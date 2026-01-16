Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo; saiba tudo sobre o Estadual

Maior campeão, Operário busca conquistar tricampeonato consecutivo em 2026

Alison Silva

Alison Silva

16/01/2026 - 18h45
Com Operário em busca do tricampeonato consecutivo, a 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (18), com o duelo entre Operário e Pantanal, jogo antecipado agendado para o próximo domingo, às 16h.

Com dez clubes na disputa, o Estadual de 2026 começa cercado de expectativas, reunindo tradição, novos projetos e briga direta por vagas em competições nacionais. 

Maior campeão estadual com 14 títulos, o Operário-MS entra em campo para defender o título e buscar o tricampeonato consecutivo. Vice-campeão no ano passado, Ivinhema tenta conquistar seu segundo título da história. Em ascensão, Pantanal SAF, busca levantar sua primeira taça. Esses três clubes representam o Estado nas competições nacionais em 2026.

Também aparecem entre os campeões: Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra, enquanto Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

Competições nacionais

Além do título, o campeonato distribui vagas importantes: duas para a Série D de 2027, duas para a Copa do Brasil de 2027 e uma para a Copa Verde. O campeão garante presença em todas essas competições, enquanto o vice fica com as vagas restantes, conforme os critérios atuais da CBF. Mato Grosso do Sul ainda terá uma terceira vaga na Copa do Brasil, que será definida por meio da Copa MS, nova competição prevista pela FFMS.

A edição de 2026 será disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29. 

Disputa

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Jacques da Luz

Em Campo Grande, o Estádio Jacques da Luz será novamente o principal palco da competição. O local passou por uma série de melhorias, incluindo reforma dos vestiários, que serão personalizados por Operário e Pantanal, climatização da cabine de imprensa, novos sanitários, troca dos bancos de reservas e ajustes no gramado.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, outras intervenções estão previstas, como a instalação de um sistema de irrigação permanente e melhorias na iluminação, reforçando a importância do estádio, atualmente o único disponível na Capital para jogos oficiais.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

  • 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
  • 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
  • 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
  • 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

  • 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

Lista de campeões

  • Operário-MS – 14
  • Comercial-MS – 9
  • Cene – 6
  • Águia Negra – 4
  • Ubiratan – 3
  • Serc – 2
  • Corumbaense – 2
  • Costa Rica-MS – 2
  • Naviraiense – 1
  • Ivinhema – 1
  • Nova Andradina – 1
  • Sete de Dourados – 1

Saiba*

A partida de abertura será entre Operário e Pantanal, que se enfrentam às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O confronto é válido pela 7ª rodada, mas foi antecipado a pedido dos dois clubes, que também estarão em campo pela Copa do Brasil deste ano.

A 1ª rodada completa acontece no fim de semana seguinte, nos dias 24 e 25 de janeiro, com jogos em diferentes regiões do Estado.

Esporte

Corinthians convence Al-Hilal e encaminha contratação de Kaio César

A diretoria alvinegra conseguiu convencer os dirigentes sauditas a concluir o negócio sem custos de transferência

14/01/2026 23h00

Divulgação

O Corinthians está perto anunciar o atacante Kaio César, de 21 anos, como novo reforço. Depois de receber uma pedida de compensação financeira do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pela liberação do atleta por empréstimo, a diretoria alvinegra conseguiu convencer os dirigentes sauditas a concluir o negócio sem custos de transferência.

O vínculo será de um ano e caberá aos corintianos pagar o salário do jogador, que foi formado pelo Coritiba, clube no qual fez 36 jogos como profissional e marcou três gols em 2023.

No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, que mais tarde o comprou de forma definitiva por 1,8 milhões de euros (cerca R$ 11,4 milhões na cotação da época).

Em janeiro de 2025, foi vendido por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação da época) ao Al-Hilal. Lá, jogou ao lado de nomes como o goleiro marroquino Bono e o atacante uruguaio Darwin Nuñez, além dos brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, esse último revelado e campeão pelo Corinthians.

Quando ele chegou ao clube, Neymar estava de saída para o Santos. Durante o período em Riad, somou 4 gols e seis assistências em 34 partidas

Kaio César deve ser o quarto reforço do Corinthians nesta janela de transferências.

O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista e acertou as chegadas do volante Matheus Pereira, emprestado pelo Fortaleza, e do lateral-esquerdo Pedro Milans, que estava sem contrato após fim de vínculo com o Peñarol.

Além das contratações, o clube trabalha para aliviar a folha de pagamentos.

Félix Torres está de saída para o Internacional e nomes como Alex Santana e Hector Hernández, que treinam em separado, também podem ser negociados.

Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube.

Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação.

SEM TORCIDA

Ministério Público quer suspender jogos com público em estádio do interior de MS

Órgão constatou que o Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto estava incompleto, sem conclusão sobre questões essenciais para a proteção dos torcedores

14/01/2026 17h07

Estádio Arthur Marinho, em Corumbá

Estádio Arthur Marinho, em Corumbá Divulgação: MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) identificou pendências em laudos de segurança, acessibilidade e conforto do público no estádio Arthur Marinho, localizado em Corumbá. Por meio da 5ª Promotoria de Justiça do município, o órgão instaurou procedimento administrativo para  fiscalizar as condições do local, que deve sediar jogos do Corumbaense durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional.

Após análise dos documentos apresentados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que incluíam laudos técnicos e contratos relacionados à segurança do estádio, o MPMS constatou que o Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto estava incompleto, sem conclusão sobre questões essenciais para a proteção dos torcedores.

Diante disso, o Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães recomendou que não sejam autorizados jogos com público até que todas as pendências sejam sanadas.

Entre as exigências estão laudos de segurança, prevenção e combate a incêndio, acessibilidade, conforto e condições sanitárias e de higiene. 
Além da recomendação à Federação de Futebol, o MPMS determinou a publicação de edital e comunicação aos órgãos competentes, reforçando a necessidade de cumprimento das normas antes da liberação do estádio.

O órgão também alertou para a responsabilidade solidária dos organizadores em caso de falhas que possam causar prejuízo aos espectadores.

Início do campeonato

Com expectativa de grande público, a equipe do Corumbaense estreia no dia 24 de janeiro, no estádio Arthur Marinho, contra o Operário, atual campeão estadual, às 18h (horário local). 

O primeiro jogo da competição, porém, acontece no próximo domingo (18), entre as duas equipes que estão sob o comando de Sociedade Anônima de Futebol: o Operário, atual campeão, e o Pantanal, primeira SAF do estado. O jogo antecipado é válido pela 7ª rodada da competição, pois os dois clubes pediram por conta da Copa do Brasil.

