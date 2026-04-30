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'Com essa lesão, não poderia continuar sua carreira', diz médico que operou Militão

Militão rompeu o tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda e está fora da disputa da Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo

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30/04/2026 - 23h00
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O médico Lasse Lempainen, responsável pela cirurgia de Éder Militão, afirmou que o procedimento era inevitável diante da gravidade da lesão sofrida pelo zagueiro do Real Madrid. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o especialista foi direto ao explicar o cenário clínico do jogador

"Não havia outra opção. O que posso dizer é que a lesão era muito grave. A única alternativa era a cirurgia: com esse problema no isquiotibial, ele não poderia continuar sua carreira profissional no mais alto nível", declarou o cirurgião.

Militão passou pelo procedimento após romper o tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda, lesão que o tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026. Segundo o médico, apesar do impacto imediato, a decisão foi tomada pensando no futuro do atleta.

RECUPERAÇÃO EXIGE TEMPO E CAUTELA

De acordo com Lempainen, lesões musculares são comuns no futebol, mas nem todas exigem cirurgia. No caso de atletas de alto rendimento e com quadros mais severos - como o de Militão -, a intervenção se torna necessária.

Ele explicou que o tempo de recuperação varia, mas há um padrão para casos desse tipo: "Em termos gerais, quando um jogador sofre uma lesão grave de isquiotibial, leva entre quatro e seis meses para voltar a competir no mais alto nível."

O defensor brasileiro tem retorno previsto para cerca de cinco meses, o que o colocaria de volta aos gramados apenas no segundo semestre.

O médico também destacou que, mesmo após a cirurgia, não é possível eliminar completamente o risco de uma nova lesão. Ainda assim, há formas de reduzir esse perigo: "Sempre existe uma vulnerabilidade e um risco residual, como em outras lesões. Por isso, é fundamental uma boa cirurgia e uma reabilitação bem planejada, passo a passo, para minimizar esse risco ao máximo."

Militão pode voltar ao alto nível

Apesar do histórico recente de lesões, Lempainen demonstrou otimismo quanto à recuperação do jogador. Segundo ele, há diversos exemplos de atletas que retornaram ao mais alto nível após problemas semelhantes.

"Já tratei muitos esportistas de elite com esse tipo de lesão e eles conseguiram voltar ao máximo rendimento. Alguns, inclusive, tiveram seus melhores anos depois da cirurgia."

A nova lesão de Militão ocorre em um momento delicado para a seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. O zagueiro era peça importante no planejamento para a Copa do Mundo, mas está oficialmente fora do torneio.

A ausência se soma a outros problemas físicos no ciclo, ampliando as dúvidas sobre o setor defensivo. Ainda assim, a prioridade, neste momento, é garantir que Militão retorne em plenas condições - mesmo que isso signifique um período maior longe dos gramados.

CONMEBOL SUL-AMERICANA

Dois atletas de MS ajudam São Paulo a conquistar empate na Colômbia

Após quatro meses sem entrar em campo, Carlos Coronel fez estreia sem tomar gols e garantiu mais um ponto na competição para o clube

29/04/2026 10h20

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Reprodução

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Em noite de Copa Sul-Americana, dois atletas sul-mato-grossenses ajudaram o São Paulo a garantir o empate fora de casa em jogo válido pela terceira rodada do Grupo C, contra o Millonarios Fútbol Club. O jogo aconteceu no El Campín, em Bogotá e o goleiro murtinhense Carlos Coronel fez a sua estreia após mais de quatro meses de contração.

Na Colômbia, o time brasileiro optou por uma escalação alternativa. O técnico Roger Machado poupou sete jogadores, entre eles o goleiro titular Rafael, que abriu espaço para o sul-mato-grossense estrear pelo time. Em um jogo sem gols, as defesas de Coronel foram destaque na partida.

Além dele, o douradense Ferreirinha, ponta-esquerda e jogador importante no campeonato brasileiro foi poupado no início, mas também entrou no jogo aos 56 minutos, já no segundo tempo.

Sem muito destaque, o São Paulo finalizou nove vezes, com apenas dois chutes no gol. Apesar da pouca intensidade, o time conseguiu segurar o empate e segue invicto na competição liderando o grupo, com 7 pontos.

Apesar de não vencer, e também pela escolha não habitual dos jogadores, o treinador falou à imprensa que ficou satisfeito com a atuação do time em campo. “Pelas circunstâncias do jogo e dentro do contexto de uma competição sul-americana, levando em conta também a altitude de Bogotá, foi importante conquistarmos esse ponto fora de casa”.

