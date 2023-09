Esportes

Em vantagem após vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o Tricolor paulista recebe o Rubro-Negro no Morumbi para a final

Com grandes chances de conquistar o título inédito de campeão da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo contra o Flamengo, neste domingo, no Morumbi, com a vantagem do empate.

A partida da final da Copa do Brasil será disputada a partir das 15h (horário de MS). O primeiro jogo entre os finalistas terminou com a vitória do São Paulo, por 1 a 0, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vindo de uma derrota com o time reserva, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor fez na manhã desta sexta-feira o penúltimo treino antes da decisão da Copa do Brasil.

No centro de treinamento, a comissão técnica abriu o trabalho exibindo um vídeo para os atletas. Em campo, o elenco foi dividido entre ataque e defesa para atividades específicas de posições.

O treinador Dorival Júnior comandou uma atividade de construção de jogadas, cruzamentos e finalizações, enquanto o auxiliar Pedro Sotero trabalhou com os defensores em outro campo do centro de treinamento.

Segundo a assessoria do São Paulo, não houve atualizações quanto aos atletas que estão em recuperação de lesões.

A tendência é de que Dorival Júnior repita a equipe que venceu o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, pelo duelo de ida da decisão. O resultado dá a vantagem do empate ao Tricolor paulista neste domingo.

Neste sábado, o elenco ainda finaliza a preparação para a decisão, no CT da Barra Funda.

INGRESSOS

A manhã de sexta-feira começou com fila quilométrica no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Os torcedores esperavam sua vez para trocar os seus ingressos para a partida em uma fila que foi do portão 1 ao portão 4.

A troca do voucher por um ingresso físico é uma exigência para flamenguistas e são-paulinos para poderem ter acesso ao Morumbi no domingo.

A expectativa para a grande final é de que a torcida do São Paulo lote o estádio Morumbi, que tem a capacidade para receber 66 mil torcedores.

Nesta temporada, o recorde de público foi no clássico contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, quando 62.093 torcedores estiveram no estádio do Tricolor.

Para flamenguistas, os pontos de troca ficam na sede do clube na Gávea, no Rio de Janeiro, e, neste sábado e domingo, os torcedores do Mengão podem realizar a troca no estádio do Canindé, entre 10h e 17h. Cerca de 3,5 mil rubro-negros devem comparecer ao estádio.

FLAMENGO

Em crise dentro e fora do campo, o Flamengo teve uma boa notícia para dar ao torcedor nesta sexta-feira: os jogadores Arrascaeta e Luiz Araújo voltaram a treinar com o grupo, aumentando a expectativa da presença de ambos na final contra o São Paulo.

A dupla vinha fazendo tratamento intensivo para ficar à disposição na decisão de domingo. Eles fizeram fisioterapia em três períodos e estavam trabalhando com bola, porém, até então, estavam separados do grupo.

Jorge Sampaoli agora aguarda para saber em quanto tempo terá Arrascaeta à disposição. O treinador já admitiu que vive a expectativa pelo retorno, e o Flamengo vem considerando usá-lo até no sacrifício pela importância do jogo.

Léo Pereira e Erick Pulgar também treinaram. Os dois sentiram dores e ficaram fora do jogo contra o Goiás, mas já não preocupavam a comissão.

A dupla havia apresentado dores musculares e tinha sido preservada, mas não preocupa. Tanto o volante quanto o zagueiro também treinaram normalmente com o elenco na manhã desta sexta-feira.

O técnico Sampaoli ainda tem dúvidas com relação aos titulares para a partida e só deve definir a equipe neste sábado, na última atividade antes da final.

Após perder o primeiro jogo da final no Maracanã, o Flamengo vai precisar vencer o São Paulo no Morumbi por dois gols de diferença para ser campeão ou por uma diferença simples para levar a decisão para os pênaltis.

Para buscar o penta da Copa do Brasil e a segunda taça consecutiva, o Rubro-Negro, que não marca há três partidas, vai precisar de uma virada depois de ser derrotado em casa.