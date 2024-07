Bruno viu na corrida caminho para fugir da depressão

Incentivo da família e perseverança para não desistir foram os motivos que levaram Bruno Alves a trilhar o caminho das corridas para superar a depressão e mudar sua qualidade de vida.

Bruno Alves Silva, de 30 anos, natural de Itapema (SC), recentemente se mudou para Campo Grande onde é um atleta de elite nas corridas de rua, representando a Percurso Livre e que participará da Maratona de Campo Grande deste fim de semana.

O atleta catarinense teve a sua vida transformada pelas corridas. Em 2022, quando ele pesava 130 kg e sofria com uma depressão, passou a praticar o esporte para sair desta realidade. “Em 2022 eu tinha 130 kg, pressão alta, e não saia do quarto, só jogava videogame. Minha vida era bem perturbada”, disse Bruno.

Através do exemplo do seu pai, Alcionir do Amarante Silva, 61 anos, ele começou a dar os seus primeiros passos rumo as corridas. “O meu pai sempre correu a vida inteira e me incentivou a correr. Daí eu pensei, vou começar a correr para ver o que vai acontecer, no início sentia muitas dores e cansaço, não conseguia nem correr 2 km, mas fui treinando e evoluindo”,contou.

Ao decorrer do tempo, Bruno foi pegando gosto pelo esporte, ao mesmo tempo que perdia peso e começava a ressocializar, conhecendo novas pessoas através da corrida. “Graças a corrida eu fui ressocializando novamente, comecei a sair de casa com frequência, conheci novas amizades e novos lugares participando de várias provas. Sai do zero para correr a minha primeira maratona”, declarou.

ATLETA PROFISSIONAL

A partir de 2023 Bruno Alves resolveu levar mais a sério as corridas, se preparando para disputar corridas mais longas, como os 42 km da maratona.

“Quando eu comecei a correr, o meu objetivo era só emagrecer, mas meus amigos me falavam que eu tinha o dom para corrida. Daí eu decidi procurar um treinador e especialistas, comecei a me destacar nos eventos, conseguindo pegar pódios, e isso foi um gatilho para pensar que eu poderia ser um atleta, e a partir daí veio a vontade de performar, bater os meus tempos e correr grandes distâncias”, disse Bruno.

Desde então o corredor já disputou duas maratonas internacionais, de Porto Alegre e de Santa Catarina, e se tornou um atleta de alto rendimento. Aqui em Campo Grande o maratonista vem se preparando para a sua terceira maratona da carreira, a Maratona de Campo Grande, que será realizada neste domingo (7).

Com o apoio do Percurso Livre, ele têm ao seu lado o treinador técnico André Milani e o treinador físico Higor Medeiros da Profive, junto do trabalho com a fisioterapeuta Márcia Rotta que dão este suporte para o Bruno bater as suas metas na modalidade.

“Estou bastante ansioso para disputar a Maratona de Campo Grande, porque é uma prova desafiadora, que têm uma das maiores altimetrias do País. É uma das mais técnicas e difíceis a nível nacional. Estou treinando deste fevereiro, me preparando para esta maratona, que é a principal para mim neste ano”, disse Bruno.

FORÇA DA FAMÍLIA

Bruno ainda relata que durante este árduo caminho ele pensou várias vezes em desistir, porém com o apoio da mãe Marilene Alves Sander, e de sua esposa Karolyne dos Santos Delgado, ele se manteve com foco para seguir no ritmo.

“Minha mãe nunca me deixou desistir, sempre ia comigo nas provas, quando eu morava em Santa Catarina. No começo me ajudou comprando roupas e tênis esportivos, fazia de tudo para que eu ficasse no esporte”, declarou.

O apoio diário da Karolyne que está junto com o atleta em Campo Grande, também é muito importante para Bruno, que se dedica as corridas. “Minha esposa é muito importante para mim, ela está me ajudando demais na parte de alimentação e também me acompanhando nos treinos”, contou

A cada passo que o Bruno Alves dá nas provas de atletismo, a força para ele perseverar está no apoio que o atleta tem de sua família e de todos que estão em sua volta.

“Toda a vez que eu vou correr uma prova, que eu vou treinar, eu sempre penso no meu filho, na minha esposa, na minha família e de todo mundo que me apoia e que acredita em mim. Eles me dão forças é o que me faz não parar, eu não corro só por mim, corro por todos que estão me ajudando neste projeto de correr, me dedicar e dar o meu melhor. E o principal é influenciar mais pessoas a ter qualidade de vida e começar a correr, isso é gratificante”, finalizou.

Saiba

O corredor Bruno Alves atualmente pesa 78 quilos e usa as suas redes sociais, através do instagram @bruno.alves.atleta, para tentar influenciar mais pessoas no dia-a-dia a seguirem uma vida mais saudável e com a prática de esportes.