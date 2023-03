Capital tenta se consolidar como destino do vôlei nacional

Partida da final feminina na 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizada no ano passado, no Parque das Nações Indígenas - Marcelo Victor/Arquivo

Em busca de consolidação no calendário nacional de competições, Campo Grande receberá novamente etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Em reunião, ontem, na Federação de Desporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), José Amâncio da Mota, confirmou a vinda de etapas do Circuito Brasileiro Sub-19 (1ª etapa), que acontecerá do dia 6 ao dia 9 de maio, 4ª etapa do Aberto (de 10 a 13 de maio) e 4ª etapa do Top 12 (de 10 a 14 de maio).

Os jogos serão disputados em arena montada no Parque das Nações Indígenas, igualmente quando a Capital recebeu a 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em julho de 2022.

Em entrevista ao Correio do Estado, o presidente da FVMS informou que o objetivo de trazer esses eventos para o Estado é motivar os atletas locais que praticam a modalidade.

“Queremos motivar nossos atletas a participar e assistir às competições nacionais aqui no Estado; com o circuito vindo para cá, podemos avaliar o nosso nível técnico contra os principais atletas do vôlei nacional”, disse.

José Amâncio também enfatizou que é dever da federação procurar sediar os eventos nacionais, tendo em vista as conquistas dos atletas nascidos em Mato Grosso do Sul.

“Temos oferecido atletas de alto nível revelados em nossa terra, como Talita Antunes, Saymon Barbosa, Benjamin, Victoria Lopes, Arthur Mariano e uma geração nova da base, a exemplo da dupla Cadu e Anthony. É interessante também que se possa disputar as etapas nacionais aqui em Mato Grosso do Sul”, pontua.

As três etapas do Circuito Brasileiro a serem disputadas em Campo Grande contarão com o apoio do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

FORMATO DE DISPUTA

Na classe adulta, o Aberto reunirá duplas entre o 8º e o 13º lugar no ranking nacional, além de dois convidados e até oito parcerias classificadas pelo qualifying (torneio qualificatório).

Já o Top 12, segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), será disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio Aberto.

Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade, já que todas as duplas podem brigar por uma vaga no Circuito Mundial.

De acordo com o calendário da CBV, neste ano, haverá mais duas competições que englobam o circuito, os Classificatórios Regionais e o torneio de desenvolvimento Challengers.

VÔLEI DE QUADRA

De acordo com o presidente da FVMS, há a intenção de a federação trazer mais um evento nacional para o Estado, desta vez na modalidade de quadra.

“Já enviamos um ofício à confederação nacional, pedindo para ser sede da final da Supercopa masculina de vôlei de quadra, com a partida acontecendo no novo ginásio de Maracaju”, declarou.

Segundo o representante da federação do Estado, a CBV ainda não deu uma resposta ao pedido de sediar o evento, que tem previsão para acontecer no dia 25 de setembro, na partida entre Sada Cruzeiro e Itambé Minas.

Saiba: Na etapa do Top 8, disputada em julho de 2022, em Campo Grande, o três-lagoense Arthur Mariano foi medalhista de bronze com a sua dupla Adrielson (PR). O ouro do Top 8 masculino foi para a dupla George (PB) e André (ES).

