Com passagem pelo Botafogo, lateral de MS diz que manipulações de resultado são "inadmissíveis"

vôlei de praia

Atleta de MS já havia ficado com o bronze na etapa da Capital disputada em 2022; no feminino, Duda e Ana Patrícia venceram

Arthur Marinho e Vic Lopes, os dois sul-mato-grossenses que subiram no pódio nesta etapa do Brasileiro, ficaram com o ouro e a prata Foto: Gerson Oliveira

Após duas finais perdidas no Circuito Brasileiro deste ano, a dupla Arthur (MS) e Adrielson (PR) alcançou finalmente a medalha de ouro do Top 12, na 4ª etapa do torneio de vôlei de praia, disputada em Campo Grande neste domingo.

O sul-mato-grossense conseguiu novamente estar no pódio da etapa local, já que no ano passado, Arthur Mariano e Adrielson foram medalhistas de bronze no Parque das Nações Indígenas. Para conquistar o primeiro lugar, Arthur e Adrielson venceram, na final, por 2 sets a 1, a dupla cearense Mateus e Adelmo.

O ouro veio após duas medalhas de prata consecutivas (na primeira e na segunda etapas), nas edições de Maringá (PR) e Itapema (SC) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Em entrevista para o Correio do Estado, o três-lagoense Arthur comentou sobre a conquista após derrotas sofridas nas finais passadas.

“É mais especial ainda poder vencer em casa. Acho que a gente precisava disso, a gente vem treinando muito bem, vem jogando muito bem, vem fazendo várias finais, e sempre batendo na trave. Mas Deus iluminou a gente hoje [domingo] e a gente venceu nos detalhes”, comemorou Arthur.

Os campeões da etapa também fizeram na semifinal um jogo decidido nos detalhes, virando a partida contra a dupla Evandro (RJ) e Arthur Lanci (PR), que terminou em 2 sets a 1, parciais de 21/18, 21/14 e 17/19.

Na disputa pelo terceiro lugar desta 4ª etapa, a dupla Evandro (RJ) e Arthur (PR) venceu Nicolas (SC) e Manaus (AM) por 2 sets a 0.

No início da caminhada ao título, Arthur e Adrielson venceram seus dois jogos da fase de grupos, contra Leo Vieira (DF) e Matheus (SE) e Gabriel Santiago (DF) e Felipe (DF), ambos por 2 sets a 0.

Relembrando a medalha de bronze em Campo Grande, no ano passado, Arthur agradeceu o apoio da torcida, que lotou a arena montada no Parque das Nações Indígenas.

“Desde o ano passado, que eu vim jogar aqui e fiquei em terceiro, que a torcida inteira vem me apoiando, comemorando por mim. É muito especial, e eu só tenho a agradecer a Campo Grande, que sempre esteve ao meu lado”, declarou.

Arthur e Adrielson tinham conquistado a medalha de ouro pela última vez no Circuito Brasileiro na 1ª etapa do Top 8, em Saquarema (RJ), em fevereiro de 2022.

De lá para cá, no ano passado, foram duas medalhas de prata e três de bronze. No atual Top 12, foram duas medalhas de prata conquistadas nas duas primeiras etapas do ano.

ASCENSÃO MUNDIAL

Com objetivo de disputar vaga para representar o País na Olimpíada de Paris 2024, a dupla Arthur e Adrielson participou, no fim do ano passado, pela primeira vez do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

Os parceiros de quadra participaram de seis etapas até o momento, e o melhor resultado da dupla foi em outubro de 2022, quando foram medalhistas de bronze nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai.

Adrielson declarou que a dupla vem se preparando e colhendo bons frutos no Circuito Mundial.

“A gente vem trabalhando muito para jogar o Circuito Mundial, e as etapas do Brasileiro servem de preparação. Estamos colhendo bons frutos, mas vamos em busca de fazer pontuações melhores, passando do qualifying”.

Questionado sobre a diferença de nível do Circuito Brasileiro para os jogos nas etapas mundiais, Adrielson falou sobre a adaptação da dupla na competição.

“Para a gente ainda é um pouco de novidade as partidas no Circuito Mundial. A gente sempre pega dupla diferente, o que eu acho melhor do que jogar contra brasileiro, porque todo mundo se conhece muito, é sempre um jogo pegado. No internacional, os adversários não te conhecem tanto ainda”, explicou.

VIC COM A PRATA

Neste fim de semana, mais um sul-mato-grossense subiu no pódio da etapa do Brasileiro em Campo Grande. No Top 12 feminino, Victória Lopes, a Vic, de Ivinhema, e sua dupla Tainá (SE) foram finalistas da competição e ficaram com a medalha de prata, após serem derrotas pela dupla Duda (SE) e Ana Patrícia (MG), por 2 sets a 0.

As duplas já haviam chegado na final do feminino na terceira etapa do Brasileiro, disputada no Rio de Janeiro, e se reencontraram em Campo Grande, quando novamente Duda e Ana Patrícia conquistaram o ouro.

“A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, porque Duda e Patrícia é uma das duplas número um do Circuito Mundial. Acredito que hoje elas jogaram melhor do que a gente, por isso elas levaram”, analisou Vic.

Em entrevista anterior para o Correio do Estado, Vic havia mencionado o desejo de conquistar o pódio nesta etapa, já que a atleta de Ivinhema até então não tinha avançado à semifinal no Estado.

“Eu nunca tinha conseguido ficar no pódio aqui, e dessa vez a gente conseguiu ir para a final. Então, eu estou muito feliz e quero que isso se repita por mais anos”, comemorou.

DOMÍNIO NACIONAL

Vencedoras da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Duda e Ana Patrícia estão invictas na competição nacional, vencendo todas as quatro etapas disputadas.

O domínio no circuito vem sendo tão evidente que a dupla só perdeu um set neste ano, na final da 1ª etapa, contra a dupla carioca Bárbara Seixas e Carolina, em Maringá (PR).

Sobre o confronto da final em Campo Grande, Ana Patrícia analisou o duelo em quadra. As duplas, inclusive, fazem parte da mesma equipe, o Praia Clube de Uberlândia.

“A gente se conhece muito, trabalha e treina junto, sabemos que o jogo é bem estudado, e cada detalhe vai fazer a diferença. Entramos bem concentradas e conseguimos imprimir um bom ritmo de jogo”, disse Ana Patrícia.

No pódio feminino, mesmo conquistando o ouro, a dupla Duda e Ana Patrícia convidou Vic, atleta da casa, para participar da comemoração.

“A gente se gosta muito, somos amigas e a nossa relação é de muito respeito. A gente entra com cada dupla querendo vencer, e foi muito massa que a torcida apoiou a atleta que é da casa”, afirmou Ana.