Grupo C

O São Paulo está no grupo C da Copa Sul-Americana e lidera com 7 pontos: 2 vitórias e 1 empate. Logo atrás, em segundo, o time chileno O'Higgins aparece com 6 pontos. Em terceiro o clube colombiano Millonarios, com 4 pontos, e em último o urugaio Boston River, sem nenhum ponto e acumulando três derrotas.

Os próximos jogos do grupo C serão válidos pela quarta rodada, com confrontos entre:

  • O'Higgins x São Paulo - El Teniente
  • Boston River x Millonarios - Centenario

Estreia do murtinhense

Natural de Porto Murtinho, município de Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai, Carlos Coronel atua como goleiro da Seleção Paraguaia e veio construir carreira no futebol brasileiro após participação no time norte-americano New York Red Bulls (MLS) durante os últimos três anos.

Contratado como reforço do São Paulo no início de 2026, o goleiro ainda não havia entrado em campo pelo clube brasileiro e estreou na competição Sul-Americana na noite de ontem (28), contra o clube colombiano Millonarios.

Com cenas inusitadas de rodopios durante o jogo, mas sem levar gol, o murtinhense disse ao final da partida que foi um momento especial estrear com a camisa do São Paulo.

“É um clube com muita história, então é uma felicidade imensa. Minha família e todo mundo sabe que eu estava esperando ansioso por essa estreia. Feliz também de não ter tomado gol e ajudado a equipe. Acho que a equipe se entregou muito. Então é parabenizar todo mundo e valorizar esse ponto que é muito importante”.

Noite de Copa

Operário tem jogo decisivo pela Copa Verde

O Galo vai à Brasília enfrentar o Capital pela última rodada da fase de grupos

29/04/2026 10h00

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Operário encara o Capital-DF, fora de casa em busca da classificação

Operário encara o Capital-DF, fora de casa em busca da classificação Foto: Rodrigo Moreira

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Visando a classificação para a próxima fase a equipe do Operário vai à campo na noite desta quarta-feira (29) para duelar contra o Capital pela quinta rodada da fase grupos da Copa Centro-Oeste. A partida acontece no Estádio Jucelino Kubitschek, em Paranoá, no Distrito Federal. 

Com apenas dois times se classificando às semifinais, a última rodada do grupo A promete ter várias emoções, pois cinco dos seis times ainda possuem chances de classificação para as semifinais. 

 A temporada de ambas as equipes são semelhantes, os times estão passando por momentos de altos e baixos. 

O Operário ao mesmo tempo que está empatado em pontos com os líderes do grupo A da Copa Centro-Oeste, amarga a quinta colocação de seu grupo na Série D. 

Já o Capital, vive situação oposta, passa por um bom momento na Série D, onde é segundo colocado de seu grupo, mas na Copa Centro-Oeste é quinto colocado com 5 pontos, mas mantém vivo o sonho da classificação, porém não depende apenas de si para avançar. 

O QUE ESPERAR

O duelo entre as equipes promete ser equilibrado, pois cada gol que sair no confronto pode mexer na tabela e mudar o rumo da classificação, veja o que cada time precisa fazer para passar de fase.  

Para o Galo a conta é mais simples, em caso de vitória teria que contar com um tropeço do Araguaína ou do Rio Branco, caso um desses times perca ou empate e se o Operário sair vitorioso, ele garante a vaga. 

Já em caso de empate ainda pode se classificar, mas a conta é mais complexa, pois pelo menos um dos dois times acima do Galo teria que perder e o Vila Nova, que está em quarto, não poderia vencer sua partida. 

A conta do Capital é um pouco mais complexa, para eles apenas a vitória interessa e vão contar com a força da torcida para buscar esse objetivo. 

A vitória em si não será suficiente, para alcançar a classificação o time terá que contar com uma combinações de resultados. Além de vencer, as equipes do Vila Nova (4º), Rio Branco (2º) e Araguaína (1º), não poderiam ganhar suas partidas. 

Veja os confrontos que fecham a última rodada da fase de grupos. 

  • Capital-DF x Operário 
  • Araguaína-TO x Vila Nova-GO 
  • Primavera-MT x Rio Branco-ES 

Os jogos acontecem simultaneamente, com o inicio marcado para às 19h, horário de Brasília, 18h para Mato Grosso do Sul. 

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