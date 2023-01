Brasileiras são escolhidas para arbitragem do Mundial feminino

futebol

Atletas estrangeiros têm passagens por clubes de Cali e de Bogotá, na Colômbia

Jogadores do Coxim estão em treinamento para a disputa do Campeonato Estadual deste ano Divulgação

Em busca de montar um elenco competitivo, o Coxim terá três jogadores estrangeiros para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Os atletas colombianos Fabián Zambrano e Jean Paul, meio-campistas de 26 anos, e o volante Jhosep Navarro, de 21 anos, acumulam no currículo passagens por equipes do futebol brasileiro e da segunda divisão do futebol colombiano.

Para os jogadores estrangeiros, o acolhimento dos companheiros de time brasileiros e o futebol praticado aqui são grandes incentivos na disputa do Estadual.

“Jogar no futebol brasileiro tem sido uma experiência muito boa, pois o futebol é muito técnico, habilidoso e com muita intensidade de jogo. Gostamos de como os jogadores de futebol são recebidos no Brasil, somos muito bem tratados, temos um ambiente muito bom”, disse Zambrano.

“É uma grande oportunidade jogar aqui. O futebol brasileiro é reconhecido mundialmente, e isso nos valoriza no futebol colombiano. Aqui temos muitas oportunidades de competições, o estilo de jogo no Brasil tem liberdade de criar, isso nos alegra”, declarou Jean Paul.

Segundo o presidente do Coxim, Marcelo Yatecola, até o momento, 18 atletas já foram apresentados para o Estadual, e mais sete estão para chegar. A expectativa da diretoria é de contar com 25 jogadores no elenco neste ano.

"Como todos sabem, o futebol sul-mato-grossense tem grandes barreiras, mas estamos procurando ultrapassar todas elas e montar o elenco mais competitivo possível. Temos uma diretoria e pessoas que estão mais à frente do departamento de futebol avaliando cada nome e indicação que chega”, afirmou Yatecola.

Sobre as expectativas da diretoria do clube com relação ao desempenho da equipe do Coxim no Estadual, Marcelo avalia que o trabalho deve ser encarado por etapas.

“Trabalhamos por etapas, a primeira será a manutenção da equipe na Série A do Estadual e a classificação para a próxima fase, que esse ano será eliminatória. Passamos a ter mais uma vaga para a Copa do Brasil, com isso, almejamos calendário nacional para a temporada de 2024”, declarou o presidente do time.

A duas semanas do início do campeonato, o Coxim ainda deve marcar duas partidas amistosas para dar ritmo de jogo ao grupo. Os treinamentos da equipe iniciaram no mês de dezembro, com processo individual de preparação dos jogadores.

Após a virada do ano, a pré-temporada do Coxim começou a ocorrer de forma presencial com grande parte do elenco.

ELENCO

Além do trio colombiano, que acumula passagens por equipes como Boca Juniors de Cali, Bogotá FC e Millonarios, o elenco do Coxim conta com jogadores experientes no futebol brasileiro.

Campeão do Brasileirão Série B pelo Botafogo em 2015, o volante Serginho, de 34 anos, que agora está no Coxim, jogou o Campeonato Paulista de 2022 e foi capitão do São Bento.

O zagueiro Egon Varjão também foi vencedor no ano de 2015, conquistando a Copa Verde, quando jogava no Cuiabá.

No elenco há jogadores com passagens por outros clubes do futebol sul-mato-grossense, como o zagueiro Brenner, o volante Jean Carlos e o goleiro Rondineli, ex-atletas do Novo, clube que agora representa Sidrolândia.

O lateral esquerdo Rodolfo, que já atuou pelo Urso de Mundo Novo, agora volta para sua segunda passagem no time do Coxim.

O clube do interior vai estrear no Campeonato Sul-Mato-Grossense no dia 22 de janeiro (domingo), às 15h, contra o Operário, no Estádio Municipal André Borges, na cidade de Coxim.

Neste ano, o Coxim está alocado no Grupo A do Estadual, ou seja, a equipe enfrentará os times da Capital, Operário e Comercial, além do Costa Rica e da equipe do Serc, de Chapadão do Sul.

Saiba: No Campeonato Estadual de 2022, o Coxim disputou a competição no Grupo B. Em oito partidas, o time ganhou três jogos, ficando na quinta colocação do grupo, a quatro pontos da zona de rebaixamento.

O clube entrou para a história do Estadual quando foi campeão do Sul-Mato-Grossense pela primeira vez no ano de 2006, apenas quatro anos depois de sua fundação, em 2002.

