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Nascido em MS, Coronel fica fora da lista do Paraguai para a Copa do Mundo

Ángel Romero, ex-corinthians, também foi preterido por Alfaro; veja a lista de convocados

Alison Silva

Alison Silva

01/06/2026 - 14h15
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Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o goleiro Carlos Coronel ficou de fora da lista com os 26 convocados do Paraguai para a Copa do Mundo deste ano.  

O arqueiro de 29 anos chegou ao São Paulo em dezembro do ano passado e, mesmo na reserva do tricolor paulista, tinha esperanças de alcançar uma vaga entre os escolhidos de Gustavo Alfaro, lista divulgada nesta segunda-feira (1°). 

Com nove partidas disputadas na meta Albiroja neste ciclo de Mundial, Carlos Coronel foi preterido pelos goleiros: Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia) e Gatito Fernández (Cerro Porteño), destaque do Botafogo por muitos anos, nome que deve ser o titular da posição. 

O goleiro estava no New York Red Bull, dos Estados Unidos e assinou com o tricolor do Morumbis sem custos justamente para aumentar as chances de disputar a Copa do Mundo, alternativa ao titular Rafael na meta são-paulina. O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. 

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca havia atuado profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Jogou no Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Após isso, voltou ao Salzburg após a lesão do goleiro titular, vítima de um acidente de moto, e passou a revezar no banco até ganhar oportunidade na Liga dos Campeões.

Na sequência, disputou mais oito partidas na temporada, incluindo outros dois jogos pela Champions: a vitória por 4 a 1 sobre o Genk e o empate por 1 a 1 com o Napoli, atuando ao lado de Erling Haaland, hoje no Manchester City.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial. Ángel Romero, ex-corinthians e Mathias Villasanti, do Grêmio, ficaram fora por opção técnica e lesão, respectivamente.

Nomes conhecidos 

Naturalizado recentemente, Mauricio, meio-campo do Palmeiras, foi convocado. Além dele, nomes conhecidos dos torcedores brasileiros como: Gustavo Goméz, Fabián Balbuena, Junior Alonso e Isidro Pitta também disputarão a Copa do Mundo. 

O Paraguai está no Grupo D da Copa do Mundo e enfrentará Estados Unidos, Turquia e Austrália na chave. A estreia será contra os anfitriões do Mundial, os EUA, no dia 12 de junho, às 21h (de MS). A competição marca a volta do Paraguai ao torneio após 16 anos. A última Copa disputada pela seleção foi em 2010, na África do Sul. 

Confira a lista dos convocados: 

  • Goleiros: Orlando Gill, Gatito Fernández e Gastón Olveira;
  • Defensores: Juan Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso e Gustavo Velázquez;
  • Meio-campistas: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio e Matías Galarza;
  • Atacantes: Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso e Antonio Sanabria.

 

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GIGANTES

Marquinhos e Gabriel Magalhães são eleitos na seleção da Champions League

Os defensores foram os únicos brasileiros da lista

31/05/2026 21h00

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Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, foram eleitos os melhores zagueiros da temporada na Champions League

Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, foram eleitos os melhores zagueiros da temporada na Champions League Foto: Vitor Silva/CBF

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A UEFA anunciou neste domingo (31) a seleção da Champions League, com a presença dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os defensores foram os únicos brasileiros da lista.

Bicampeão diante do Arsenal, o Paris Saint-Germain emplacou cinco jogadores na seleção e foi o clube com mais representantes Além do capitão brasileiro, a equipe tem Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé.

Responsável pela erro decisivo na decisão por pênaltis, o zagueiro Gabriel Magalhães terminou a temporada por clubes com alto rendimento. Campeão da Premier League, ele foi escolhido entre os melhores da Champions ao lado dos companheiros Declan Rice e David Raya.

O Bayern de Munique, eliminado nas semifinais pelo PSG, está representado por Harry Kane e Michael Olise. Inclusive o camisa 9 foi o vice-artilheiro do torneio com 14 gols, um atrás do francês Kylian Mbappé, eliminado nas quartas de final.

O outro atleta foi o polivalente Marcos Llorente, do Atlético de Madrid. A equipe da capital espanhola foi eliminada pelo Arsenal nas semifinais e teve um único representante na seleção.

O time ficou assim: David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Nuno Mendes; Declan Rice, Vitinha, Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia; Ousmane Dembélé e Harry Kane.

Garantido

Ancelotti garante Neymar na Copa e descarta corte por lesão

Treinador disse que santista jogará a Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha direita

30/05/2026 23h00

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Ancelotti

Ancelotti Divulgação

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Carlo Ancelotti confirmou que Neymar continuará integrado ao grupo da seleção brasileira e jogará a Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha direita, que o tirou de campo nos primeiros dias de trabalho para a competição em Teresópolis (RJ).

O treinador italiano afirmou que levou Neymar por uma decisão técnica e que vai esperar sua recuperação, sem possibilidade de corte. A previsão é que ele possa estar em campo em duas ou três semanas, o que significaria estar pronto para enfrentar o Haiti, no dia 19 de junho, na segunda partida pelo Grupo C.

"Acreditamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, está motivado e tem condições de evoluir rapidamente. Para ser claro, ele permanecerá conosco durante esse período de recuperação. A expectativa é que esteja disponível o quanto antes. Talvez não para o primeiro jogo, mas acreditamos que poderá se recuperar para a segunda partida. Não temos dúvidas sobre isso", disse Ancelotti em entrevista neste sábado, 30, na Granja Comary.

