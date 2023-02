Campo Grande sedia torneio nacional de Judô Sub-18 e Sub-21, neste final de semana

Kaillany Cardoso, prata no Campeonato Mundial Júnior do ano passado - Foto: CBJ

A partir deste sábado (04), cerca de 400 judocas se reúnem em Campo Grande para o Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21 de Judô.

O evento é a primeira competição de base neste ano da modalidade. Diante de familiares e amigos, 28 judocas sul-mato-grossenses buscam subir ao pódio do evento.

A competição reunirá atletas de 94 clubes brasileiros e traz à capital, os principais jovens nomes da modalidade, como Kaillany Cardoso (63kg/Sub-21) prata no Campeonato Mundial Júnior do ano passado, disputado em Guayaquil, Equador; Bianca Reis (57kg/Sub-21), prata no Copa Europeia de Paks, na Hungria.

Divididos em seis equipes, MS será representado por sete atletas de Dourados e outros 21 da capital.

Ao Correio do Estado, o presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, José Ovídio destacou a importância do evento para os jovens judocas de MS. “Aqui estarão os melhores talentos do país. Atualmente somos a terceira federação do país, e com certeza a energia dos amigos e familiares dos atletas emanam a energia necessária para fazermos bonito no evento”, destacou.

Neste ano, com o intuito de ampliar a oportunidade de participação no processo de desenvolvimento competitivo das classes Sub-18 e Sub-21, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) aumentou os critérios de classificação para o Meeting.

Agora, os doze melhores colocados na Seletiva Nacional estão aptos a participar, além dos classificados até a quinta posição em Campeonatos Brasileiros, Jogos da Juventude e eventos internacionais.

Um lugar no pódio do Meeting rende pontos ao ranking nacional da base e, juntamente com outras competições do calendário CBJ ao longo do ano, define os representantes do país em Estágios Internacionais e em competições maiores como os Campeonatos Mundial e Pan-Americano.

Em 2022, as Seleções Brasileiras Sub-18 e Sub-21 conquistaram 55 medalhas, incluindo quatro pratas em Mundiais. O evento será transmitido ao vivo no canal da CBJ no YouTube.

