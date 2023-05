Circuito Brasileiro terá quatro atletas do Estado na elite

Final da etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro feminino do ano passado foi entre Andressa e Vitória e Bárbara e Carol Solberg - MARCELO VICTOR

A quarta etapa do top 12 e do aberto de vôlei de praia do Circuito Brasileiro terá início a partir de amanhã, em Campo Grande, e seguirá até domingo. Todos os jogos serão disputados em arena montada no Parque das Nações Indígenas. O top 12 do circuito, que reúne os principais atletas do País, terá a participação de três representantes do Estado.

Victória Lopes, a Vic, é de Ivinhema, Talita Antunes é natural de Aquidauana, Arthur Mariano é natural de Ilha Solteira (SP), porém viveu a infância e a adolescência em Três Lagoas, e Saymon Barbosa é de Campo Grande. Eles são os sul-mato-grossense que jogarão em casa essa etapa.

No ranking nacional, Arthur e Victória, com as suas duplas, formadas com Adrielson (PR) e Tainá (SE), respectivamente, estão na segunda colocação geral por duplas. Arthur e Adrielson garantiram a medalha de prata nas duas primeiras etapas do Circuito Brasileiro, em Maringá (PR) e Itapema (SC), neste ano.

Na etapa do top 8, disputada em agosto do ano passado, em Campo Grande, o três-lagoense Arthur Mariano foi medalhista de bronze com Adrielson, sua dupla.

Neste ano, os dois disputaram quatro etapas do Circuito Mundial, sendo esta a primeira vez que o atleta de MS entra na briga por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Quem também está nesta disputa é a dupla Victória e Tainá, que atualmente está na 25ª colocação do ranking mundial de vôlei de praia. A dupla chegou em sua primeira final do Circuito Mundial realizado em Saquarema, no mês de abril. Tainá e Vic ficaram com o segundo lugar após serem superadas por Menegatti/Gottardi, da Itália, por 2 sets a 1.

Vindas do qualifying, as duas também chegaram ao bronze no Challenger de La Paz, no México, em março. Elas venceram a dupla Dorina e Ronja Klinger, da Áustria, por 2 sets a 0, na disputa do bronze, encerrando a participação na etapa mexicana com sete vitórias.

Já Saymon vive um momento diferente, após fim de parceria com o medalhista olímpico Bruno Schmidt no fim do ano passado. Agora, o campo-grandense segue nas etapas nacionais com Vinícius (ES), seu novo parceiro.

A melhor colocação da dupla no Circuito Brasileiro até o momento foi um quarto lugar na segunda etapa em Itapema. Na terceira etapa, disputada no mês passado, Saymon e Vinícius foram eliminados nas quartas de final, por 2 sets a 1, contra a dupla Alvaro (PB) e Heitor (RJ).

ETAPA

Ao todo, 39 atletas de Mato Grosso do Sul disputam as três etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Oito duplas do Estado (16 atletas) participaram da 1ª etapa do Circuito Brasileiro Sub-19, feminino e masculino, que acontece desde sábado e termina hoje.

E mais 20 sul-mato-grossenses estarão na disputa do aberto de vôlei de praia, no qual 48 duplas do masculino e feminino se enfrentam para garantir a classificação para a próxima etapa do top 12.

Em entrevista ao Correio do Estado, o presidente da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), José Amâncio da Mota, informou que o objetivo de trazer esses eventos para o Estado é motivar os atletas locais na prática da modalidade.

“Queremos motivar nossos atletas a participar e a assistir às competições nacionais aqui no Estado. Com o circuito vindo para cá, podemos avaliar o nosso nível técnico contra os principais atletas do vôlei nacional”, disse o presidente.

Madrugada, como também é chamado, enfatizou que é dever da federação a busca por sediar eventos nacionais, tendo em vista as conquistas dos atletas nascidos em Mato Grosso do Sul no vôlei de praia.

“Temos oferecido atletas de alto nível revelados em nossa terra, como Talita Antunes, Saymon Barbosa, Victória Lopes e Arthur Mariano. Uma geração nova da base, a exemplo da dupla Cadu e Anthony. É interessante também que possam disputar as etapas nacionais aqui em Mato Grosso do Sul”, pontuou Madrugada.

No ano passado, foi disputada no Parque das Nações, em Campo Grande, a sétima etapa do Circuito Brasileiro, do aberto e do então top 8. Naquela edição, o ouro do top 8 masculino foi para a dupla George (PB) e André (ES). Eles venceram por 2 sets a 0 a dupla que levou a prata, Evandro (RJ) e Alvaro (PB).

Pelo feminino, as cariocas Bárbara Seixas e Carol Solberg se sagraram campeãs na final contra Andressa e Vitória (PB/RJ), também pelo placar de 2 sets a 0 (21/15 e 21/16).