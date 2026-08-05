Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Campeonato

Campo Grande recebe a XV Copa Pantanal Estadual de Voleibol a partir de amanhã

Competição reúne atletas das categorias Sub-13 e Sub-17 de quatro cidades de MS e segue até domingo

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

05/08/2026 - 16h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A  partir desta quinta-feira (7), Campo Grande se torna palco para a XV Copa Pantanal Estadual de Voleibol. A competição reúne 20 equipes das categorias Sub-13 e Sub-17, nos naipes feminino e masculino, com a disputa rolando até o próximo domingo (9), no Ginásio de Esportes do Colégio Oswaldo Tognini/Funlec, em Campo Grande.

Promovido pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), o torneio é voltado exclusivamente para clubes e associações com atletas registrados na Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Além da busca pelos títulos estaduais, a competição também é oportunidade para fortalecer as categorias de base e incentivar o desenvolvimento da modalidade no Estado.

Participam da fase estadual as equipes classificadas na etapa metropolitana de Campo Grande : AE Campo Grande Vôlei, Escolinha Pezão, Associação Esportiva/CTM e Escola Sesi, além de representantes de Dourados (Skill Sports), Três Lagoas (Unitrês), Corumbá (Tenir/Mazé) e Chapadão do Sul (ADCCS).

A programação começa na manhã desta quinta-feira e segue com partidas ao longo do dia e da noite. Na sexta-feira (7), os confrontos da fase classificatória continuam. Já no sábado (8), será a vez das semifinais, enquanto as decisões acontecem no domingo (9) pela manhã, quando serão conhecidos os campeões estaduais das categorias Sub-17.

Ao longo de quatro dias, a expectativa é de jogos equilibrados e arquibancadas movimentadas, reunindo atletas, familiares e torcedores em uma das principais competições do calendário estadual de voleibol de base.

A entrada para acompanhar as partidas é gratuita. 

Visita

Presidente da CBF, Samir Xaud inaugura obra em Campo Grande em setembro

Além do dirigente, os campeões mundiais Branco e Edmílson também devem vir ao Estado

04/08/2026 17h30

Compartilhar

Foto: Divulgação / CBF

Continue Lendo...

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud é esperado em Mato Grosso do Sul em setembro deste ano, visita ligada à inauguração do Centro de Desenvolvimento de Campo Grande, obra coordenada pela entidade máxima do futebol brasileiro. 

Em entrevista ao portal A Crítica nesta terça-feira (4), Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, disse que o espaço está concluído e a inauguração aguarda a chegada de Xaud. 

"(O espaço) conta com  área destinada ao futebol de base e feminino que já está concluída, muito bonita, aguardando apenas a agenda do presidente para definirmos a data, esperamos todos vocês conosco”, disse Petrallás.

Além do dirigente máximo, a inauguração deve contar com a presença dos campeões mundiais Branco (1994) e Edmílson (2002). 

“No próximo mês, o presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhado de alguns diretores, possivelmente os ex-jogadores Branco e Edmilson, deve estar em Campo Grande para inaugurar o nosso Centro de Desenvolvimento, que fica próximo à UCDB."

A vinda ao estado também foi confirmada por Xaud no último dia 30, durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Vitória, no Espírito Santo. 

“Esse na nossa gestão é o sexto Centro de Desenvolvimento [entregue]. Semana que vem vamos entregar o do Piauí e no mês de setembro a gente entrega o Centro de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Esse é o compromisso da CBF com o futebol brasileiro e integrativo de todos os estados”, afirmou Xaud. 

Antes dos CDs do Espírito Santo e Piauí, foram inauguradas e estão em funcionamento as unidades de Rondônia, Tocantins, Amapá, Santa Catarina e Sergipe.

Na conversa, Petrallás apresentou um balanço do primeiro semestre na gestão da entidade, e destacou o fortalecimento do futebol sul-mato-grossense, avanços nas competições estaduais, investimentos na base e falou sobre as próximas competições organizadas pela entidade, como o Campeonato Estadual Feminino e a Copa MS.

Além disso, falou sobre o investimento da federação estadual nas categorias de base, no avanço do futebol feminino e o novo momento da entidade, com calendário definido para toda temporada.

