aqui dentro se empenha ao máximo, e eles fazem o papel de fora. Buscam nos apoiar, e que a próxima vitória venha no próximo jogo”, disse.

Questionado sobre a falta de gols, o atacante disse que com paciência, as coisas tendem a se resolverem. “Acho que a gente tentou do começo ao fim, fizemos uma bela partida semana passada. São os detalhes, precisamos melhorar para sair dessa situação e conseguir os três pontos já no próximo jogo”, finalizou.

Com crédito com a torcida, Igor Vilela disse ao Correio do Estado que espera mais minutos em campo e que sabe da responsabilidade de vestir a camisa alvinegra.

“Sei que temos um caminho difícil, a chave é dura, duas equipes de primeira divisão do paranaense. Temos totais condições de enfrentar as demais equipes. Somos capacitados, tenho certeza que vamos conseguir o resultado rápido”, enfatizou o meio-campo.

O atleta disse estar evoluindo diariamente em busca da melhor forma para alavancar o grupo o quanto antes possível.”A cobrança é essa, estamos no maior de MS, sabemos o que essa camisa já foi e estamos tentando resgatar, estamos trabalhando forte e firme para conseguir os objetivos”, finalizou.

Com dois jogos e dois empates, o Operário joga diante do seu torcedor, novamente no Estádio Jacques da Luz, já no próximo domingo (21), às 16h de MS, contra o Patrocinense (MG). Além de Operário, o grupo G do Campeonato Brasileiro é composto por Ferroviária, XV de Piracicaba, Cascavel e Maringá, ambos do Paraná, Crac, de Goiás, e Inter de Limeira-SP.

Com jogos de ida e volta, avançam às oitavas de final as quatro equipes mais bem colocadas em cada chave. Com dois pontos em duas partidas, o Operário é o vice-lanterna, à frente apenas do Cascavel, com um ponto ganho. Com três pontos ganhos, o Crac é o vice-líder do grupo ao passo que a Patrocinense lidera o grupo com quatro pontos ganhos.

Assine o Correio do Estado