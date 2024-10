Com atleta de MS no elenco, Brasil faz final inédita contra a Argentina

FUTSAL

O Brasil venceu a Ucrânia por 3x2 na semifinal do Mundial e o campo-grandense ajudou a seleção a chegar em mais uma final de Copa do Mundo na sua história

O campo-grandense Marcênio finalmente estreou na Copa do Mundo de Futsal de 2024, disputada no Uzbequistão, e ajudou a seleção brasileira a chegar em mais uma final da competição na sua história, após vencer a Ucrânia por 3x2 em jogo emocionante até o fim.

A demora para sua estreia no torneio foi devido ao seu processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Em entrevista a um jornalista da CazéTV na zona mista, Marcênio se emocionou ao agradecer os fãs e familiares que tiveram ao seu lado naquele, que ele mesmo descreve, como o "pior momento da sua carreira".

Aos 36 anos, o sul-mato-grossense participa de seu primeiro mundial e era difícil imaginar que ele estreiaria em um jogo tão disputado e valendo vaga logo na final. Mesmo ainda cometendo alguns erros técnicos, marcado pela falta de ritmo e nervosismo, Marcênio foi muito importante na parte tática, principalmente na defesa.

No final do jogo, quando faltava menos de um minuto para o apito final e a Ucrânia jogava com goleiro-linha, Marlon interceptou um passe e a bola sobrou para Marcênio finalizar, mas a finalização foi para fora. Mas a vitória veio e o Brasil chegou a sua sétima final desde 1989, quando a FIFA começou a organizar o torneio.

A final acontece neste domingo (06), às 11h (horário de MS), contra a rival Argentina, atual vice-campeã, que venceu os franceses por 3x2 nesta quinta-feira (03). Mesmo que os rivais históricos estejam vivendo uma boa fase recente no futsal, o Brasil os venceu na final da Copa América da modalidade neste ano, por 2x0, com gols de Pito e Rafa Santos, com participação do campo-grandense entre os convocados.

Trajetória - Marcênio

Atualmente, o jogador defende as cores do Jaraguá (SC), com 6 gols marcados em 16 jogos nesta temporada. Antes de estar no time catarinense, Marcênio ficou seis meses no Anderlecht (Bélgica) e cinco temporadas no Barcelona (Espanha), um dos melhores clubes do mundo.

Durante sua passagem no clube espanhol, o atleta campo-grandense conquistou 16 títulos, incluindo a Champions League da modalidade, sua segunda da carreira, já que também venceu o torneio continental pela equipe russa Gazprom-Ugra. No Barcelona, além das conquistas, ele jogou 212 partidas e marcou 37 gols.

Em Campo Grande, o jogador atuou na Geração 2000, em 1997, e, posteriormente, passou pelo time do Colégio ABC, ficando até 2007, quando foi para o Santa Fé Futsal, da cidade Santa Fé do Sul (SP), já como atleta profissional.

Em 2024, Marcênio também participou da Copa América e fez parte do elenco campeão contra a Argentina. Na competição, marcou dois gols e uma assistência na campanha perfeita da seleção brasileira. Ao todo, o atleta tem sete gols em 29 jogos com a camisa amarela. Nas redes sociais, o jogador comemorou a convocação e afirmou que realizou um sonho de criança.

Recentemente, no dia 14 de maio, Marcênio foi um dos organizadores do "Jogo das Estrelas", que aconteceu em Campo Grande, e, obviamente, também contribuiu com sua habilidade dentro de quadra. Além do jogador campo-grandense, o evento contou com o craque Falcão, considerado por muitos o maior da história da modalidade, o que também ajudou a ter dois mil espectadores no Ginásio Guanandizão neste dia.

Brasil no Mundial

O Brasil jogou seis jogos nesta edição de Copa do Mundo e, até agora, venceu todos: 10x0 em Cuba; 8x1 na Croácia; 9x1 na Tailândia; 5x0 na Costa Rica; 3x1 no Marrocos e 3x2 na Ucrânia. Ainda, a seleção conta com o artilheiro da competição, o ala Marcel, com 10 gols.

Mesmo com tradição na competição e o maior vencedor, o país tupiniquim não chegava na final há 12 anos, desde 2012 quando bateu a Espanha por 3x2, com gol emocionante do fixo Neto, restando apenas 19 segundos para o fim da partida.