“Depois da dificuldade que enfrentamos no início, hoje nós fazemos um caminho bastante calmo, sereno e consciente da responsabilidade. Criamos um aspecto de positivismo no futebol do Estado, o clima é outro, o astral é outro entre os torcedores. As famílias que acompanham os atletas, desde o Sub-9 e Sub-11", frisou.  

O presidente reforçou a importância dessas categorias na retomada do futebol no Estado. “A categoria de base, pra mim, é a galinha dos ovos de ouro do futebol. Esses garotos projetam um futuro positivo. Inclusive, esse Centro de Desenvolvimento vai ser destinado para que a gente trabalhe o futebol de base, inclusive no futebol feminino”, completou.

Obra

O planejamento da obra idealizada em 2015 com recursos da Fifa, prevê a implantação de um centro de treinamento e competições, com um campo de grama natural com medidas oficiais (105m x 68m), vestiários, arquibancadas, além de amplo estacionamento para veículos e ônibus. As obras fazem parte do projeto  "Legado da Copa do Mundo FIFA " de 2014, realizada no Brasil. O novo centro esportivo está situado na Avenida Tamandaré, após o campus da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 

Cabe destcar que em abril deste ano, Petrallás tambem conirmou que a substituição do gramado do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, também ficaria a cargo da CBF. Interditado desde 2022, o estádio deve ser reinaugurado em janeiro do próximo ano. 

 

Esporte

Brasil vence Chile na estreia do Sul-Americano de basquete feminino

Seleção volta à quadra na próxima quinta (6) contra a Venezuela

03/08/2026 23h00

Compartilhar

Divulgação/CBB

Continue Lendo...

A seleção brasileira feminina de basquete sobrou diante do Chile na estreia do torneio classificatório Sul-Americano para a AmeriCupW, a Copa América da modalidade. Na tarde desta segunda-feira (3), em Zárate (Argentina), a equipe cravou 85 a 57 no placar. A próxima equipe adversária pelo Grupo B será a Venezuela, na quinta-feira (6), às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube. Se voltar a vencer, a seleção avança às semifinais e, de quebra, garante uma das quatro vagas que o Classificatório distribui para a AmeriCupW de 2027, em El Salvador. 

O triunfo de hoje foi o primeiro sob o comando do técnico Léo Figueiró, que assumiu como técnico da seleção no último dia 23, após a saída da treinadora norte-americana Pokey Chatman.

A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do Brasil contra as venezuelanas, com 17 pontos. Também se destacaram em quadra a pivô Aline Moura, com um duplo-duplo (15 pontos e 10 rebotes), a armadora Aaliyah Guyton (14 pontos e seis assistências) e a ala/pivô Sassá Gonçalves (13 pontos e nove rebotes).

Ao todo sete países disputam o Classificatório Sul-Americano. No grupo A estão Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai e a chave B conta com Brasil, Chile e Venezuela. Na primeira fase do classificatório, as seleções se enfrentam entre si no mesmo grupo. Quem terminar na liderança da chave, vai direto para a semifinal. Já o segundo e o terceiro colocados disputarão o playoff para se classificar.

Programação 

Quinta-feira (06) - 14h - Brasil x Venezuela (primeira fase)

Sexta (07) -  quartas de final

Sábado (08) - semifinais

Domingo (9) - final.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7083, terça-feira (04/08)
LOTERIAS

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7083, terça-feira (04/08)

2

Campo Grande deve receber unidade de mega academia
Bem-Estar

/ 2 dias

Campo Grande deve receber unidade de mega academia

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3040, terça-feira (04/08)
LOTERIAS

/ 22 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3040, terça-feira (04/08)

4

IFMS abre inscrições para mestrado com 16 vagas na Capital
Ensino

/ 1 dia

IFMS abre inscrições para mestrado com 16 vagas na Capital

5

Bolívia anuncia delegacia da Polícia Federal um dia após a prisão de Razuk
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 1 dia

Bolívia anuncia delegacia da Polícia Federal um dia após a prisão de Razuk

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 5 dias

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 28/07/2026

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 24/07/2026

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS