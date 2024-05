CREC/Juventude estreia no Brasileirão de Futsal neste sábado

LIGA FEMININA DE FUTSAL

Equipe sul-mato-grossense enfrenta um dos favoritos e vai em busca da segunda vitória na competição nacional; jogo é em casa e com entrada franca

Depois de quase um mês sem jogar, as meninas do Pezão/UCDB voltam à quadra nesta sexta-feira (17), às 20h, no Ginásio Guanandizão, para enfrentar o Taboão/Magnus (SP), pela Liga Feminina de Futsal (LFF).

A única representante do Mato Grosso do Sul na competição teve dois jogos até agora, com uma derrota e uma vitória. Já a equipe paulista está invicta até agora na LFF, com três vitórias em três jogos.

Já que a última partida do Pezão/UCDB aconteceu no dia 20 de abril, em vitória contra o Londrina por 4x3, as meninas jogaram um amistoso contra a equipe masculina da Escolinha do Pato, na noite desta quarta-feira (15), a fim de manter o ritmo e se preparar para o desafio desta sexta-feira.

Atualmente, a equipe do MS ocupa a sétima colocação, e uma vitória hoje pode colocar o time entre as quatro primeiras da competição. Lembrando que das 12 equipes presentes no torneio, apenas as oito primeiras se classificam para a fase eliminatória.

Para a partida de hoje, a entrada é franca e, até o momento desta reportagem, não há nenhum anúncio de transmissão.

Depois do jogo desta noite, o Pezão/UCDB retorna à ação no dia 1º de junho, às 18h, contra o São José (SP), novamente em casa, no Ginásio Guanandizão.

