Circuito de Corridas Caixa volta a Campo Grande após seis anos

FUTEBOL EUROPEU

Volante campo-grandense sofreu pênalti e foi essencial para manter o 0x0 contra o Arsenal (ING) pela primeira rodada; atuação o fez receber vários elogios dos torcedores italianos nas redes sociais

O volante campo-grandense Éderson, da Atalanta (Itália), foi eleito o melhor jogador da partida no empate em 0x0 contra o Arsenal (Inglaterra), pela 1ª rodada da Liga dos Campeões (Champions League).

Mesmo em casa e sendo a atual campeã da Liga Europa (Europa League), a Atalanta não era favorita para a partida, já que enfrentaria o vice-colocado da última edição do Campeonato Inglês, além dos ingleses terem um elenco mais estrelado e, por esses fatores, serem apontados como um dos principais candidatos ao título europeu dessa temporada.

Porém, do que se espera de um jogo movimentado de duas equipes ofensivas, acabou não acontecendo. Ao todo, a partida teve 14 finalizações (8 da Atalanta e 6 do Arsenal) e apenas duas para cada lado no gol. Mas, a equipe italiana teve a principal chance de tirar o zero do placar e ela surgiu com o talento do campo-grandense Éderson.

Aos 02 minutos da 2ª etapa, o volante fez uma linda jogada no mano-a-mano contra o ganês Partey e, ao invadir a área, foi agarrado pelo jogador adversário e o árbitro marcou o pênalti. Lance foi ao VAR (árbitro de vídeo), mas a penalidade máxima foi mantida.

O atacante Retegui foi para a cobrança, mas parou no goleiro espanhol Raya, que chegou a dar rebote, mas novamente Retegui perdeu a chance clara de gol em uma defesa espetacular do arqueiro do time inglês. Confira os melhores momentos da partida no vídeo abaixo:

Na publicação do anùncio da Atalanta que Éderson foi eleito o melhor da partida, alguns comentários de torcedores italianos chamaram a atenção, como “Nada a dizer do Top 5 dos meio-campistas globais”, “Ederson: A beleza do futebol”, “Trator Ederson”, “Grande Ederson principalmente no suntuoso segundo tempo” e outros elogios à atuação do campo-grandense.

Na temporada, a Atalanta jogou seis vezes (uma pela Supercopa da Europa, uma pela Champions League e quatro pelo Campeonato Italiano), em todas Éderson foi titular e tem uma média de 89 minutos jogados por partida, com uma assistência dada. Na Liga dos Campeões, a Atalanta está em 20º (novo formato a partir dessa temporada 24/25), e no Italiano está na nona colocação.

A Atalanta volta a campo na Liga dos Campeões no dia 02 de outubro, contra o Shakhtar Donetsk (Ucrânia), às 12h45 (horário de MS). Porém, antes do retorno na copa continental, a equipe italiana joga duas vezes no campeonato nacional: contra o Como, na próxima segunda-feira (23); e contra o Bologna, dia 28 de setembro.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, clubes gigantes como Barcelona (Espanha), Liverpool (Inglaterra), Manchester United (Inglaterra) e Milan (Itália) apresentaram interesse em contar com o futebol do volante campo-grandense para a próxima temporada.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 40 milhões de euros (aproximadamente 244 milhões de reais na cotação atual).

Assine o Correio do Estado