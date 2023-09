Capitão do pentacampeonato mundial em 2002, Cafu quase foi jogador do Santos em 2008, ano no qual anunciou sua aposentadoria. Depois de encerrar contrato com o Milan, na Itália, ele retornou ao País com um acordo verbal com a equipe da Baixada. O agravamento de um problema de saúde de seu pai, porém, acabou impedindo-o de assinar o contrato.

Cafu já sabia do problema de saúde de seu Célio de Morais ainda em Milão. Chegou a desfalcar o Milan para vir ao Brasil, com o aval do técnico Carlo Ancelotti, ao qual é grato até hoje. O pai morreu ainda em 2008. A mãe, com a mesma doença, veio a óbito pouco tempo depois. Sem chão, o jogador optou pela aposentadoria naquele ano.

"Eu tinha um contrato verbal com o Santos quando saí do Milan. Os diretores foram lá, conversaram comigo, em 2007, porque 2008 era para eu vir embora", revelou Cafu, no programa Resenha, da ESPN. "Não tinha quem me fizesse ficar, já estava decidido. Tanto é que quando terminou o contrato em 2008, o pessoal do Milan me chamou na sala e perguntou qual era a minha intenção e falei: 'Estou indo para casa. Preciso ficar perto dos meus pais, vou jogar em um time lá onde eu possa ficar perto deles'. Assinei um pré-contrato com o Santos e foi quando eu descobri o problema (grave) do meu pai."

Foi nesse momento que o lateral-direito chamou um dirigente santista para explicar que "não teria cabeça" para ficar em trânsito entre Santos e São Paulo para ficar perto de seu Célio.

"Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Chamei o diretor do Santos que falou comigo. Ele, gente finíssima, falou: 'Fica à vontade. Você vem treinar, se precisar ir embora você vai, se você precisar ficar com o seu pai você fica, se tiver que sair de algum jogo, sai para ficar com o seu pai'. Mas não achei justo."

O jogador revelou que optou por não "sacanear" o clube e acabou desistindo do compromisso. "Eu disse para ele que não seria justo comigo e não seria justo com o Santos. Imagina, o Santos vai para uma final de campeonato e nesse dia meu pai interna e eu sou obrigado a ir para São Paulo ver meu pai. Eu não ia ter cabeça para ficar com o meu pai e não ia ter cabeça para ficar com vocês", afirmou. O pai de Cafu morreu em junho de 2008 e ele optou por deixar os gramados.

