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Vini Jr. é 17º e Brasil iguala sua pior Bola de Ouro em 30 anos

A última vez que o Brasil ficou sem representantes entre os dez primeiros foi em 2021

Estadão Conteúdo

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26/10/2026 - 19h00
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O Brasil teve seu pior desempenho em uma Bola de Ouro desde 2010. Na premiação que acontece nesta segunda-feira, 26, em Londres, Vini Jr. foi o brasileiro mais bem colocado, ficando em 17º lugar. O resultado iguala a pior marca do País em 30 anos, quando Ronaldo Fenômeno terminou na 26ª posição.

A temporada do camisa 7 do Real Madrid não foi das melhores. No período avaliado pela premiação, o jogador marcou 28 gols e deu 16 assistências, porém não conquistou títulos individuais nem com seu clube.

Pela seleção, o atleta teve uma boa Copa do Mundo, na qual marcou quatro vezes e deu uma assistência. Na competição, porém, o Brasil caiu nas oitavas de final para a Noruega. Além de Vini, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, também ficou no top 30, na 21ª posição.

BRASIL NÃO REPETIA DESEMPENHO TÃO ABAIXO DESDE 2010

A última vez que o Brasil ficou sem representantes entre os dez primeiros foi em 2021. Naquela edição, Neymar terminou na 16ª posição e foi o brasileiro mais bem colocado da votação.

Em 2010, Maicon também foi o destaque nacional na lista, ao terminar em 17º lugar. A marca passou a representar a pior colocação de um brasileiro desde então, agora igualada por Vini Jr.

Antes disso, Ronaldo Fenômeno ficou em 26º lugar, em 1995. A edição marcou a primeira vez que a Bola de Ouro permitiu a participação de jogadores de qualquer nacionalidade, desde que atuassem por clubes europeus.

valorização

Arthur Dias é o segundo jogador que mais valorizou no Brasil em 2026

O zagueiro sul-mato-grossense teve uma valorização de 14,5 milhões de euros

23/10/2026 11h10

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Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira

Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira Foto: Reprodução / Instagram

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Em levantamento feito pelo site especializado em valor de mercado Transfermarkt, elencou os jogadores que mais valorizaram no Brasil em 2026. O zagueiro sul-mato-grossense, Arthur Dias, que joga no Athletico Paranaense, é o segundo atleta com maior valorização, passando de um valor de mercado de 600 mil euros, para 15 milhões de euros, uma valorização de 14,4 milhões. 

Na temporada de 2026, Arthur Dias se consolidou na defesa do clube paranaense e tornou-se titular indiscutível da equipe. Aos 19 anos, o zagueiro passou a ser considerado uma das principais promessas da posição no futebol brasileiro. 

Suas boas atuações também ultrapassaram as fronteiras do futebol brasileiro, em setembro, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o jovem pela primeira vez.

A valorização do atleta também é notada por clubes do exterior. No final de setembro Arthur recebeu uma proposta de 21 milhões de euros do Tottenham da Inglaterra, mas foi recusada pelo Furacão, que pede por volta de 30 milhões de euros pelo atleta. 

TOP 10 

O levantamento do Transfermarkt apontou que seis jogadores tiveram uma valorização de pelo menos 10 milhões de euros. Kevin Viveros, atacante do Athletico-PR, lidera a lista, com um aumento de 16,5 milhões de euros em seu valor de mercado. Arthur Dias aparece na segunda colocação, valorizando 14,4 milhões de euros.

Na terceira posição está o meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, que teve uma valorização de 11 milhões de euros. Em quarto lugar aparece Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista, que esteve presente na Copa do Mundo, valorizou 10 milhões de euros.

Com a mesma valorização, Flaco López, do Palmeiras, e Andrés Gómez, do Vasco, ocupam a quinta e a sexta colocações, respectivamente.

Completam a lista o goleiro Otávio, do Cruzeiro, que valorizou 9,7 milhões de euros; o zagueiro Jonathan Jesus, também do Cruzeiro, com uma valorização de 9,5 milhões; e os meio-campistas Evertton Araújo, do Flamengo, e Gabriel Bontempo, do Santos, que tiveram aumentos de 9 milhões e 7 milhões de euros, respectivamente.
 

Equiparação

Fifa iguala premiações de participação na Copa feminina e CBF receberá R$ 12,6 milhões

Além do reforço financeiro, a entidade confirmou que as jogadoras terão os mesmos níveis de serviço oferecidos aos atletas do Mundial masculino de 2026

22/10/2026 23h00

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Espanha é atual campeã mundial da categoria

Espanha é atual campeã mundial da categoria Cameron Spencer / Getty Images

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A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 22, um aumento na premiação às seleções que disputarão a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. Cada equipe classificada receberá US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,6 milhões) para a preparação para o torneio, igualando o valor oferecido às seleções participantes da Copa do Mundo masculina de 2026. A decisão faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao desenvolvimento do futebol feminino.

Além do reforço financeiro, a entidade confirmou que as jogadoras terão os mesmos níveis de serviço oferecidos aos atletas do Mundial masculino de 2026. A Fifa também estabeleceu que eventuais excedentes financeiros gerados pela competição feminina serão distribuídos às associações nacionais participantes, com uma parcela reservada exclusivamente às jogadoras.

A edição de 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho, com o Brasil como país-sede. O sorteio dos grupos está marcado para 11 de dezembro de 2026, às 13h30, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.

Por ser o anfitrião, a seleção brasileira será cabeça de chave do Grupo A e fará a partida de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho. A competição será a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul.

Além das mudanças financeiras para o Mundial de seleções, a Fifa anunciou novidades sobre a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina. Os Estados Unidos foram escolhidos como sede do torneio, que será disputado entre 5 e 30 de janeiro de 2028 e contará com 19 equipes de todas as seis confederações continentais.

Sete clubes já tiveram suas vagas confirmadas: Arsenal (Inglaterra), Club América (México), Barcelona (Espanha), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women’s FC (Coreia do Norte), Wuhan Jiangda (China) e Corinthians.

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