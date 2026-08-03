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Brasil vence Chile na estreia do Sul-Americano de basquete feminino

Seleção volta à quadra na próxima quinta (6) contra a Venezuela

Agência Brasil

03/08/2026 - 23h00
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A seleção brasileira feminina de basquete sobrou diante do Chile na estreia do torneio classificatório Sul-Americano para a AmeriCupW, a Copa América da modalidade. Na tarde desta segunda-feira (3), em Zárate (Argentina), a equipe cravou 85 a 57 no placar. A próxima equipe adversária pelo Grupo B será a Venezuela, na quinta-feira (6), às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube. Se voltar a vencer, a seleção avança às semifinais e, de quebra, garante uma das quatro vagas que o Classificatório distribui para a AmeriCupW de 2027, em El Salvador. 

O triunfo de hoje foi o primeiro sob o comando do técnico Léo Figueiró, que assumiu como técnico da seleção no último dia 23, após a saída da treinadora norte-americana Pokey Chatman.

A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do Brasil contra as venezuelanas, com 17 pontos. Também se destacaram em quadra a pivô Aline Moura, com um duplo-duplo (15 pontos e 10 rebotes), a armadora Aaliyah Guyton (14 pontos e seis assistências) e a ala/pivô Sassá Gonçalves (13 pontos e nove rebotes).

Ao todo sete países disputam o Classificatório Sul-Americano. No grupo A estão Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai e a chave B conta com Brasil, Chile e Venezuela. Na primeira fase do classificatório, as seleções se enfrentam entre si no mesmo grupo. Quem terminar na liderança da chave, vai direto para a semifinal. Já o segundo e o terceiro colocados disputarão o playoff para se classificar.

Programação 

Quinta-feira (06) - 14h - Brasil x Venezuela (primeira fase)

Sexta (07) -  quartas de final

Sábado (08) - semifinais

Domingo (9) - final.

Gancho

Fernando Diniz, do Corinthians, é denunciado pelo STJD e pode pegar três jogos de suspensão

Comandante alvinegro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva

01/08/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O técnico Fernando Diniz pode virar desfalque do Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o treinador pelo episódio envolvendo o volante Jadson, do Athletico-PR, durante o empate sem gols entre as equipes, na última quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição.

O comandante alvinegro foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de "ato desleal ou hostil durante a partida". A pena prevista varia de uma a três partidas de suspensão.

A denúncia tem como base a confusão registrada ainda no primeiro tempo do confronto. Durante o desentendimento entre jogadores, Jadson se aproximou de Fernando Diniz, que reagiu dando um tapa na mão do volante. O lance foi rapidamente contido pelo quarto árbitro, mas o treinador recebeu cartão amarelo ainda durante a partida.

Na súmula, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli justificou a advertência ao técnico do Corinthians por "atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo" ao empurrar o adversário com a bola fora de disputa. O relato foi utilizado pela Procuradoria do STJD como fundamento para oferecer a denúncia.

O julgamento de Fernando Diniz está marcado para a próxima terça-feira. Até lá, o treinador segue apto para comandar normalmente o Corinthians. Caso seja condenado, a suspensão passará a valer nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro, desfalcando a equipe na sequência da competição.

Goleador

Endrick marca em retorno e Real Madrid empata com a Fiorentina

Apesar da boa impressão no retorno ao clube espanhol, Endrick pode ser emprestado novamente

01/08/2026 22h00

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Endrick

Endrick Foto: Divulgação

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O brasileiro Endrick reestreou com gol pelo Real Madrid, na tarde deste sábado (01), em amistoso diante da Fiorentina, por 2 a 2. A partida ocorreu no Wörthersee Stadion, na cidade de Klagenfurt, na Áustria. Agora com a camisa 29, o centroavante foi titular e inaugurou o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, após passe de Álvaro Carreras.

Pouco mais de dez minutos tarde depois, o gigante espanhol ampliou a vantagem com o jovem Alexis Ciria, de 18 anos, que atua no time B do Real Madrid. A Fiorentina descontou ainda no primeiro tempo com Ricardo Piccoli e chegou ao empate na etapa complementar nos pés de Moise Kean, ex-Juventus e PSG.

Apesar da boa impressão no retorno ao clube espanhol, Endrick pode ser emprestado novamente ainda nesta janela de transferência. Segundo o portal Marca, de Madri, o jovem não se enquadra no perfil desejado por José Mourinho. O técnico português estaria buscando um atacante mais alto para ser referência no setor ofensivo.

O atacante de 20 anos ficou o primeiro semestre emprestado ao Lyon e teve uma boa sequência na equipe comandada por Paulo Fonseca. Na equipe francesa foram oito gols anotados e sete assistências. Ele foi fundamental para o time conquistar a vaga nos playoffs da Champions League.

Enquanto o futuro do brasileiro não é definido pela diretoria, Endrick segue com o elenco na pré-temporada. O Real Madrid tem mais dois amistosos, contra Deportivo la Coruña e Schalke 04, antes da estreia oficial. A equipe entra em campo pela La Liga, no dia 22 de agosto, diante do Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona.
 

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