"Os 26 escolhidos para a Copa são esses. Neymar teve esse pequeno problema, mas está trabalhando muito bem individualmente para estar pronto o mais rápido possível", afirmou o treinador.

Perguntado se chamaria Neymar no dia 18 de maio, quando divulgou a lista de 26 convocados, caso soubesse que a lesão na panturrilha direita era de grau 2, portanto, mais grave do que o imaginado,, Ancelotti fez uma brincadeira:

"Na Itália falamos que, se minha avó fosse uma roda, seria um carro. O 'se' não existe. Neymar está entre os 26 por uma decisão nossa", afirmou.

Neymar monopolizou boa parte da entrevista. Lembraram Ancelotti de que ele disse várias vezes que só levaria à Copa jogadores que estivessem 100% fisicamente. O treinador afirmou que acredita que o camisa 10 do Santos estará bem durante o Mundial

"Talvez, em março, eu não tenha me expressado bem. A ideia era que ele pudesse estar totalmente recuperado durante a competição Infelizmente, por azar, isso não aconteceu com alguns jogadores É o caso de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que não conseguiram chegar à Copa em plenas condições físicas."

A convocação para a Copa foi a primeira de Neymar na era Ancelotti e, portanto, marca o primeiro contato do treinador com o atacante dentro do ambiente da seleção.

"Creio que Neymar é muito querido e respeitado por todos. É um jogador muito amado pelos companheiros. Conversamos com ele sobre tudo, principalmente sobre a importância que pode ter neste momento. Ele entendeu muito bem qual é o seu papel nesta Copa do Mundo", disse Ancelotti.

"Acredito que, a cada dia, ele está trabalhando da melhor forma possível para estar pronto e disponível. Além da questão física, sua presença é importante para o ambiente do grupo. É um jogador que compreende bem a função que tem dentro da equipe neste momento", completou.

Antes da convocação, Ancelotti e o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, ligaram para o jogador para explicar que, num primeiro momento, ele seria reserva e para saber se aceitaria essa condição. A resposta foi positiva.

Neste domingo, sem Neymar, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, no amistoso de despedida da seleção brasileira antes da viagem para a Copa do Mundo. Ancelotti confirmou que a equipe vai entrar em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha. O treinador disse que utilizará todos os demais jogadores, com mudanças no segundo tempo.

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Carlo Ancelotti confirmou que Neymar continuará integrado ao grupo da seleção brasileira e jogará a Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha direita, que o tirou de campo nos primeiros dias de trabalho para a competição em Teresópolis (RJ).

O treinador italiano afirmou que levou Neymar por uma decisão técnica e que vai esperar sua recuperação, sem possibilidade de corte. A previsão é que ele possa estar em campo em duas ou três semanas, o que significaria estar pronto para enfrentar o Haiti, no dia 19 de junho, na segunda partida pelo Grupo C.

"Acreditamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível. Está trabalhando bem, está motivado e tem condições de evoluir rapidamente. Para ser claro, ele permanecerá conosco durante esse período de recuperação. A expectativa é que esteja disponível o quanto antes. Talvez não para o primeiro jogo, mas acreditamos que poderá se recuperar para a segunda partida. Não temos dúvidas sobre isso", disse Ancelotti em entrevista neste sábado, 30, na Granja Comary.

"Os 26 escolhidos para a Copa são esses. Neymar teve esse pequeno problema, mas está trabalhando muito bem individualmente para estar pronto o mais rápido possível", afirmou o treinador.

Perguntado se chamaria Neymar no dia 18 de maio, quando divulgou a lista de 26 convocados, caso soubesse que a lesão na panturrilha direita era de grau 2, portanto, mais grave do que o imaginado,, Ancelotti fez uma brincadeira:

"Na Itália falamos que, se minha avó fosse uma roda, seria um carro. O 'se' não existe. Neymar está entre os 26 por uma decisão nossa", afirmou.

Neymar monopolizou boa parte da entrevista. Lembraram Ancelotti de que ele disse várias vezes que só levaria à Copa jogadores que estivessem 100% fisicamente. O treinador afirmou que acredita que o camisa 10 do Santos estará bem durante o Mundial

"Talvez, em março, eu não tenha me expressado bem. A ideia era que ele pudesse estar totalmente recuperado durante a competição Infelizmente, por azar, isso não aconteceu com alguns jogadores É o caso de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, que não conseguiram chegar à Copa em plenas condições físicas."

A convocação para a Copa foi a primeira de Neymar na era Ancelotti e, portanto, marca o primeiro contato do treinador com o atacante dentro do ambiente da seleção.

"Creio que Neymar é muito querido e respeitado por todos. É um jogador muito amado pelos companheiros. Conversamos com ele sobre tudo, principalmente sobre a importância que pode ter neste momento. Ele entendeu muito bem qual é o seu papel nesta Copa do Mundo", disse Ancelotti.

"Acredito que, a cada dia, ele está trabalhando da melhor forma possível para estar pronto e disponível. Além da questão física, sua presença é importante para o ambiente do grupo. É um jogador que compreende bem a função que tem dentro da equipe neste momento", completou.

Antes da convocação, Ancelotti e o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, ligaram para o jogador para explicar que, num primeiro momento, ele seria reserva e para saber se aceitaria essa condição. A resposta foi positiva.

Neste domingo, sem Neymar, o Brasil enfrenta o Panamá, no Maracanã, no amistoso de despedida da seleção brasileira antes da viagem para a Copa do Mundo. Ancelotti confirmou que a equipe vai entrar em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha. O treinador disse que utilizará todos os demais jogadores, com mudanças no segundo tempo.

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