Da frustração para a glória, Operário celebra quebra de jejum de 32 anos

Torcida operariana lotou estádio das Moreninhas, em Campo Grande, para assistir ao Galo, que derrotou o Operário do Paraná com gol de Johnny em jogo disputadíssimo - Vinicius Eduardo

O Operário fez história, nesta quarta-feira (1º), ao se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, em vitória contra o xará Operário Ferroviário por 1 a 0, no Estádio Jacques da Luz.

O avanço à próxima fase da Copa do Brasil quebra um jejum de 32 anos, uma vez que o Galo havia conseguido esse feito na competição somente no ano de 1990, ao eliminar o Mixto (MT).

Vindos de uma eliminação em decisão por pênaltis, na primeira fase do torneio regional Copa Verde, os jogadores do Galo, em entrevista ao Correio do Estado, declararam que o elenco sofreu com a derrota e queria dar uma resposta à frustração no duelo contra o Operário do Paraná.

“A vitória mostra que colocamos o coração no bico da chuteira, a gente sabia que faltava isso para a gente. A cobrança era grande, a torcida e a diretoria estavam com a razão, tomamos vergonha na cara e entramos para a história do clube”, disse Abuda, volante do Operário (MS).

O atacante Johnny, autor do único gol da partida, que deu a classificação para o Galo, falou como foi a atmosfera da torcida, a qual lotou o Estádio Jacques da Luz.

“É inexplicável, a torcida fez uma festa, nos apoiou no jogo todo, dar esta felicidade para eles é sensacional. Estou feliz de estar aqui, feliz pelo gol e ainda mais pela classificação”, disse o atacante.

O gol de Johnny foi marcado aos 27 minutos do primeiro tempo. No meio do campo, o volante Felipe Chaves roubou a posse da bola do Operário Ferroviário, tocando na velocidade para Johnny, que passou a zaga do Fantasma na corrida, chegando à cara do gol e fazendo uma bela finalização que foi parar no canto direito do goleiro Rafael Santos.

O atacante também foi o autor do gol do Galo na partida pela Copa Verde, em jogo que até os minutos finais dava a classificação para o Operário.

“Ficamos muito perto da classificação na Copa Verde, mas acredito que Deus não permitiu e honrou a gente para fazermos história com essa camisa na Copa do Brasil”, declarou Abuda.

O JOGO

A partida mais importante para o Operário de Campo Grande, neste primeiro semestre, começou bem equilibrada entre as duas equipes, que duelavam pela posse de bola nos primeiros minutos.

O Operário Futebol Clube, no entanto, era mais direto em suas jogadas ofensivas. Em poucos passes e com lançamentos para o ataque, o Galo teve momentos em que pressionava o Fantasma no seu campo defensivo.

O gol do Galo surgiu em um desses duelos pela posse de bola, quando o camisa 5, Felipe Chaves, desarmou o adversário e proporcionou um contra-ataque veloz com Johnny, que marcou o único gol da partida, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, em apenas dois minutos de jogo, o mesmo Felipe Chaves que deu o passe para o gol, desta vez, falhou a tentativa de lançar a bola para frente e deixou o atacante do Fantasma com condições de empatar a partida. Felipe parou o lance com um carrinho por trás e foi expulso da partida.

Com um a menos, o Operário fechou a “casinha”, a entrada dos jogadores Abuda e Adriano foi feita para cumprir um papel mais defensivo, e o segundo tempo foi marcado por ataque do Operário do Paraná e defesa do Galo sul-mato-grossense.

O Fantasma praticamente não assombrou o Operário, os jogadores tocavam a bola, mas não conseguiam concluir as jogadas. Em toda a segunda etapa, apenas duas defesas levaram perigo para o goleiro Vitor Prada.

No fim da partida (aos 41 minutos do segundo tempo), o Fantasma ainda teve um jogador expulso, o meia Zé Vitor foi disputar a posse da bola no alto e atingiu o jogador do Operário com o pé levantado.

Com excelente trabalho defensivo, o Galo colocou R$ 900 mil no bolso após a classificação à segunda fase. No total, o Operário de Mato Grosso do Sul recebeu, até o momento, R$ 1,6 milhão em premiação na Copa do Brasil.

O técnico do Operário, Celso Rodrigues, comentou o desempenho dos jogadores em campo. “Buscamos o jogo a todo o tempo, a entrega dos jogadores foi muito grande. No intervalo, falamos que eles iam pressionar para tentar empatar e virar a partida, mas os jogadores suportaram a pressão e souberam sofrer”, analisou.

O treinador também enalteceu a presença da torcida. “Essa torcida maravilhosa veio e jogou junto; quando ela joga junto, o resultado acontece”.

ADVERSÁRIO DA 2ª FASE

Classificado, o Operário enfrentará na segunda fase da Copa do Brasil o Clube de Regatas Brasil (CRB), clube poliesportivo de Maceió, do estado de Alagoas.

O CRB se classificou nesta quarta-feira, em confronto contra o União de Rondonópolis (MT), no estádio Luthero Lopes, ganhando de 1 a 0, com gol do centroavante Anselmo Ramon.

Terceiro colocado na Copa do Nordeste e líder do Campeonato Alagoano, o CRB tem um elenco com atletas de renome, campeões brasileiros, paulistas e cariocas. O clube disputa a série B neste ano.

Entres os destaques está o zagueiro Gum, que ganhou reconhecimento nacional após se destacar por quase uma década no Fluminense.

O principal jogador do CRB é o atacante Anselmo Ramon, que foi revelado pelo Cruzeiro, pelo qual foi campeão brasileiro em 2013.

