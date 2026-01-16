Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo; saiba tudo sobre o Estadual

Confronto entre Operário e Pantanal SAF no Estadual de 2025; clubes se enfrentam neste domingo - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Com Operário em busca do tricampeonato consecutivo, a 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (18), com o duelo entre Operário e Pantanal, jogo antecipado agendado para o próximo domingo, às 16h.

Com dez clubes na disputa, o Estadual de 2026 começa cercado de expectativas, reunindo tradição, novos projetos e briga direta por vagas em competições nacionais.

Maior campeão estadual com 14 títulos, o Operário-MS entra em campo para defender o título e buscar o tricampeonato consecutivo. Vice-campeão no ano passado, Ivinhema tenta conquistar seu segundo título da história. Em ascensão, Pantanal SAF, busca levantar sua primeira taça. Esses três clubes representam o Estado nas competições nacionais em 2026.

Também aparecem entre os campeões: Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra, enquanto Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

Competições nacionais

Além do título, o campeonato distribui vagas importantes: duas para a Série D de 2027, duas para a Copa do Brasil de 2027 e uma para a Copa Verde. O campeão garante presença em todas essas competições, enquanto o vice fica com as vagas restantes, conforme os critérios atuais da CBF. Mato Grosso do Sul ainda terá uma terceira vaga na Copa do Brasil, que será definida por meio da Copa MS, nova competição prevista pela FFMS.

A edição de 2026 será disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29.

Disputa

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Jacques da Luz

Em Campo Grande, o Estádio Jacques da Luz será novamente o principal palco da competição. O local passou por uma série de melhorias, incluindo reforma dos vestiários, que serão personalizados por Operário e Pantanal, climatização da cabine de imprensa, novos sanitários, troca dos bancos de reservas e ajustes no gramado.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, outras intervenções estão previstas, como a instalação de um sistema de irrigação permanente e melhorias na iluminação, reforçando a importância do estádio, atualmente o único disponível na Capital para jogos oficiais.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza

16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste

16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz

18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

Lista de campeões

Operário-MS – 14

– 14 Comercial-MS – 9

– 9 Cene – 6

– 6 Águia Negra – 4

– 4 Ubiratan – 3

– 3 Serc – 2

– 2 Corumbaense – 2

– 2 Costa Rica-MS – 2

– 2 Naviraiense – 1

– 1 Ivinhema – 1

– 1 Nova Andradina – 1

– 1 Sete de Dourados – 1

Saiba*

A partida de abertura será entre Operário e Pantanal, que se enfrentam às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O confronto é válido pela 7ª rodada, mas foi antecipado a pedido dos dois clubes, que também estarão em campo pela Copa do Brasil deste ano.

A 1ª rodada completa acontece no fim de semana seguinte, nos dias 24 e 25 de janeiro, com jogos em diferentes regiões do Estado.

