Nascido em MS, Coronel fica fora da lista do Paraguai para a Copa do Mundo

Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o goleiro Carlos Coronel ficou de fora da lista com os 26 convocados do Paraguai para a Copa do Mundo deste ano.
O arqueiro de 29 anos chegou ao São Paulo em dezembro do ano passado e, mesmo na reserva do tricolor paulista, tinha esperanças de alcançar uma vaga entre os escolhidos de Gustavo Alfaro, lista divulgada nesta segunda-feira (1°).
Com nove partidas disputadas na meta Albiroja neste ciclo de Mundial, Carlos Coronel foi preterido pelos goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia) e Gatito Fernández (Cerro Porteño), destaque do Botafogo por muitos anos, nome que deve ser o titular da posição.
O goleiro estava no New York Red Bull, dos Estados Unidos e assinou com o tricolor do Morumbis sem custos justamente para aumentar as chances de disputar a Copa do Mundo, alternativa ao titular Rafael na meta são-paulina. O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo.
Trajetória
Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca havia atuado profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Jogou no Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.
Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.
Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.
Após isso, voltou ao Salzburg após a lesão do goleiro titular, vítima de um acidente de moto, e passou a revezar no banco até ganhar oportunidade na Liga dos Campeões.
Na sequência, disputou mais oito partidas na temporada, incluindo outros dois jogos pela Champions: a vitória por 4 a 1 sobre o Genk e o empate por 1 a 1 com o Napoli, atuando ao lado de Erling Haaland, hoje no Manchester City.
Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial. Ángel Romero, ex-corinthians e Mathias Villasanti, do Grêmio, ficaram fora por opção técnica e lesão, respectivamente.
Nomes conhecidos
Naturalizado recentemente, Mauricio, meio-campo do Palmeiras, foi convocado. Além dele, nomes conhecidos dos torcedores brasileiros como: Gustavo Goméz, Fabián Balbuena, Junior Alonso e Isidro Pitta também disputarão a Copa do Mundo.
O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo e enfrentará Estados Unidos, Turquia e Austrália na chave. A estreia será contra os anfitriões do Mundial, os EUA, no dia 12 de junho, às 21h (de MS). A competição marca a volta do Paraguai ao torneio após 16 anos. A última Copa disputada pela seleção foi em 2010, na África do Sul.
Confira a lista dos convocados:
- Goleiros: Orlando Gill, Gatito Fernández e Gastón Olveira;
- Defensores: Juan Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso e Gustavo Velázquez;
- Meio-campistas: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio e Matías Galarza;
- Atacantes: Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso e Antonio Sanabria.
26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera.Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026
¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo!
Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! pic.twitter.com/WNANfnTx2F