COI recomenda volta de russos a competições como atletas neutros

estadual

O Aquidauanense saiu na frente na briga pela classificação para a semifinal

Técnico Finazzi conversa com os seus comandados durante preparação para a decisão por vaga na semifinal do Campeonato Estadual Igor Santana/Costa Rica

Há três jogos sem vencer, o Costa Rica precisa quebrar a amarga sequência de derrotas para avançar às semifinais do Campeonato Estadual. A Cobra do Norte perdeu por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final, em partida disputada no Estádio Noroeste, casa do Aquidauanense.

Com duas derrotas e um empate desde que trocou de técnico, ainda na fase de grupos, só resta ao Costa Rica a quebra do jejum de vitórias.

O jogo decisivo entre Costa Rica e Aquidauanense será disputado neste domingo (2), às 15h, no Estádio Laertão, em Costa Rica.

Em entrevista ao Correio do Estado, o técnico do Crec, Alexandre Silveira Finazzi, avaliou o desempenho do time no primeiro confronto.

“O jogo foi equilibrado, a gente não fez uma partida ruim, mas sofremos novamente com os desfalques. Quando o time do Costa Rica sofre mudanças e está sem jogadores titulares, a equipe sente as ausências”, declarou.

Com poucas semanas no clube, Finazzi pegou um trabalho invicto em andamento, mas até então não conseguiu seguir a boa fase pela qual o time passa.

“Ainda na fase de grupos, por conta de não ter tempo para treinamentos e de estar conhecendo os atletas, não jogamos como estava o desempenho anterior, acredito que a equipe acabou sofrendo com as mudanças”, disse o treinador.

Com foco no trabalho nesta semana, Finazzi conta que a maior preocupação do clube neste momento para reverter o placar negativo é recuperar a tempo os jogadores que estão no departamento médico.

“A principal preocupação da semana é esta, cinco atletas no departamento médico, dois ficaram de fora no último jogo e três, durante a partida, sentiram contusões, isso é o que nos preocupa”, declarou.

Questionado sobre um possível favoritismo do Costa Rica na disputa para chegar à final do campeonato, o técnico acredita que, mesmo tendo um elenco reduzido, o time está entre os favoritos ao título.

“Há algumas equipes no campeonato em termos de igualdade de favoritismo, e uma delas é a nossa, mesmo assim, existem as dificuldades de quando o elenco é reduzido, que sofre muito com lesões e suspensões”, disse.

De acordo com a assessoria da equipe, os jogadores Alisson Cruz (meio-campo), Bruninho (atacante), Luizão (zagueiro), Marinho (meia) e Michael Quintanilha (lateral) estão em recuperação de lesão no departamento médico.

AQUIDAUANENSE

O primeiro confronto, que terminou com vitória para o Aquidauanense, pelo placar mínimo de 1 a 0 (gol de Matheus Ferreira), coloca o Azulão da Princesa a um empate da classificação às semifinais.

Sobre a partida de ida, o técnico do Aquidauanense, Luís Quirino da Cruz, exalta o desempenho do time.

“Foi um jogo de igual para igual, o Costa Rica é uma equipe qualificada, mas o desempenho da nossa equipe fez com que controlássemos o jogo. O resultado foi importante, mas não diz nada ainda, o confronto permanece todo aberto”, declarou Luís.

Com seis jogadores em campo como titulares, entre os sete novos atletas contratados para reforçar o elenco, o técnico fala sobre a importância de tê-los para esta reta final.

“Os que chegaram foram para somar mais força à equipe, têm qualidade e são mais experientes, vieram para agregar com a juventude que nós já tínhamos, e com eles, com certeza, vamos brigar muito para atingir os nossos objetivos”, afirmou.

Os atletas que foram contratados para reforçar o Azulão da Princesa são: goleiro Kaique Sena; volante Geandro Augusto; lateral-esquerdo Cícero Acácio; zagueiro Luis Fernando; e os atacantes Marion, Gilberto Fortunato e Marco Morgon.

O técnico Luís acredita que a classificação segue em aberto e que são 180 minutos de confronto, que decidirá qual equipe seguirá para as semifinais.

“Nós jogamos o primeiro tempo de 90 minutos e ainda haverá o segundo tempo, de mais 90 minutos, espero que possamos fazer um bom jogo em Costa Rica, respeitando o nosso adversário, mas o nosso objetivo, certamente, é se classificar”, disse.

Saiba: Destaque do Aquidauanense, o atacante Matheus Ferreira marcou, no fim de semana, o seu quarto gol no Campeonato Estadual. Nas últimas cinco partidas, o atleta havia marcado três gols.

