Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

futebol

CBF define data e horário de duelo entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Duelo pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/10/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A CBF definiu as datas e os horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Com isso, ficaram definidos os detalhes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, duelo que pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição.

O duelo entre líder e vice-líder será disputado na 36ª rodada do Brasileirão e será realizado no dia 21 de novembro, um sábado. O confronto será realizado no Nubank Parque, às 16h30.

Com os resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, que aparece na segunda colocação, com 70. Com isso, a probabilidade de o clube carioca ser campeão chegou a 87,3%.

O clube carioca retorna aos gramados na quarta-feira, 4 de novembro, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Já o Palmeiras encara o Remo na próxima partida do Brasileirão, em duelo marcado para o Nubank Parque. Antes desse compromisso pelo Brasileirão, porém, a equipe alviverde recebe o Vasco neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

REBAIXAMENTO

Porém, não é só na parte de cima da tabela que a reta final da competição promete disputa acirrada, e as rodadas 35 e 36 também serão marcadas por duelos entre times que lutam contra o rebaixamento. Entre os confrontos que movimentam a parte de baixo da tabela estão Corinthians x Botafogo, Vasco x Internacional e Internacional x Vitória, que também tiveram seus detalhes definidos pela CBF.

VEJA OS DETALHES DAS 35ª E 36ª RODADAS

35ª rodada

- Mirassol x Atlético-MG, no Maião - sábado, 14/11, às 18h30

- Coritiba x Santos, no Couto Pereira - quarta-feira, 18/11, às 19h30

- Remo x Chapecoense, no Mangueirão - quarta-feira, 18/11, às 20h

- Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Vasco x Internacional, em São Januário - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- Vitória x Bragantino, no Barradão - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- São Paulo x Fluminense, no Morumbis - quinta-feira, 19/11, às 21h30

36ª rodada

- Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque - sábado, 21/11, às 16h30

- Bahia x Coritiba, na Arena Fonte Nova - sábado, 21/11, às 17h30

- Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá - sábado, 21/11, às 21h

- Athletico-PR x Remo, na Arena da Baixada - domingo, 22/11, às 16h

- Fluminense x Mirassol, no Maracanã - domingo, 22/11, às 18h30

- Bragantino x Vasco, no Cícero de Souza Marques - domingo, 22/11, às 19h30

- Internacional x Vitória, no Beira-Rio - segunda-feira, 23/11, às 19h30

- Botafogo x São Paulo, no Nilton Santos - segunda-feira, 23/11, às 20h

- Santos x Grêmio, no Morumbis - segunda-feira, 23/11, às 21h

- Atlético-MG x Corinthians, na Arena MRV - quarta-feira, 25/11, às 20h

futebol

Vini Jr. é 17º e Brasil iguala sua pior Bola de Ouro em 30 anos

A última vez que o Brasil ficou sem representantes entre os dez primeiros foi em 2021

26/10/2026 19h00

Compartilhar
Vini Jr ficou em 17º lugar no Bola de Ouro

Vini Jr ficou em 17º lugar no Bola de Ouro Divulgação/Fifa

Continue Lendo...

O Brasil teve seu pior desempenho em uma Bola de Ouro desde 2010. Na premiação que acontece nesta segunda-feira, 26, em Londres, Vini Jr. foi o brasileiro mais bem colocado, ficando em 17º lugar. O resultado iguala a pior marca do País em 30 anos, quando Ronaldo Fenômeno terminou na 26ª posição.

A temporada do camisa 7 do Real Madrid não foi das melhores. No período avaliado pela premiação, o jogador marcou 28 gols e deu 16 assistências, porém não conquistou títulos individuais nem com seu clube.

Pela seleção, o atleta teve uma boa Copa do Mundo, na qual marcou quatro vezes e deu uma assistência. Na competição, porém, o Brasil caiu nas oitavas de final para a Noruega. Além de Vini, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, também ficou no top 30, na 21ª posição.

BRASIL NÃO REPETIA DESEMPENHO TÃO ABAIXO DESDE 2010

A última vez que o Brasil ficou sem representantes entre os dez primeiros foi em 2021. Naquela edição, Neymar terminou na 16ª posição e foi o brasileiro mais bem colocado da votação.

