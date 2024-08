Conheça os atletas de MS que entram no ciclo olímpico de Los Angeles 2028

O sul-mato-grossense Judson Nunes integrou a seleção brasileira no Pan de Santiago e está no ciclo olímpico para Los Angeles - Foto: Internet

Destaques em sua modalidade em nível nacional e internacional, pelo menos oito atletas do Mato Grosso do Sul podem entrar no ciclo olímpico nos próximos quatro anos para disputarem vagas no Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que representará o Brasil nas olimpíadas de Los Angeles 2028.

Nestas olimpíadas de Paris 2024, o atleta sul-mato-grossense que ficou perto desta conquista foi o central Judson Amabel Nunes, 25 anos. O campo-grandense que foi convocado pela 1ª vez para a seleção brasileira de vôlei de quadra, na Liga das Nações, viajou para a capital da França como membro da equipe de apoio nos treinamentos do Brasil.

Judson Nunes fez parte da equipe medalhista de ouro dos jogos Pan Americanos de Santiago em 2023, e neste próximo ciclo olímpico de Los Angeles 2028, o central deve continuar sendo frequentemente convocado para a seleção brasileira de vôlei.

Outros dois atletas sul-mato-grossenses do vôlei de areia também devem disputar vagas olímpicas. Liderando o ranking brasileiro de duplas no masculino, o três-lagoense Arthur Mariano, 26 anos, faz dupla com o Adrielson (PR) e no ano passado a dupla foi campeão do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Em 2024 Arthur junto com o Adrielson começaram a disputar o circuito mundial, e estão na 39ª colocação do ranking mundial do vôlei de praia. Para os próximos quatro anos é esperado que o três-lagoense se firme nas disputas do circuito mundial para elevar a colocação da dupla no ranqueamento.

No feminino a Victória Lopes, atleta nascida em Ivinhema que está com 24 anos, já subiu no pódio em várias etapas do circuito mundial de vôlei de praia, estando atualmente na 13ª colocação do ranking mundial da modalidade.

A atleta faz parte do Praia Clube, de Minas Gerais, a mesma equipe da dupla Duda e Ana Patrícia, medalhistas de ouro em París.

Vic Lopes passou recentemente por uma mudança de dupla, e após um ciclo de conquistas com a Tainá Bigi (SE), Vic começou a disputar as etapas brasileiras e mundiais com a Thamela Galil (ES).

No vôlei de praia Mato Grosso do Sul está bem representado, Arthur (dir) que faz dupla com o paranaense Adrielson e Victória, do Praia Clube (MG)

No judô, Alexia Nascimento já treina no Clube Pinheiros, em São Paulo (SP) e está entre os atletas de elite da modalidade para o próximo ciclo

PROMESSAS

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, a judoca sul-mato-grossense Aléxia Nascimento, 21 anos, eleva o seu foco para estar entre as principais atletas do judo brasileiro e mundial, nos próximos quatro anos, na categoria de -48 kg.

A judoca até o início deste ano ainda tinha chances de disputar as olimpíadas de Paris 2024, porém os resultados no Grand Prix de Portugal e do Grand Slam de Paris não foram os suficientes para conseguir o índice olímpico, adiando o sonho para o próximo ciclo.

Desde 2022 a Aléxia treina em São Paulo, onde é atleta do Esporte Clube Pinheiros, clube nacionalmente conhecido por formar atletas olímpicos.

A sul-mato-grossense Aléxia Vitória Nascimento sagrou-se campeã brasileira de judô, na categoria sênior, em junho de 2022, em Porto Velho (RO).

Nas Olimpíada de Tóquio-2020, a Aléxia chegou a integrar a equipe de apoio do time olímpico de judô.

O taekwondista Luiz Felipe Aquino, de 18 anos, também esteve próximo de conquistar uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O sul-mato-grossense chegou a cumprir os requisitos para ser um dos escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro, porém nos Jogos deste ano os atletas do Taekwondo mais experientes foram priorizados.

Luiz Aquino disputa frequentemente competições internacionais de Taekwondo, no início deste ano o atleta foi ouro no US Open na categoria adulto masculino até 58kg, nos Estados Unidos.

Titular da seleção brasileira de taekwondo, o atleta sul-mato-grossense está focado para fazer parte da seleção nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. A meta atual do Luiz Aquino é na disputa dos próximos 4 eventos da modalidade, conseguir uma classificação para os jogos panamericano sub-22 que acontecerá em Assunção em 2025.

LUTA E ATLETISMO

Apoiados pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), os atletas da luta olímpica (wrestling), Assíria da Silva, 23 anos, e Paulo André Gonçalves da Silva, 19 anos, são promessas da modalidade que vão em busca de destaque nacional e internacional no wrestling para fazer parte da seleção brasileira nas Olimpíadas de Los Angeles.

Assíria começou a praticar a modalidade em 2014, e do ano passado para cá a atleta conquistou títulos importantes no wrestling, sendo campeã do Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2023, em Joinville (SC), Vice-campeã do Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior (2023) e Campeã do Circuito Nacional Norte Nordeste, João Pessoa, neste ano.

No ano passado o sul-mato-grossense Paulo André Gonçalves da Silva foi um dos destaques no Campeonato Pan-Americano Sub-20 de luta olímpica, disputado em Santiago, no Chile. O atleta de 19 anos faturou o bronze e ajudou o Brasil a bater o recorde de pódios na competição continental da categoria, chegando a nove medalhas conquistadas.

No atletismo, o sul-mato-grossense Yuri Benites, 19 anos, que é indígena Guarani Kaiowá da cidade de Amambaí, é uma das promessas brasileiras no lançamento de dardo.

Apesar de ter sofrido com uma lesão neste ano, o atleta vinha conquistando resultados e índices importantes nas categorias juniores, sendo Medalhista de ouro no Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-18 de 2022, o ouro pelo brasileiro sub-20 em 2021 e sub-18 em 2022, prata nas edições de 2020 e 2021 do sub-18, e medalha de bronze do brasileiro sub-20 de 2022.

O atleta pretende voltar com a frequência de treinamentos para se manter no objetivo de classificar para a próxima olímpiada. Além das conquistas o Yuri Benites também já figurou como líder do ranking sul-americano juniores do lançamento de dardo.

Saiba

Em Paris, Estado só teve um representante nesta edição dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 o judoca Rafael Silva (Baby), nascido em Campo Grande, foi medalhista de bronze fazendo parte do time Brasil nas lutas por equipes.

