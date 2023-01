Comerário marcará a estreia dos times de Campo Grande no Estadual

Comercial e Operário estreiam no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023 neste fim de semana, no clássico de Campo Grande.

A partida do maior clássico do futebol de Mato Grosso Sul está marcada para acontecer neste domingo, às 15h, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

Ontem, o Operário Futebol Clube realizou um dos seus últimos treinos antes do confronto de domingo, no campo de futebol do município de Terenos.

Em entrevista para o Correio do Estado, o goleiro do Galo, Vitor Prada Macaneiro, 30 anos, falou sobre a expectativa do confronto conta o Comercial.

“A nossa estreia é sempre mais tensa, mas nosso time vem trabalhando muito bem. Todos os objetivos que o grupo vem buscando está sendo alcançado. Este é o maior clássico do Estado, sabemos a batalha que vai ser. E, como dizem, clássico não se joga, se ganha”, disse Vitor.

Sobre o período de pré-temporada que o Operário vem passando, desde o dia 12 de dezembro, Vitor acredita que os jogadores do elenco estão no mesmo nível de preparação.

“Nossa pré-temporada passou por vários níveis, de parte física, condicionamento e técnica, nosso grupo está bem forte, e acredito que haverá bastante mescla de jogadores em campo”, afirmou.

O técnico do Operário, Celso Rodrigues, também reforçou que o Comerário na estreia tem uma relevância e peso maior na competição.

“Estamos nos preparando para uma competição difícil, com um clássico na estreia, que tem um peso maior ainda. Vamos procurar fazer o nosso melhor no dia do jogo, com respeito ao nosso adversário”, declarou Rodrigues.

Com relação ao trabalho na pré-temporada, o treinador do Galo enfatizou o trabalho psicológico dos atletas, que jogam pela primeira vez o Estadual sul-mato-grossense.

“Tivemos algumas dificuldades na preparação desde quando nos apresentamos, mas saímos deste período preparatório para entrar no competitivo. Trabalhamos em diversos aspectos, inclusive o psicológico, por ser um grupo novo que vai disputar pela primeira vez o campeonato”, destacou.

Questionado sobre a responsabilidade do clube chegar como um dos favoritos ao bicampeonato neste confronto contra o Colorado, o zagueiro Danilo Mendes afirma que o elenco entende o peso da camisa do Galo em MS.

“Estamos vindo de uma longa pré-temporada, de quase 50 dias. Nossa equipe está bem preparada para a estreia, independentemente de ser clássico, a gente vai para vencer”, declarou Danilo.

Além da preparação física no treino ontem, o Operário também treinou situações de jogo, com a bola no pé, com treino de finalizações ao gol.

COMERCIAL

Adversário do Galo neste domingo, o Esporte Clube Comercial reforçou nesta semana o seu elenco de jovens jogadores para a disputa do Campeonato Estadual.

A diretoria do clube confirmou ao Correio do Estado que os jogadores Henrique Mumu (zagueiro), Lucas Paulista (lateral esquerdo), Gustavo Clarindo (atacante) e o zagueiro Rodrigo da Silva, o Digão, entraram no elenco para dar mais experiência ao grupo.

Todos os jogadores citados são remanescentes do elenco do ano passado, que disputou o Estadual pelo Comercial.

Assim como o volante Alessandro, o goleiro Breno Mohamed e o lateral esquerdo Felipe Mohr já estão treinando pelo clube há pelo menos três semanas.

Questionado sobre o clássico, o jogador Alessandro Risalde, que esteve presente nos dois duelos do ano passado, diz que o elenco está preparado.

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil, e Comerário ganha quem errar menos. É um jogo equilibrado, de duas camisas pesadas, é um jogo duro que precisa ter muita concentração”, afirmou.

Para o técnico Rocha, o clube vem fazendo o seu melhor, para respeitar a tradição do clássico.

“Estamos preparados psicologicamente para o confronto, é uma preocupação muito grande, porque o investimento do nosso adversário é muito alto, e a gente vem com um catadão, mas vamos com as nossas forças, precisando do apoio do torcedor”, finalizou.

O treinador também esclarece que a expectativa da equipe para a disputa do Estadual deve seguir dentro da realidade do Comercial.

“Não estamos com nenhuma ilusão, [estamos] trabalhando dentro da realidade do clube, para fazer o nosso melhor nos fundamentos, parte tática, tentando extrair o melhor para representar um clube de expressão como é o Comercial”, disse.

Saiba: O confronto chegará aos seus 198 jogos. No retrospecto das partidas, são 72 vitórias para o Operário, 74 empates e 51 vitórias do Comercial. As últimas quatro partidas, disputadas entre 2020 e 2022, ficou apenas no empate, o Operário venceu pela última vez o Comercial nas quartas de final do Estadual de 2020, pelo placar de 1 a 0.

