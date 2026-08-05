Campo Grande recebe a XV Copa Pantanal Estadual de Voleibol a partir de amanhã

Visita

Além do dirigente, os campeões mundiais Branco e Edmílson também devem vir ao Estado

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud é esperado em Mato Grosso do Sul em setembro deste ano, visita ligada à inauguração do Centro de Desenvolvimento de Campo Grande, obra coordenada pela entidade máxima do futebol brasileiro.

Em entrevista ao portal A Crítica nesta terça-feira (4), Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, disse que o espaço está concluído e a inauguração aguarda a chegada de Xaud.

"(O espaço) conta com área destinada ao futebol de base e feminino que já está concluída, muito bonita, aguardando apenas a agenda do presidente para definirmos a data, esperamos todos vocês conosco”, disse Petrallás.

Além do dirigente máximo, a inauguração deve contar com a presença dos campeões mundiais Branco (1994) e Edmílson (2002).

“No próximo mês, o presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhado de alguns diretores, possivelmente os ex-jogadores Branco e Edmilson, deve estar em Campo Grande para inaugurar o nosso Centro de Desenvolvimento, que fica próximo à UCDB."

A vinda ao estado também foi confirmada por Xaud no último dia 30, durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Vitória, no Espírito Santo.

“Esse na nossa gestão é o sexto Centro de Desenvolvimento [entregue]. Semana que vem vamos entregar o do Piauí e no mês de setembro a gente entrega o Centro de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Esse é o compromisso da CBF com o futebol brasileiro e integrativo de todos os estados”, afirmou Xaud.

Antes dos CDs do Espírito Santo e Piauí, foram inauguradas e estão em funcionamento as unidades de Rondônia, Tocantins, Amapá, Santa Catarina e Sergipe.

Na conversa, Petrallás apresentou um balanço do primeiro semestre na gestão da entidade, e destacou o fortalecimento do futebol sul-mato-grossense, avanços nas competições estaduais, investimentos na base e falou sobre as próximas competições organizadas pela entidade, como o Campeonato Estadual Feminino e a Copa MS.

Além disso, falou sobre o investimento da federação estadual nas categorias de base, no avanço do futebol feminino e o novo momento da entidade, com calendário definido para toda temporada.

“Depois da dificuldade que enfrentamos no início, hoje nós fazemos um caminho bastante calmo, sereno e consciente da responsabilidade. Criamos um aspecto de positivismo no futebol do Estado, o clima é outro, o astral é outro entre os torcedores. As famílias que acompanham os atletas, desde o Sub-9 e Sub-11", frisou.

O presidente reforçou a importância dessas categorias na retomada do futebol no Estado. “A categoria de base, pra mim, é a galinha dos ovos de ouro do futebol. Esses garotos projetam um futuro positivo. Inclusive, esse Centro de Desenvolvimento vai ser destinado para que a gente trabalhe o futebol de base, inclusive no futebol feminino”, completou.

Obra

O planejamento da obra idealizada em 2015 com recursos da Fifa, prevê a implantação de um centro de treinamento e competições, com um campo de grama natural com medidas oficiais (105m x 68m), vestiários, arquibancadas, além de amplo estacionamento para veículos e ônibus. As obras fazem parte do projeto "Legado da Copa do Mundo FIFA " de 2014, realizada no Brasil. O novo centro esportivo está situado na Avenida Tamandaré, após o campus da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Cabe destcar que em abril deste ano, Petrallás tambem conirmou que a substituição do gramado do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, também ficaria a cargo da CBF. Interditado desde 2022, o estádio deve ser reinaugurado em janeiro do próximo ano.