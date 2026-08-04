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Presidente da CBF, Samir Xaud inaugura obra em Campo Grande em setembro

Além do dirigente, os campeões mundiais Branco e Edmílson também devem vir ao Estado

Alison Silva

Alison Silva

04/08/2026 - 17h30
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Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud é esperado em Mato Grosso do Sul em setembro deste ano, visita ligada à inauguração do Centro de Desenvolvimento de Campo Grande, obra coordenada pela entidade máxima do futebol brasileiro. 

Em entrevista ao portal A Crítica nesta terça-feira (4), Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, disse que o espaço está concluído e a inauguração aguarda a chegada de Xaud. 

"(O espaço) conta com  área destinada ao futebol de base e feminino que já está concluída, muito bonita, aguardando apenas a agenda do presidente para definirmos a data, esperamos todos vocês conosco”, disse Petrallás.

Além do dirigente máximo, a inauguração deve contar com a presença dos campeões mundiais Branco (1994) e Edmílson (2002). 

“No próximo mês, o presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhado de alguns diretores, possivelmente os ex-jogadores Branco e Edmilson, deve estar em Campo Grande para inaugurar o nosso Centro de Desenvolvimento, que fica próximo à UCDB."

A vinda ao estado também foi confirmada por Xaud no último dia 30, durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Vitória, no Espírito Santo. 

“Esse na nossa gestão é o sexto Centro de Desenvolvimento [entregue]. Semana que vem vamos entregar o do Piauí e no mês de setembro a gente entrega o Centro de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Esse é o compromisso da CBF com o futebol brasileiro e integrativo de todos os estados”, afirmou Xaud. 

Antes dos CDs do Espírito Santo e Piauí, foram inauguradas e estão em funcionamento as unidades de Rondônia, Tocantins, Amapá, Santa Catarina e Sergipe.

Na conversa, Petrallás apresentou um balanço do primeiro semestre na gestão da entidade, e destacou o fortalecimento do futebol sul-mato-grossense, avanços nas competições estaduais, investimentos na base e falou sobre as próximas competições organizadas pela entidade, como o Campeonato Estadual Feminino e a Copa MS.

Além disso, falou sobre o investimento da federação estadual nas categorias de base, no avanço do futebol feminino e o novo momento da entidade, com calendário definido para toda temporada.

“Depois da dificuldade que enfrentamos no início, hoje nós fazemos um caminho bastante calmo, sereno e consciente da responsabilidade. Criamos um aspecto de positivismo no futebol do Estado, o clima é outro, o astral é outro entre os torcedores. As famílias que acompanham os atletas, desde o Sub-9 e Sub-11", frisou.  

O presidente reforçou a importância dessas categorias na retomada do futebol no Estado. “A categoria de base, pra mim, é a galinha dos ovos de ouro do futebol. Esses garotos projetam um futuro positivo. Inclusive, esse Centro de Desenvolvimento vai ser destinado para que a gente trabalhe o futebol de base, inclusive no futebol feminino”, completou.

Obra

O planejamento da obra idealizada em 2015 com recursos da Fifa, prevê a implantação de um centro de treinamento e competições, com um campo de grama natural com medidas oficiais (105m x 68m), vestiários, arquibancadas, além de amplo estacionamento para veículos e ônibus. As obras fazem parte do projeto  "Legado da Copa do Mundo FIFA " de 2014, realizada no Brasil. O novo centro esportivo está situado na Avenida Tamandaré, após o campus da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 

Cabe destcar que em abril deste ano, Petrallás tambem conirmou que a substituição do gramado do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, também ficaria a cargo da CBF. Interditado desde 2022, o estádio deve ser reinaugurado em janeiro do próximo ano. 

 

crise

Assembleia Geral pode ser convocada para avaliar destituição de Infantino na Fifa

A insatisfação começou com as suspeitas de interferência durante o último mundial, com a revogação do cartão vermelho de Folarin Balogun

02/08/2026 23h00

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Foto: Fifa

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A crise em torno do presidente da Fifa, Gianni Infantino, pode ganhar novos desdobramentos em breve. O jornal britânicoThe Guardian apontou que existem movimentações para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a destituição do mandatário do cargo máximo da entidade.

O portal revelou que o plano para a realização da assembleia estava em andamento antes mesmo da tentativa de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), projeto que previa abrir os direitos comerciais da entidade para aporte de investidores privados nas principais competições da Fifa, como a Copa do Mundo.

A insatisfação começou com as suspeitas de interferência durante o último mundial, com a revogação do cartão vermelho de Folarin Balogun. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ter telefonado para Infantino para pedir a anulação da punição ao atacante, que até então era um dos principais jogadores da seleção norte-americana no torneio.

O Conselho da Fifa é formado por 28 representantes das seis confederações, oito vice-presidentes e Gianni Infantino. O órgão é responsável pela tomada de decisões da entidade. Segundo as regras da Fifa, é necessário uma moção de 50% ou 19 dos 37 membros para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária.

Os rumores apontam que os dirigentes insatisfeitos com a presidência de Infantino chegavam a dois dígitos antes da polêmica. O The Guardian informou que os membros planejavam pedir a renúncia de Infantino caso ele recusasse abrir uma investigação independente sobre o caso Balogun.

Essa é considerada a maior derrota de Infantino desde que assumiu a presidência da entidade máxima do futebol em 2016. Uefa, Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) se posicionaram contra a decisão do mandatário. Além de outros envolvidos, como o Real Madrid, considerado o maior clube do mundo, que comemorou o recuo da entidade em relação ao projeto Fifa Forward Enterprise.

Vale destacar que dos 37 membros do conselho, 14 são da Europa e América do Norte. Ainda seria necessário o apoio de outras partes envolvidas para convocar a Assembleia Geral Extraordinária. Responsável pelo futebol sul-americano, a Conmebol não tomou um posicionamento claro e solicitou mais informações sobre o polêmico projeto.

Gancho

Fernando Diniz, do Corinthians, é denunciado pelo STJD e pode pegar três jogos de suspensão

Comandante alvinegro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

01/08/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O técnico Fernando Diniz pode virar desfalque do Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o treinador pelo episódio envolvendo o volante Jadson, do Athletico-PR, durante o empate sem gols entre as equipes, na última quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição.

O comandante alvinegro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de "ato desleal ou hostil durante a partida". A pena prevista varia de uma a três partidas de suspensão.

A denúncia tem como base a confusão registrada ainda no primeiro tempo do confronto. Durante o desentendimento entre jogadores, Jadson se aproximou de Fernando Diniz, que reagiu dando um tapa na mão do volante. O lance foi rapidamente contido pelo quarto árbitro, mas o treinador recebeu cartão amarelo ainda durante a partida.

Na súmula, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli justificou a advertência ao técnico do Corinthians por "atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo" ao empurrar o adversário com a bola fora de disputa. O relato foi utilizado pela Procuradoria do STJD como fundamento para oferecer a denúncia.

O julgamento de Fernando Diniz está marcado para a próxima terça-feira. Até lá, o treinador segue apto para comandar normalmente o Corinthians. Caso seja condenado, a suspensão passará a valer nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro, desfalcando a equipe na sequência da competição.

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