Em 2010, Maicon também foi o destaque nacional na lista, ao terminar em 17º lugar. A marca passou a representar a pior colocação de um brasileiro desde então, agora igualada por Vini Jr.

Antes disso, Ronaldo Fenômeno ficou em 26º lugar, em 1995. A edição marcou a primeira vez que a Bola de Ouro permitiu a participação de jogadores de qualquer nacionalidade, desde que atuassem por clubes europeus.

Grid de largada

F1: Kimi Antoneli conquista a pole no GP do Texas; Bortoleto obtém 13º tempo

Piloto italiano de apenas 20 anos pode se tornar campeão mundial neste domingo

24/10/2026 23h00

Compartilhar
Piloto italiano pode se tornar campeão mundial neste final de semana

Piloto italiano pode se tornar campeão mundial neste final de semana Reprodução / X

Continue Lendo...

F1: Kimi Antoneli conquista a pole no GP do Texas; Bortoleto obtém 13º tempo

O italiano Kimi Antoneli, da Mercedes, conquistou a pole position do GP do Texas neste sábado no Circuito das Américas, em Austin, e tem a chance de conquistar o título mundial da Fórmula 1 neste domingo, dependendo de uma combinação de resultados. Ao seu lado, larga Max Verstappen, da Red Bull.

Gabriel Bortoleto fez o 13º tempo, mas irá largar do fundo do grid após ser punido com a perda de 20 posições pela troca de componentes do motor do carro. Além do brasileiro, Franco Colapinto, da Alpine, com 10 posições, e Arvid Lindblad, da Racing Bulls, com 5, também foram punidos.

Para conquistar o título, Antonelli precisa vencer a corrida e torcer para George Russell, seu companheiro de Mercedes, que larga em sexto, terminar, no máximo, na nona colocação e Lewis Hamilton, da Ferrari, finalizar até o quinto lugar, sua posição no grid.

Após dominar os treinos livres, a Ferrari começou na liderança do início do Q1, com Charles Leclerc, mas no final da etapa foi superado por Lando Norris, da McLaren. A Mercedes optou por usar os pneus médios no início da classificação. Os eliminados no Q1 foram Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

A Ferrari também iniciou o Q2 na liderança, com Hamilton e Leclerc, mas logo foi superada por Verstappen e Norris. A Mercedes chegou a liderar o Q2, mas no final da etapa Leclerc registrou o melhor tempo. Bortoleto fez um trabalho de equipe para ajudar Hülkenberg, que não avançou para a última parte da classificação, e terminou com o 13º tempo.

Além de Bortoleto e Hülkenberg, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Fernando Alonso e Ollie Bearman ficaram no Q2.

Antoneli iniciou o Q3 na liderança, com 1min34s035, tempo que foi suficiente para garantir a pole. Nos momentos finais da classificação, ninguém conseguiu superar o líder do campeonato. Verstappen foi quem mais se aproximou, mas ficou a 179 milésimos do piloto da Mercedes.

A largada do GP do Texas, 18ª das 23 etapas da temporada, está marcada para este domingo, às 17h (de Brasília).

CONFIRA O GRID DO GP DO TEXAS

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min34s035

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min34s214

3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min34s250

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min34s267

5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min34s311

6. George Russell (ING/Mercedes), 1min34s476

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34s803

8. Lando Norris (ING/McLaren), 1min35s049

9. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min36s049***

10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), sem tempo

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min35s080

12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min35s158

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min35s691*

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s722**

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min35s818

16. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min36s031

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min36s531

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min36s677

19. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min36s770

20. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min36s967

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min37s433

22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min37s523

* punido com a perda de 20 posições

** punido com a perda de 10 posições

*** punido com a perda de 5 posições
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande
Novo Empreendimento

/ 2 dias

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3078, quinta-feira (29/10): veja o rateio
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3078, quinta-feira (29/10): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7155, quinta-feira (29/10): veja o rateio
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7155, quinta-feira (29/10): veja o rateio

4

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"
Liberdade

/ 2 dias

Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher"

5

María Zambrano: "A paz interior não vem de vencer uma batalha, mas de aceitar o destino"
Paz interior

/ 2 dias

María Zambrano: "A paz interior não vem de vencer uma batalha, mas de aceitar o destino"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 23 horas

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma