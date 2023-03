Comercial perde para o Operário e cai para a Série B

O Comercial perdeu para o seu maior rival e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol pela primeira vez em sua história. A situação vexatória do Esporte Clube Comercial, segundo time com o maior número de títulos (9) do Campeonato Estadual, já era prevista, em virtude da crise financeira pela qual o Colorado passa no futebol desde 2017.

A partida, disputada no Estádio Jacques da Luz, neste domingo (19), pela última rodada da fase de grupos do Estadual, terminou com o placar mínimo de 1 a 0 para o Operário, com gol do atacante Kaique Marcial aos 29 minutos do segundo tempo.

Sem vitórias há oito jogos, o Comercial só escaparia do rebaixamento se vencesse o Operário no clássico Comerário e se o Coxim perdesse para o Costa Rica.

Nenhum dos dois possíveis resultados se concretizou e o Colorado amarga o rebaixamento para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2024.

SEGUNDA DIVISÃO

Em entrevista no fim da partida, o presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, ressaltou que a crise financeira do Colorado vem se agravando desde 2017.

“Não vamos guardar nenhuma boa lembrança desse Estadual. Começamos mal e até conseguimos trazer alguns atletas, mas infelizmente não foi suficiente. Para fazer futebol, precisa ter dinheiro, e a situação financeira do Comercial começou a desandar em 2017”, declarou Cláudio Barbosa à rádio Esporte MS.

De acordo com o presidente do clube, é necessário mais apoio ao Comercial, para que o clube monte um planejamento para retornar à elite do futebol sul-mato-grossense.

“Precisamos de apoio, críticas são bem-vindas se forem construtivas, mas agora temos de pensar no planejamento para a Série B do Estadual de 2024”.

O técnico do Comercial, Ronildo Rocha, citou em entrevista ao fim do jogo que faltou planejamento ao time neste Estadual e que era necessário mais profissionalismo no clube.

“Está sendo dolorido esse rebaixamento, era algo que não esperávamos, uma situação humilhante, tivemos pouco planejamento. Teve muita coisa extracampo que dificultou também, muitos abraçaram a causa, mas não foi o suficiente para alcançar o objetivo”, disse.

DECEPÇÃO

Torcedores do Comercial que estiveram presentes na derrota do Colorado no clássico Comerário falaram com a reportagem do Correio do Estado sobre o momento pelo qual o clube está passando.

Para Marcio Felice Ribas, 57 anos, empresário, é lamentável a situação do Comercial.

“É um time tradicional de Campo Grande, tem uma história, mas é lamentável a situação financeira e do time em si. O treinador é inexperiente, não serve para ser técnico, somando tudo isso, infelizmente, o Comercial caiu”, disse.

O JOGO

Sabendo que precisava da vitória, o Colorado não se intimidou e, logo nos primeiros minutos da partida, conseguiu criar duas oportunidades de gol.

Em cobrança de falta para o meio da área do Operário, o zagueiro Henrique Mumu, do Colorado, subiu mais alto e tentou abrir o placar de cabeça, mas a bola parou no travessão do Galo.

A segunda chance do Comercial foi com o camisa 10, Eduardo Samler, que conduziu a bola e finalizou rasteiro na entrada da grande área; o goleiro Samuel do Operário saltou na bola e fez uma bela defesa.

Mesmo começando bem a partida, o Comercial não conseguia manter a posse da bola e, com isso, o Galo chegou ao ataque em diversas oportunidades, com bolas levantadas na área.

No segundo tempo, os 45 minutos foram menos intensos do que o primeiro tempo. Com poucas chances claras de gol, a partida se encaminhava para terminar com um empate sem gols.

Porém, em contra-ataque rápido do Galo, aos 29 minutos, o Operário pegou a zaga colorada toda desajustada, Jeferson Reis deu um passe para o atacante Kaique Maciel, que o deixou cara a cara com o goleiro Breno, e Kaique finalizou na saída do último defensor para estufar as redes.

FIM DA FASE DE GRUPOS

Além da vitória Operariana, a última rodada da fase de grupos do Estadual 2023 terminou com outros três jogos. No grupo dos times campo-grandenses, o Coxim venceu o Costa Rica em casa, por 1 a 0.

Pelo Grupo B, o líder Dourados venceu fora de casa o já rebaixado Operário de Caarapó por 2 a 1; e no Estádio Saraivão o jogo terminou tudo igual, com Ivinhema e Novo empatados em 1 a 1.

Com o fim das 10 rodadas da fase de grupos do Estadual, oito equipes se classificaram para a próxima fase e apenas os quintos colocados de cada grupo foram eliminados da competição e, consequentemente, rebaixados para a Série B 2024. A próxima fase será disputada no formato mata-mata, com partidas de ida e volta.

Saiba: Veja os confrontos da próxima fase

• (4º Grupo B) Aquidauanense x Costa Rica (1º Grupo A)

• (3º Grupo A) Serc x

Ivinhema (2º Grupo B)

• (4ª Grupo A) Coxim x Dourados (1º Grupo B)

• (3º Grupo B) Novo x

Operário (2º Grupo A)



Assine o Correio do Estado